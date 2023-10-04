Видимо слова Дмитрия Анатольевича "про законные военные цели" у них до сих пор не выходят из головы

Только совсем недавно прозвучали слова из уст политика и председателя комитета Бундестага по обороне со трудновыговариваемой фамилией Мари-Агнес Штрак-Циммерман о "праве" украинской армии бить дальнобойными ракетами Taurus германского производства (если будет принято решение официальным Берлином о передаче их Киеву) по российской территории с целью нарушения логистики армии ВС РФ, на что Дмитрий Медведев, занимающий должность отечественного зампреда Совета безопасности, "пообещал" нанести удары по заводам, производящим вооружение, так сразу более дальновидные жители германских земель всеми доступными ими способами воспротивились постройке военных заводов.





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Так горожане немецкого Гросенхайн явно показали свою гражданскую позицию и опротестовали строительство фабрики по производству боеприпасов для украинской армии. И причина для этого банальна - жители города не хотят получить порцию гнева от российского президента Владимира Путина. Статья с соответствующей тематикой вышла в известной The New York Times.





Источник фото: mk.ru





Из 22 членов городского совета более 75% поставили свои подписи под совместным письмом федеральному канцлеру Олафу Шольцу с просьбой заблокировать проект. 16 чиновников указали, что вызывает их опасения: по мнению написавших, запущенный завод вызовет гнев у Путина, - сообщается в новостной заметке американской газеты.

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Кстати, похожее "совпадение" приключилось и с речью британского МО, которое сначала якобы согласилось сопровождать конвои с украинским зерном в акватории Черного моря, но потом после небезызвестного сообщения в личном ТГ-канале Дмитрия Анатольевича "внезапно" передумало.