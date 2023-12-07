А надо ли такое самим американцам?

Как только у украинской армии на вооружении появятся американские F-16, российская сторона использует передовую версию зенитной ракеты. Дальнобойный образец способен на предельно дальних расстояниях даже для перспективных средств ПВО уничтожать и перехватывать высокоскоростные образцы воздушных вооружений противника. Речь идёт о «снайперской» ракете комплекса С-400. Так «антиматериальный» снаряд 40Н6 месяц назад за 10 дней уничтожил 17 самолётов МиГ-29 украинской армии. Именно подобный комплекс ПВО\ПРО сейчас «задаёт стандарты» на полях сражения в зоне СВО. Разумеется как только в зоне досягаемости передовой разработки появятся американские истребители, они тут же будут сбиты.





реклама

F-16. Источник фото: military.com







По информации РИА Новости, «антиракета» 40Н6 принадлежит к классу «совершенных и неповторимых», благодаря высоким свойствам головки самонаведения. Используя в «кооперативном режиме» возможности самолёта-разведчика А-50У, по праву призванного «летающим радаром», ракета наводится на такие дальние цели в воздухе, которые получили условное название «загоризонтные». Сюда входят ракеты и самолёты, способные активно маневрировать. Среди таких ракет особо можно отметить французскую SCALP и британскую Storm Shadow.





Источник фото: peakpx.com







Именно ракеты 40Н6 и российские истребители являются самой явственной угрозой, которой «американцам» F-16 в украинском небе надо особо избегать.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Вместе с тем сегодняшней ночью в американском парламенте местный Конгресс отклонил просьбу Джо Байдена и не проголосовал вместе с демократами за выделение пакета военной помощи Украине на будущий год, оставив вопрос в подвешенном состоянии. Хотя в Вашингтоне «высадился» большой украинский десант из политиков и парламентариев, запросивших у США помимо F-16, истребители F-18 и ударные вертолёты Boeing AH-64 Apache вместе с другой дорогостоящей техникой.