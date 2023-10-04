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Madarator
Bild: Шольц не собирается поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за потенциальной эскалации
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    Словно и без того что на Украине очень сложная ситуация как с внешнеэкономической помощью от Вашингтона и Брюсселя, пожелавших "в довесок" не предоставлять и военную технику по ряду причин, Олаф Шольц решил "добить" украинское правительство, отказавшись подписывать государственные документы, согласно которым ВСУ могут рассчитывать на немецкие ракеты Taurus. Абсолютно никак не повлияли на изменение позиции германского канцлера и настойчивые уговоры официального Лондона, после которых немецкие чиновники остались непреклонны в своей воле и на данном этапе вовсе не рассматривают идею с передачей крылатых ракет большой дальности Киеву. Федеральные функционеры Берлина выразили опасения, что Владимиру Зеленскому ничего не стоит отдать приказ об ударах по Крымскому мосту.


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   Источник фото: lenta.ru


   По данным издания Bild, последние 14 дней ФРГ и Великобритания в ходе секретных переговоров пытались прийти к обоюдно устраивающему стороны решению, финалом которого должна была стать передача КР Taurus ВСУ. 


Источник фото: ria.ru


   Но и это ещё не всё: руководство бундесвера по прямому звонку из кабинета канцлера отказались сотрудничать с Украиной и передавать её военным географические координаты для последующих ударов по целям на территории России, как это делали ранее французы и англичане, передавшие восточноевропейской республике Storm Shadow и его аналог SCALP.

  А для "особо непонятливых" Шольц лично во время заседания на закрытом мероприятии внешнеполитического комитета немецкого парламента объяснил германским законодателям, что отправку Taurus ни в коей мере нельзя сравнивать с подобными трансферами от Парижа и Лондона.

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   Но дабы подсластить горькую пилюлю для Зеленского, Шольц вознамерился отправить на Украину больше систем ПВО.

#taurus #олаф шольц
Источник: rg.ru
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