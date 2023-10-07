Совсем недавно германские масс-медиа почти что хором рассказали, что федеральное правительство пересмотрело свою позицию и не собирается передавать украинской армии свои крылатые ракеты. Речь разумеется шла о дальнобойных Taurus. Но в Киеве по-прежнему уверены, что это лишь просто высокая патетика для своих избирателей в преддверии местных выборов, где у партии, возглавляемой Олафом Шольцем большие проблемы. Не в последнюю очередь из-за слишком настойчивой, как кажется локальным избирателям, ярой поддержки проворовавшегося режима Владимира Зеленского. А украинское правительство даже несмотря на это, руководствуясь "вводными" издания Bild, считает, раз официальный Берлин не послал Украине тот самый легитимный документ об отказе от поставок, то почему бы не поверить в желаемое? Правда в том же Bild строго оговорились, даже если такого отказа не последовало в бумажном виде, в канцелярии немецкого политика четко дали понять, что сейчас поставок Таурусов ждать не нужно. Но офис украинского президента с маниакальной настойчивостью продолжает биться в толстые берлинские "двери" высокопоставленных функционеров, пытаясь не мытьем, так катаньем, добиться столь долгожданных ракет. Но почему, имея неплохие аналогичные британские и французские версии Storm Shadow и SCALP, украинская сторона не прекращает попыток получить ещё и немецкие высокотехнологичные снаряды?





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Источник фото: bundeswehr.de





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И сначала немножко поговорим о той самой Taurus KEPD 350/150, где заветные цифры как бы прямо намекают, сколько ракета по максимуму может пролететь. Правда получается очень любопытная математика: большинство верифицированных источников говорят, что действительно, реактивный снаряд фирмы TAURUS Systems GmbH способен поразить цель на максимальных 500 километрах. Так откуда тогда берутся 150 и 350? Все дело в различных версиях. "Оказывается", германское изделие есть в различных вариантах - так в наименее "дальнобойном" Таурус бьет на уроне российских продвинутых РСЗО, "Торнадо-Г". Срединная модификация позволяет улететь боевой части на 350 километров - то есть предельно максимальному расстоянию для французских и английских ракет авиационного базирования - тех самых Шадоув Шторм и Скальп. Но наиболее интересен для украинцев именно вариант с цифровым индексом "500". И если его запустить с сумского города Шостка, то до российской столицы Москвы по прямой будет 510 км. И в таком случае нельзя исключать, что украинский Генштаб для экстремального подстегивания эскалации обязательно попытается ударить по многомиллионному мегаполису. И тут важен не столько военный, сколько пропагандистский эффект, где украинский президент, как прекрасный шоумен, наверняка знает толк в пиаре и "красивой картинке", дабы приободрить своих приунывших сторонников и население.





Британская Storm Shadow. Источник фото: telegraph.co.uk

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Это только одно из "видимых" преимуществ продукта германского сумеречного ракетостроения: вторым фактором, крайне неприятным для российской стороны может стать крайне слабая заметность для любых ПВО из-за так называемого режима скрытности, благодаря которому в жертву дальнобойности снаряд вместо перфекционистстких 500 км, пролетает "всего" 350. Но при этом, как и российский "Калибр", максимально снижается. И если нельзя "понадеяться" на ПРО\ПВО, то может есть шанс у РЭБ-систем ВС РФ? Шанс действительно есть, но немецкие инженеры со свойственной им изобретательностью, разработали компоненты автономного наведения, кратно снижающие возможности по электронному подавлению таких систем. Примером чего может служить обновленная Герань, как раз оснащенная новейшими отечественными микросхемами по автономному наведению на цель.





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Герань-2. Источник фото: novate.ru







Но есть и третий явный плюс: это впечатляющая боеголовка, где при одинаковом общем весе с Storm Shadow, немецкое изобретение дает ощутимые 480 кг взрывчатки. Причем для максимализации эффекта, программируемая начинка не подрывает весь заряд сразу, а запускает последовательный механизм подрыва: первым в дело вступает кумулятивная БЧ, "прожигающая" бетонные защитные блоки атакуемого объекта, после чего следует пауза, когда в дело и вступает основной фугас весом в 400 кг. Разумеется такого удара не способно выдержать не только какое-нибудь строение, но и даже опора массивных российских мостов. Из этого следует однозначный вывод: ВСУ при всех последующих рисках однозначно попытаются атаковать Крымский мост.









А теперь пора переходить к недостаткам. Что говорить, но якобы современное изделие летит на уровне 50-летней дозвуковой ракеты. И это чистая правда: максимальная скорость снаряда равна 0,8 числа Маха. А как вам цена одного выстрела, когда стоимость одной единицы Тауруса как минимум 1 млн. долларов. Разумеется Берлин, если даже примет решение о долгожданных поставках для Украины, то вряд ли он будет грузить эти ракеты "эшелонами".

Но самым большим недостатком определенно является отсутствие в составе ВВСУ авиационных носителей. Ведь когда немцы создавали свою ракетную гордость, вряд ли они думали о "будущем". А оно таково, что Taurus прежде всего предназначен для старта с европейского самолета Tornado. Нельзя тут забыть и про одно "исключение": для покупателей из Испании военные специалисты смогли приспособить их к истребителю Eurofighter Typhoon. И тут вопрос о сроках: для того чтобы переоборудовать Еврофайтеры, грамотным немецким спецам понадобилось долгие четыре года. А есть у Зеленского и его армии эти 48 месяцев? Вопрос строго риторический.





Истребитель-бомбардировщик Tornado. Источник фото: popularmechanics.com





Разумеется, украинские кулибины могут попытаться сделать "ход конем" и самостоятельно придумать, как запускать высокотехнологичный ракетный комплекс с Су-24. Но если такое и получится, то боевые качества Taurus станут посредственными: это как на танковую технику эпохи первой мировой установить российские современные пушки, но без комплексов прицеливания, в том числе ночных.

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Поэтому, как бы не хотел лично Зеленский и его генерал Залужный, немецкое чудо-оружие не появится сейчас по ряду причин, описанных выше. Как вариант, необходимо передавать TAURUS KEPD 350/150 сразу "в комплекте" с западными истребителями. Но это очевидно повысит шкалу эскалации, к чему явно не готовы не в Берлине, и что более важно - в Вашингтоне. Да и не стоит забывать слова Дмитрия Медведева, написанные им для личного ТГ-канала, но наверняка тем, кому надо на Западе, прочитанные. А там зампред Совета Безопасности Российской Федерации "всего лишь" сказал, что в случае ударов такими снарядами по территории России, удары получит не Киев, а именно территория, где располагаются фабрики, производящие грозный боеприпас. А для электоральной "бодрости", ряд немецких городов подал прямой сигнал своим народным избранникам, всяческими мерами добившиеся запрещения производства снарядов на своей земле для ВСУ. Чем не два очень жирных намека для "простака" Олафа Шольца?