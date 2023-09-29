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Madarator
The Drive: Российские дроны-камикадзе получили "кассетную" БЧ как у GMLRS и бесшумные моторы
Подобные шаги здорово сэкономят ВС РФ драгоценные ракеты, и наоборот - заставят израсходовать свои зенитные снаряды ПВО ВСУ

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   Россия долго запрягает, но очень быстро едет. Подобные выводы насчет российской спецоперации в целом, и в частности рекордного наращивания использования дронов как в количестве, так и в качестве, заприметило издание The Drive, о чем и написало новостную заметку. 

   Корреспонденты онлайн-газеты разузнали, что дальний дрон "Герань" прошел очередной этап модернизации, в ходе которой существенно обновились как тактико-технические характеристики, так и чисто боевая компонента. В первом случае дрон стал быстрей, дальше и "выносливей", одновременно получив прибавление по пункту малая заметность для радаров ПВО и аудиального наблюдения - всё благодаря иному двигателю, АКБ, сервоприводам и корпусу, а во втором - опаснее, из-за внедрения "расширенной" боевой части.

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Источник фото: voennoedelo.com


    Улучшения в последней коснулись прежде всего поражающих элементов, на роль которых были выбраны вольфрамовые дробинки круглой формы из-за их мощной поражающей силы. И действительно, вольфрам, являясь более тяжелым металлом чем сталь, способен на куда больший проникающий эффект, пробивая куда более толстые материалы чем былой стальной наполнитель. И Именно вольфрамовые шарики применяются в тех самых 227-мм корректируемых реактивных снарядах с кассетной БЧ, запускаемых с американских M142 HIMARS.

   А в качестве наполнителя для корпуса стал задействоваться пенопласт, зримо повышая характеристики композитного материала.


Модернизированный аналог M270 MLRS. Источник фото: vpk.name


   Не боится усовершенствованный дрон и противодействия украинских РЭБ, получив антенны отечественной разработки.

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   Но на этом плохие новости для операторов украинских ПВО, как и военных целей на территории восточноевропейской республики не закончились: российский ОПК не только повысил качественный уровень модернизированных "Гераней", но и вышел на куда более существенные объемы их производства, чего не скажешь на таящий с каждым новым днем запас зенитных ракет для установок ПВО ВСУ. А тем временем Россия свои ракеты прибережет для потенциального наступления.

#вс рф #впк россии
Источник: rg.ru
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