Когда много хочешь, обычно мало получаешь

Сегодняшней ночью в США демократы с республиканцами должны были проголосовать за выделение на будущий финансовый год пакета финансирования для украинской армии, где для финансовых и оружейных аппетитов Киева планировалось выделить около $61 млрд. Но американские парламентарии даже не приступили к голосованию, когда стан республиканской партии проигнорировал настойчивые просьбы президента Джо Байдена, обратившегося напрямую к строптивым оппонентам с просьбой отдать свои голоса в пользу выделения оружейных поставок Украине. Вместо этого голосование не то что бы не началось, а депутаты даже заблокировали саму возможность проголосовать.





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Источник фото: gdmissionsystems.com







На этом фоне украинские чиновники потребовали у Вашингтона уже не истребители F-16 Fighting Falcon, а куда более современные F-18 Hornet. Причем дело истребителями 4-го поколения не ограничилось. На Украине посчитали, что им в довесок к уже запрошенному нужны ударные Apache. О самолётах и вертолётах рассказало агентство Reuters, сумевшее ознакомиться с секретным списком во время закрытой встречи между двумя парламентскими фракциями в Конгрессе в американской столице.





Источник фото: theaviationist.com





В списке так же упоминались ОБТ Abrams, «тяжелая артиллерия» в калибре 155-мм и истребительная авиация в лице F-16. В дополнение ВСУ «понадобились» транспортники C-130 Super Hercules, C-17 Globemaster, БПЛА MQ-9B Sky Guardian. А силы ПВО заинтересовались в комплексе THAAD, рассказали в агентстве, имеющем достоверные источники среди конгрессменов.





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