Тем временем ЦАХАЛ анонсировал наступление в секторе Газа "с воздуха, моря и земли"

По сообщению ряда израильских масс-медиа, практически всё готово для старта масштабной наземной операции в палестинском анклаве сектора Газа. Рядом с территорией предполагаемой сухопутной операции уже наизготове стоят группы бронетехники с сухопутным сопровождением.





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Утренние кадры вблизи Газы. Источник фото: телеграм







Как заявили в ЦАХАЛ, батальоны и более крупные и мелкие войсковые формирования Армии обороны Израиля только ждут приказа к началу следующего этапа противостояния с Палестиной. Причем наступление будет не только с суши. Как заявили, ударные маневры будут включать проникновение "с воздуха, моря и земли".





Бомбардировка Израильскими ВВС бетонобойными снарядами. Источник фото: телеграм







О том что новый этап в израильских действиях грядет, лично заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам для ХАМАС "всё только начинается".

В РИА Новости написали, что представитель ООН Стефан Дюжаррик передал указание населению сектора Газа и иным лицам, подписанное Израилем, что находящиеся в северной части палестинского анклава за 24 часа должны успеть переместиться в южную часть сектора Газа. По оценочным прикидкам это не меньше 1 млн. человек. Как будут перемещаться многочисленные раненые жители автономии, находящиеся в больницах, еврейские чиновники уточнять не стали. Сам Дюжаррик рассказал, что ООН пытался убедить официальный Тель-Авив отменить подобное распоряжение.





Источник фото: amelina-olja.livejournal.com







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Между тем обострение конфликта между Израилем и Палестиной нервирует украинского лидера Владимира Зеленского, справедливо считающего, что про нужды ВСУ и Украины быстро забудут, если конфликт на Ближнем Востоке разгорится. Ведь по мнению Киева, Россия только того и ждёт.