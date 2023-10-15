На цель такой воздушный снаряд пикирует в тишине

Пока в международной прессе рассуждают о готовности США "сражаться" на два фронта, одновременно поддерживая ближневосточную эскалацию, в которой Израиль планирует в самое ближайшее время начать масштабную наземную операцию по захвату высокопоставленных командиров ХАМАС (но не начинает её якобы из-за плохих погодных условий), а в восточной и южной части Украины происходят яростные сражения, где южное контрнаступление ВСУ окончательно увязло в русских минах и сложных фортификационных районах ВС РФ, последняя достигла очередного продвижения в переоснащении своих дронов-камикадзе "Герань".





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Источник фото: itcrumbs.ru







Теперь российский БПЛА пикирует на цель в полной тишине, попросту выключая двигатель перед атакой.

Остановить такой воздушный снаряд не обладая специализированными средствами подавления, такие как антиракеты, много сложней: ведь украинское ПВО с недавнего времени находится в состоянии перманентного дефицита и экономит драгоценные западные ракетные выстрелы. Поэтому встречать новые российские "Герани" будут классические Зушки (ЗУ-23-2) и немецкие "Гепарды".





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А между тем Владимир Зеленский пытается сменой имиджа в одежде "решить" проблему поддержки своего государства западными союзниками, которые видя тщетные попытки побороть коррупцию в восточноевропейской республике, и такое же вялое контрнаступление, начинают один за другим отказывать в финансировании конфликта.