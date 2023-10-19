Патрулирование акватории Черного моря с гиперзвуковыми ракетами уже началось

Украине рано радоваться после получения ракет ATACMS оперативного уровня, считают эксперты Игорь Коротченко и Алексей Леонков в своей беседе с журналистами РИА Новости. Превентивное противоядие против быстрых и малозаметных реактивных снарядов американского производства уже найдено - это отечественные гиперзвуковые ракеты, запускаемые с воздушных носителей. Таким охотником может стать тот самый авиационный комплекс "Кинжал", считают они.

Возглавляющий редакцию военно-политического издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко сделал предположение, что носители Х-47М2 патрулируя черноморское воздушное пространство, благодаря сверхзвуковой скорости ракеты, практически мгновенно будут атаковать указанные разведывательными командами шасси с пусковыми модулями и замаскированные склады с корректируемыми боеприпасами ATACMS.

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Источник фото: aviationweek.com







Причем воздушный перехватчик, вооруженный 9-С-7760, уже приступил в составе пар к регулярным постам в небе в акватории Черного моря в нейтральных водах. А образец отечественного ГО развивая скорости, превышающие 9 Махов, способны одномоментно "прилететь" точно по разведанным координатам на расстояние, превышающее 1000 км.





Источник фото: Rg.ru







Но помимо чисто наземных целей, "Кинжал" а-ля гиперзвуковой "Циркон" с таким же успехом будет топить носители морских безэкипажных катеров принадлежности ВСУ, уверен главред специализированного издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

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Если же ракеты ATACMS стартовали, то их вполне по силам безопасно "приземлить" наземными силами ПВО от С-300 и старше.