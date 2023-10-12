Северная часть города теперь находится под огневым контролем россиян

Массированные удары авиации и наземной артиллерии позволили российским штурмовым группам выбить украинскую армию с укрепрайона на искусственной возвышенности перед въездом в Авдеевку на земле коксохимического комбината. Теперь с освобожденного террикона много легче вести огневые налеты, в том числе и северных пригородов города-спутника Донецка.





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Источник фото: mk.ru





По данным ТГ-сообщества "Военкоры Русской весны", ВСУ на протяжении долгих девяти лет местную гору человеческого происхождения изрыли словно лисы, вдоль и поперек, создавая замаскированные позиции и бетонные ДОТы, превращая отвалы отработанной горной породы в неприступную крепость. Но местный аналог замка Нойшванштайн, сооруженный инженерными подразделениями украинской армии был быстро смят при тесной координации РСЗО, классической артиллерии, фронтовой авиации и танков, поддерживающих атакующие ряды подготовленных соответствующим образом передовых отрядов. Штурмовка террикона велась с двух сторон. Выжившие бойцы ВСУ меньшей частью смогли отступить в Авдеевку.





Взятый террикон у коксохимического завода. Источник фото: Телеграм







Между тем выдающееся событие на авдеевском участке ЛБС прокомментировали и в Минобороны РФ, назвав выбивание большого оборонительного отряда ВСУ с господствующей высоты "улучшением положения по переднему краю" в квадрате города Авдеевка. Для достижения успеха применялись гусеничные огнеметы "Буратино" и "Солнцепек".

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Со взятием этой высоты северные окраины Авдеевки попадают в зону огневого контроля россиян, тем самым сильно снижая оборонительный потенциал в этом районе украинских сил, вынуждая тех нести повышенные потери в людской силе и бронетехнике.