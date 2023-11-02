Как говорится, зрады вам в ленту от украинского генерала

И снова обратимся к нашумевшему интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины для издания The Economist и продолжим его. В прошлой части Залужный признал, что стандарты НАТО, предписывающие продвижение вперёд со скоростью 30 км в день по территории, контролируемой российскими войсками, не вышло, несмотря на все учебники Североатлантического альянса и глубокое математическое моделирование, это ещё, как говорится, полбеды.

Те самые истребители F-16, якобы обещанные западными партнерами, в скором времени могут оказаться, прямая цитата - "малополезными" из-за того, что Россия времени даром не теряла, а просто взяла и усовершенствовала свою противовоздушную оборону "по щелчку пальцев".

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Источник фото: google.com







Так, согласно данным украинской разведки, С-400 "Триумф", получивший экстренное обновление, не просто стал эффективней, а, используя продвинутые алгоритмы, способен поражать объекты в границах города Днепр.

Вспомним, что Дания и Нидерланды, заручившись одобрением и поддержкой официального Вашингтона, дали старт обучающим программам для украинских пилотов американских истребителей. И именно эти государства должны передать F-16 в начале следующего года для прерывания неоспоримого могущества России в воздушном пространстве, где проводится СВО.





Источник фото: google.com





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Между тем Залужный явно не страдает шапкозакидательскими настроениями и осведомлен о заявлении российского министра оборону Сергея Шойгу, рассказавшего, что только за 5 дней силы ВСУ лишились до 24 боевых самолетов, будучи сбитых продвинутой версией С-400, которой "подсвечивал" воздушные цели самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50. Именно такой симбиоз позволил российским силам ПВО продемонстрировать тот самый "режим зверя", когда из системы защиты, "Триумф" мановением грамотной работы военных инженеров превратился в оружие нападения, кратно снижая авиационный потенциал ВСУ. А то ли ещё будет. Ведь тот самый Залужный располагает сведениями, что в самое ближайшее время ВКС РФ расширятся до 8-ми воздушных дивизий.