По заверениям ЦАХАЛ, это всего лишь локальный рейд

По всей видимости Биньямин Нетаньяху не стал отказываться с идеей проведения полномасштабной наземной операции на территории сектора Газа и ввел войска в палестинский анклав. Правда как сообщает телеканал Fox News, текущий рейд носит масштабы локального, где в операции участвуют танки и пехотные группы.

Вместе с тем округу израильского города Метула на границе с Ливаном перевели в статус закрытой военной зоны, где проводится специальная операция. И как ещё раз подтвердил официальный пресс-офицер ЦАХАЛа, в означенном районе идут лишь локальные действия.

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Источник фото: Rg.ru











Что очевидно, сейчас идут некие политические торги между всеми заинтересованными сторонами, так как маховик раскручивающейся эскалации никому не нужен. В том числе и США, так как ни одна из действующих президентских администраций не получала победы в следующих выборах президента, имея на руках непрекращенные войны. Не рады палестино-израильскому обострению особенно в Киеве по понятным причинам: дело дошло до того, что Владимир Зеленский впервые лично поехал на встречу с министрами обороны в немецкий Рамштайн, что уже нонсенс. Так как согласно дипломатическому этикету, это ниже его "президентского достоинства" встречаться с "простыми" министрами, причем самому приезжать на такие встречи. Но тут как говорится, нет результата (в контрнаступлении), то нет и денег. Как говорится, бери ношу по себе, что б не падать при ходьбе.







