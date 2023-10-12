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Madarator
Новая версия танка Abrams M1E3 оказалась "до боли" похожа на Т-14 Армата
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   Новейшая версия Abrams с цифро-буквенным индексом M1E3, которую наверняка не получат украинцы ближайшие лет 20 точно, внешне очень похожа на отечественный проект Т-14, известный больше как "Армата". Ещё сложней будет с этим поспорить, едва увидев изображения с макетом американского ОБТ, залитым в социальные сети.

   Помимо визуального сходства, экипаж передового танка "made in USA" размещается, как и в российской гусеничной машине в корпусе, но для эвакуации в башне предусмотрены дополнительные люки, но без наблюдательных оптических визоров.

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Источник фото: ТГ-канал Танкодром


    Как написано выше, помимо общих внешних контуров, роднит Абрамс M1E3 с Т-14 и полностью необитаемая башня с очень толстым лобовым покрытием из брони. Так же рядом с автоматом заряжения (наконец-то завезли) установлены вышибные модули.

   Так как макет не полноразмерный, трудно определить какой истинный калибр у новой тяжелобронированной машины. Весьма вероятно что это новый 130-мм пушка с удлинённым стволом. Из подробностей про двигатель известно, что он будет гибридным. 


Источник фото: ria.ru


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   Между тем в Пентагоне на фоне российской спецоперации на Украине и короткой жизни западной бронетехники задумались об отказе от тяжелых ОБТ Абрамс в пользу беспилотной легкой техники.

#abrams #армата #т-14
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