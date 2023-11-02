Так в будущем никаких F-16 не напасешься, если США всё-таки разрешат их передать

Российские ВКС отметились рекордной результативностью в минувшем октябре. По информации, озвученной в публикации Military Watch, украинская авиация недосчиталась 17 самолетов. Как оказалось, жертвами повышенной эффективности стали украинские истребители МиГ-29, потерянные на протяжении 10 дней. Не в последнюю очередь сыграла свою роль в этом интенсификация воздушных боев в украинском небе, уверен американский журналист в своей статье.





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Источник фото: gazeta.ru





Кроме того, самолеты, явно по своим тактико-техническим характеристикам не соответствующие от слова совсем современным боевым реалиям, в особенности в апогее своего противостояния актуальным российским истребителям Су-35 и перехватчикам МиГ-31. Причем как метко отмечает автор, что МиГ-29, что Су-27 и Су-24М, это всё наследие эпохи Советского Союза. Но в то же время мировая авиация, и в частности российская, не стояли в развитии на одном месте, изобретая новшества в мире вооружения и обнаружения бортов противника.

Путем аналитического предположения, украинские воздушные силы очень скоро захлестнут времена жуткого дефицита тех самых наиболее часто используемых МиГ-29, уверены в издании. В запасе у официального Киева есть ещё около 20 таких самолетов.

Между тем генерал Сергей Шойгу, занимающий должность российского министра обороны, обозначил в своем выступлении такие занимательные данные: всего лишь 20 дней будет достаточно для уничтожения всего воздушного парка американского истребителя F-16, которые западные государства готовы передать украинской армии.

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А интегрирование комплекса ПВО С-400 "Триумф" с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50 позволило за 5 дней сбить 24 самолета ВСУ.