Скопировать - не значит украсть

Новейшая версия Abrams с цифро-буквенным индексом M1E3, которую наверняка не получат украинцы ближайшие лет 20 точно, внешне очень похожа на отечественный проект Т-14, известный больше как "Армата". Ещё сложней будет с этим поспорить, едва увидев изображения с макетом американского ОБТ, залитым в социальные сети.

Помимо визуального сходства, экипаж передового танка "made in USA" размещается, как и в российской гусеничной машине в корпусе, но для эвакуации в башне предусмотрены дополнительные люки, но без наблюдательных оптических визоров.

реклама





Источник фото: ТГ-канал Танкодром







Как написано выше, помимо общих внешних контуров, роднит Абрамс M1E3 с Т-14 и полностью необитаемая башня с очень толстым лобовым покрытием из брони. Так же рядом с автоматом заряжения (наконец-то завезли) установлены вышибные модули.

Так как макет не полноразмерный, трудно определить какой истинный калибр у новой тяжелобронированной машины. Весьма вероятно что это новый 130-мм пушка с удлинённым стволом. Из подробностей про двигатель известно, что он будет гибридным.





Источник фото: ria.ru







рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Между тем в Пентагоне на фоне российской спецоперации на Украине и короткой жизни западной бронетехники задумались об отказе от тяжелых ОБТ Абрамс в пользу беспилотной легкой техники.