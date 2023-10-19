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Украине рано радоваться после получения ракет ATACMS оперативного уровня, считают эксперты Игорь Коротченко и Алексей Леонков в своей беседе с журналистами РИА Новости. Превентивное противоядие против быстрых и малозаметных реактивных снарядов американского производства уже найдено - это отечественные гиперзвуковые ракеты, запускаемые с воздушных носителей. Таким охотником может стать тот самый авиационный комплекс "Кинжал", считают они.
Возглавляющий редакцию военно-политического издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко сделал предположение, что носители Х-47М2 патрулируя черноморское воздушное пространство, благодаря сверхзвуковой скорости ракеты, практически мгновенно будут атаковать указанные разведывательными командами шасси с пусковыми модулями и замаскированные склады с корректируемыми боеприпасами ATACMS.
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Источник фото: aviationweek.com
Причем воздушный перехватчик, вооруженный 9-С-7760, уже приступил в составе пар к регулярным постам в небе в акватории Черного моря в нейтральных водах. А образец отечественного ГО развивая скорости, превышающие 9 Махов, способны одномоментно "прилететь" точно по разведанным координатам на расстояние, превышающее 1000 км.
Источник фото: Rg.ru
Но помимо чисто наземных целей, "Кинжал" а-ля гиперзвуковой "Циркон" с таким же успехом будет топить носители морских безэкипажных катеров принадлежности ВСУ, уверен главред специализированного издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Если же ракеты ATACMS стартовали, то их вполне по силам безопасно "приземлить" наземными силами ПВО от С-300 и старше.