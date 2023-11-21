Это сильно напоминает один пример из истории XX века, точнее его середины

Мобилизация на Украине, затрагивающая большинство мужчин, (а теперь добрались и до женщин) ускорившаяся из-за существенных потерь на передовой и острой нехватки личного состава, создала условия для ключевого дефицита на рынке труда украинского государства, где в огромном количестве не досчитались опытного и квалифицированного персонала. О нездоровой тенденции порассуждал немецкий Die Welt.

Обозреватель Беннедикт Фуэст сделал акцент, что в украинскую армию призывают мужчин от 18 до 60 лет, а средний возраст бойца на передовой составляет существенные для активного военного конфликта 43 года. В момент начала СВО 24 февраля, такой показатель был в пределах 30-33 лет. Всё это оставляет глубокие раны на теле украинской государственности, и в частности ВСУ, ведь в восточноевропейской республике ощущается нехватка тех самых молодых мужчин, которые по мановению военкомов способны взять в руки автомат и отправиться на фронт в окопы Авдеевки. Но вместо этого в блиндажи и укрепления то тут, то там, виднеются седые головы пенсионеров.

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Источник фото: mk.ru







Если так пойдёт и дальше, то руководству придется расширить возрастные границы призыва и не только их, отправляя в зону украино-российского противостояния все более молодых и пожилых граждан. По информации журналиста, в Верховной раде могут принять закон, согласно которому верхняя планка призыва по возрасту может быть раздвинута, и в ВСУ могут появиться люди превысившие порог в 60 лет.

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А тем временем словно в крепостном государстве, из страны под названием Украина, запрещен выезд мужчинам от 18 до 60 лет. Но дети украинской элиты продолжают "панувати", не боясь попасть на фронт.