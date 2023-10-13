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Madarator
ВС РФ внезапным ударом полностью сожгли транспортный узел и состав с подкреплением для Авдеевки
Как говорится, если гигантской бомбе сделать крылья, то она становится гигантской ракетой

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   Пока в США "без стыда" представили в виде миниатюрного макета следующее поколение танков Abrams, определенно похожее на перспективный российский ОБТ Т-14, больше известный как та самая Армата, Россия чрезвычайно быстро "научилась" в оперативную разведку в зоне проведения СВО, и в такую же моментальную атаку чем-то мощным и до боли точным. Иначе как объяснить, что крупный железнодорожный узел просто выгорел дотла?


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Источник фото: телеграм


   Так в момент приезда на железнодорожный вокзал в Очеретино очередного состава с подкреплением и горюче-смазочными материалами, ВС РФ неимоверно быстро узнали об этом и нанесли неотразимый удар. Как пишут с мест, последствия оказались "иррациональные" и пугающие. Транспортный узел оказался полностью уничтоженным, как и прибывший эшелон. И всё это на фоне отступления ВСУ с господствующих высот, позволяющих получить тот самый огневой контроль над северными окраинами Авдеевки.


Источник фото: телеграм


   На текущий момент город-спутник Донецка находится в полукольце вместе с пригородами. При удачном развитии событий для ВС РФ, украинская армия, держащая здесь оборону, может попасть сначала в оперативное окружение, а затем и в полноценный котел с соответствующими последствиями.

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   И на этом пессимистичном фоне, явно ожидавшим большего от Киева в Вашингтоне и Брюсселе, под предлогом денежного дефицита, могут снизить оказываемую помощь, чай это не "демократичный" Израиль, применяющий неизбирательное оружие в виде свободнопадающих бомб M117 для ковровых бомбардировок по густонаселенным кварталам палестинского анклава сектор Газа.

#авдеевка #умпк #битва за авдеевку #битва за авдеевку 2023
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