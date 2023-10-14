А ведь Зеленскому говорили, что русские долго запрягают, но быстро едут

"Зубья и шестеренки" украинского контрнаступления износились и начинают ржаветь и обламываться об неприступные российские оборонительные линии, тем самым превращая оперативный маневр украинского Генштаба в пепел несбывшихся надежд и чаяний. Об ослаблении украинского контрнаступа спешит сообщить The Statesman.

Как указывается в статье, официальный Киев выражал большие надежды на скорую военную удачу, которая подстегнет русских на невыгодный для них мирный договор. Но теперь оказалось всё с точностью наоборот: перед украинской армией замаячили перспективы выживания, а вот ВС РФ крепнут и наращивают свое численное и качественное превосходство, получая плоды вовсю развернувшегося ОПК.

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А тем временем Владимиру Зеленскому не остается ничего иного, как обратиться к опыту Израиля, якобы "выживающего в условиях войны".

Источник фото: topwar.ru







Но тут следует сделать небольшую ремарку: Украина - не Израиль. Последний сам производит большинство своего вооружения, в том числе и самое технологичное, и "не заглядывает в рот" Западу с надеждами выпросить очередную партию снарядов, танков, пушек и систем ПВО, заключают в издании.

Автор публикации ещё раз вернулся к ситуации на ЛБС, где украинские штурмовые группы даже с использованием передового западного вооружения аж из 45 государств продолжают топтаться на месте, кое-где откатываясь назад.

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И дадим слово Владимиру Зеленскому, который ввиду явного нежелания коллективного Запада ослаблять себя из-за турбулентности на Ближнем Востоке, уже "согласен" получать комплексы ПВО не на безвозмездной основе, а "в аренду".