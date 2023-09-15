Новейшее судно поразило надводный дрон силами бортовой артиллерии

Российские ТГ-каналы опубликовали видео морского боя российского боевого корабля и украинского так называемого безэкипажного катера-дрона. В результате скоротечного сражения судно противника было уничтожено.

Инцидент случился в акватории Черного моря, когда катер с функциями дрона-камикадзе был обнаружен и идентифицирован патрулирующим морскую акваторию кораблем проекта 22160. Нарушитель умелыми действиями артиллерийского расчета "Сергея Котова" был эффективно подавлен.

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Источник фото: sevastopol.su







Российское МО рассказало некоторые подробности боя, известив что ранним утром в 5 часов 14 сентября силы ВСУ в составе нескольких боевых дронов предприняли попытку провести атаку на отечественный корабль. В сумеречной битве принимал участие как минимум мини-отряд из 5 дронов-камикадзе. Все объекты противника с безопасного расстояния были выведены из строя. Ещё один дрон попытался напасть на судно на воздушной подушке "Самум", вооруженное ракетами. Корабль успешно отразил атаку.

"Сергей Котов" был введен в состав Черноморского флота в 2022 году. Новый корабль способен перемещаться со скоростью до 30 узлов и провести в море до 60 суток. В качестве бортового вооружения у судна проекта 22160 имеется ЗРК, 76-мм пушка и группа крупнокалиберных пулеметов.







