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Daily Express: Ветераны ВСУ исчезают в яростных боях с ВС РФ и это для Украины сильная проблема
Такими тенденциями придется воевать так называемому батальону депутатов Верховной рады

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   Несмотря на слова официального Киева о том, что в контрнаступлении Россия несёт потери в 10 раз больше наступающей стороны, реальность больно ударяет по текущему рейтингу Владимира Зеленского, где всё ровно наоборот. Но это ещё полбеды – ветераны украинской армии, способные не только сидеть в окопах в обороне, но и способные попытаться пойти на штурм, близки к исчезновению. А как наступать с необстрелянными новичками, от первого прилёта снаряда или удара дрона, имеющими большое желание вернуться назад? О непростой ситуации для ВСУ, численность которых неумолимо движется в самый низ, решило написать британское Daily Express.


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Источник фото: lenta.ru


   Как считают авторы публикации, российская СВО скоро перемахнет трёхлетний рубеж, а украинская армия теряет в больших размерах свои самые подготовленные подразделения, способные действовать активно на передовой. А раз так, то шансы получить победу в текущем противостоянии с Россией неумолимо снижаются. Издание делает акцент на том, что в Кремле не сидят сложа руки, а уже практически закончили переводить промышленность на военные рельсы, дав старт многочисленным программам перевооружения и кратно нарастив производство уже отлаженных схем с оружием и боеприпасами. 

    Зеленский тоже пытается переломить ситуацию в свою сторону, но какой будет толк от гипотетических западных танков и самолётов, если воевать в них будет некому?

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   Вместе с тем Верховная рада Украины собирается внести изменения в закон, позволяющий в скором будущем набирать в действующие войска заключенных и студентов институтов.

#всу #проблемы всу
Источник: express.co.uk
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