Дроны - это "топливо" современной войны

В районе Одессы под прикрытием мирных пустующих ангаров и заброшенных заводов в округе курортного города и крупного морского порта располагались целые цеха по созданию беспилотных воздушных средств и безэкипажных катеров-дронов украинской армии. Об успешной атаке рассказала пресс-служба отечественного оборонного ведомства.

По уточненным данным, атаке подверглись замаскированные постройки в округе Малодолинского.

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Источник фото: ria.ru







Немногим ранее ВКС РФ нанесли удары по территории судоремонтной фабрики рядом с Одессой. Точность удара вызвала пожар в помещении цехов. Повреждения получили административные постройки и расположенная внутри техника.

Между тем по поручению российского президента Владимира Путина воздушным патрулированием в акватории Черного моря займутся борта скоростных истребителей-перехватчиков МиГ-31К, вооруженных гиперзвуковым "Кинжалом", предназначенным помимо проецирования силы на Средиземное море, наносить удары на носители морских безэкипажных катеров украинского флота.

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Так же в мировой сети Интернет есть кадры боя боевого корабля МО РФ "Сергей Котов" с подобным катером-камикадзе принадлежности ВСУ.