Такими тенденциями придется воевать так называемому батальону депутатов Верховной рады

Несмотря на слова официального Киева о том, что в контрнаступлении Россия несёт потери в 10 раз больше наступающей стороны, реальность больно ударяет по текущему рейтингу Владимира Зеленского, где всё ровно наоборот. Но это ещё полбеды – ветераны украинской армии, способные не только сидеть в окопах в обороне, но и способные попытаться пойти на штурм, близки к исчезновению. А как наступать с необстрелянными новичками, от первого прилёта снаряда или удара дрона, имеющими большое желание вернуться назад? О непростой ситуации для ВСУ, численность которых неумолимо движется в самый низ, решило написать британское Daily Express.





реклама

Источник фото: lenta.ru





Как считают авторы публикации, российская СВО скоро перемахнет трёхлетний рубеж, а украинская армия теряет в больших размерах свои самые подготовленные подразделения, способные действовать активно на передовой. А раз так, то шансы получить победу в текущем противостоянии с Россией неумолимо снижаются. Издание делает акцент на том, что в Кремле не сидят сложа руки, а уже практически закончили переводить промышленность на военные рельсы, дав старт многочисленным программам перевооружения и кратно нарастив производство уже отлаженных схем с оружием и боеприпасами.

Зеленский тоже пытается переломить ситуацию в свою сторону, но какой будет толк от гипотетических западных танков и самолётов, если воевать в них будет некому?

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Вместе с тем Верховная рада Украины собирается внести изменения в закон, позволяющий в скором будущем набирать в действующие войска заключенных и студентов институтов.