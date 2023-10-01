А немецким политикам иногда лучше молчать, чем говорить необдуманные вещи

Дмитрий Медведев прокомментировал новые заявления политиков Европы, в необдуманных словах которых заключается прямая военная угроза российским территориям. Так зампред Совета безопасности РФ "неявно" намекнул, что в случае передачи украинской армии немецких дальнобойных высокоточных ракет Taurus, запущенных по землям России, Берлину "совершенно" не стоит удивляться, когда уже в свою очередь дальнобойные ракеты принадлежности ВС РФ, уничтожат и превратят в груду битого кирпича германские заводы, создающие и производящие малозаметные реактивные снаряды (ракеты).





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Источник фото: rbk.ru







Так политик и председатель комитета Бундестага по обороне со труднопроизносимой фамилией Мари-Агнес Штрак-Циммерман, призвала, прямо сейчас передать ВСУ ракеты Taurus. Причем управляемые снаряды с максимальным радиусом пуска в 500 километров необходимы украинскому Генштабу непосредственно для атаки по территории России. По мнению Штрак-Циммерман подобные атаки нарушат логистику российской армии. И внимание - именно такие агрессивные шаги подпадают под нормы международного права. Повторила для пущего эффекта немецкая функционер.





Источник фото: ria.ru







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Между тем в Великобритании тамошний министр обороны Великобритании Грант Шэппс предложил создать центры по подготовке украинских солдат прямо на территории восточноевропейской республики. На что Дмитрий Анатольевич прямо заявил, что это прекрасная возможность сделать из британских инструкторов и военных специалистов легальную цель для массированных ударов ВС РФ. Разумеется ни о какой гарантии жизни и здоровья для иностранных операторов и речи быть не может.