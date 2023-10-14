Сегодняшние проблемы Америки - это не Украина, резюмировал кандидат на пост спикера Палаты представителей США

Пока на Украине с всевозрастающей тревогой наблюдают за нарастающей эскалацией палестино-израильского конфликта, способным перетянуть всё внимание на себя (что уже и происходит, когда американский госсекретарь Энтони Блинкен оперативно отправился в своё турне по Ближнему Востоку, посетив первым делом Израиль), в Вашингтоне происходят не менее важные и интересные именно для официального Киева события.

Так претендент на пост спикера Палаты представителей США Джим Джордан прямо заявил свое мнение по поводу оказания дополнительной помощи Украине. Кандидат на высокую должность выразил категоричное нет любому спонсированию восточноевропейской республики. Приводит слова представителя республиканцев Reuters.

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Источник фото: dw.com







Джордан считает, что если его изберут, то его первоочередная цель - это уделить максимальное внимание внутренним проблемам. А именно сложной ситуации на границе (нелегальная миграция) и выросшей значительно уличной преступности (что явно указывает на ухудшающееся экономическое положение простых американцев).

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И тут очень сложно сделать прогнозы, способно ли помочь большое желание Зеленского поменять свой имидж: заменить свой бесконечный образ а-ля "Хаки" на цвет настроения "черный". Да и не стоит его чиновникам забывать, что проблемы с коррупцией не решены, как того желает ЕС, так и результатов в наступлении с гулькин нос. А ведь "задаток" в виде массированных поставок всего и вся из мира самой современной военной техники был открыт на полную катушку.