После субботнего нападения ХАМАС отставной чиновник экстренно улетел в Дубай

Занимавший в свое время должность главреда "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (попавший в списки иностранных агентов в РФ) опубликовал в личном ТГ-канале новость о том, что экс-руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс занят разбором и доставкой гуманитарного груза для пострадавших израильских граждан в ходе атаки 7 октября боевого крыла ХАМАС.

Как передает журналист, отставной глава госкорпорации занят сортировкой гумпомощи со своей женой Авдотьей Смирновой.

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Источник фото: gazeta.ru







До этого, как только началась субботняя масштабная атака ХАМАС и дружественных ей палестинских группировок сектора Газа, Чубайс решил экстренно покинуть Израиль. Как позже по возвращению он заявил, что был в отлучке "по уважительной причине": посещал с рабочим визитом Дубай. Кем работает в настоящий момент покинувший после начала СВО Россию топ-менеджер Роснано, доподлинно неизвестно, но именно после его "эффективного" периода управления государственная компания была близка к банкротству.





Источник фото: телеграм





Между тем российский президент Владимир Путин во время своего выступления на Восточном экономическом форуме лично рассказал о результатах проверки компетентных органов в структуре этой госкорпорации, когда итогом проверок оказалась огромная финансовая дыра.





Источник фото: телеграм





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А тем временем израильская армия подготавливается к наземной операции в секторе Газы и стягивает дополнительные тяжелые подразделения для штурма городских районов, уже довольно разрушенных массированными ударами не только высокоточных боеприпасов.