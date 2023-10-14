Не помогает даже смена имиджа в одежде

В глазах Владимира Зеленского читается отчаяние и великое желание хоть как-нибудь привлечь ускользающее внимание к делам на Украине. Такую точку зрения высказал экс-работник ЦРУ. По словам эксперта, желание поменять имидж у украинского президента носит характер повышенной нервозности.





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Смена стиля. Источник фото: rbc.ru







Раскрывая тему со сменой имиджа украинского лидера, Джонсон особо отметил в своей беседе на ютьюб-подкасте Dialogue works, что бывший стиль а-ля "Фидель Кастро" уступил место направлению "Джонни Кэш". Первый был в стилистике Хаки, а второй - просто в черном. Но что бы сейчас не делал Зеленский и чтобы не говорил, всё внимание западных структур и западного истеблишмента сосредоточено на ближневосточной проблематике, в потенциале своем способной принести миру множество гигантских проблем, вплоть до экономической рецессии и цены нефти в 150 долларов за баррель.

И как утверждает Джонсон, если бы выборы президента Украины состоялись прямо сейчас, то шансы переизбраться у Зеленского были бы близки к "отрицательным значениям", думает бывший сотрудник ЦРУ.

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Хочется ещё добавить, что меньше внимания - меньше денег. Тут и своровать меньше получится, да и российская армия вовсе не дремлет.