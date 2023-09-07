"Политика недопуска" Челленджеров на передовую оказалась самым правильным шагом ВСУ

Силами российского расчета ПТРК "Корнет" недалеко от Работино в Запорожской области удачным попаданием был выведен из строя доселе "неуязвимый" британский ОБТ Challenger 2. Факт поражения был верифицирован как официальным Лондоном в лице командования островной армии, так и подтверждающим видео с объятой пламенем тяжелой бронемашиной. Соответствующие кадры сумели быстро распространиться по мировой сети Интернет.

Не прошло незамеченным событие и мимо портала 19FortyFive, где автор публикации называет факт тотального выгорания и повреждения доселе "самого выживаемого" танка - самым печальным известием. И действительно, с текущего дня британское МО в своих рекламных пресс-релизах не сможет заявить, что "Соперник 2" никогда не поражался боевым оппонентом, случай же гибели экипажа Челленжера 2 во время иракской компании был результатом так называемого дружественного огня.

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Уверенные в "непробиваемой" броне своей боевой машины, британские конструкторы не стали оснащать танк динамической защитой. Источник фото: russian.rt.com







Портал сделал акцент на том, что в ВСУ в ближайшее время будут переданы новые партии Leopard 2 и к СВО присоединятся американские ОБТ M1A1 Abrams. И как делает прогноз автор публикации, недалек тот час когда компанию существенно разрушенному Challenger 2 составит уже объятый клубами пламени и дыма танк Абрамс, имеющий гораздо худшую защиту.