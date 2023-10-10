Как сообщают с мест, такого жара боев тут не было давно

Пока внимание всего мира приковано к палестино-израильскому противостоянию, в зоне СВО происходят заметные всполохи. Так под Авдеевкой начались яростные бои и массированный обстрел украинских позиций. Российская сторона начала настолько мощно, что бывалые военкоры удивились столь плотному и массированному огню артиллерийской компоненты ВС РФ и интенсивных налетов авиации ВКС.

Артиллерийский "град" настолько жалящий, что украинские военнослужащие начиная с 04:00, вынуждены прятаться в бетонных бункерах, боясь показаться на поверхности из-за непрекращающихся обстрелов из всего что только можно с российской стороны. Александр Коц рассказал, что боеприпасы расходуются в "конвейерном режиме".

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Источник фото: topwar.ru







А тем временем под прикрытием артиллерийских и воздушных атак российские силы пришли в движение и продвинулись вперед. Наученные опытом наступательные действия проходят в манере флангового охвата. Первоочередной целью является перерезание логистического плеча, благодаря которому ВСУ получают подкрепления, боеприпасы и провиант для удержания позиций в районе Авдеевки и местного коксохимического завода.





Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"





Удачными действиями точно можно назвать ювелирные попадания в склады боеприпасов ВСУ, и последовавшей за этим детонации. Силы ВСУ пытаются огрызаться с помощью САУ Ceasar и M109, использующих заряды M864 с кассетной боевой частью. Но плотность огня явно больше у российской стороны.

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К настоящему часу штурмовки ВС РФ уже установили четкий контроль над передней полосой в сторону украинской армии до 350 метров в глубину.