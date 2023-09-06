В последней версии ПТРК способен пробить броню от 1000-мм с учетом блоков динамической защиты

Очередное западное "вундерваффе" в ходе проверки СВО изменило свой статус с "бессмертного" вооружения на "не пригоден для противоборства с ВС РФ". В этом легко убедиться после последних событий, когда гордость британского танкопрома ОБТ Challenger 2 не справился с возложенной задачей по прорыву российской оборонительной линии и входе скоротечного боя был безвозвратно потерян. Причем по информации с российской стороны, за танками Челленджер велась целенаправленная охота, где за бронемашинами элитной 82-й ДШБр пристально следили и один из Челленджеров заманили в засаду.

Так во время боя экипаж украинского тяжелого 63-тонного танка не заметил, как заехал в неудобную позицию и был атакован российским "Корнетом", не оставившим шанса на эвакуацию. И с этим очень трудно поспорить, стоит лишь взглянуть на свежие снимки с разведывательного дрона, где Challenger 2 не просто тотально выгорел, но и корпус бронемашины лишился соединения с башней, когда последнюю в результате взрыва боекомплекта оторвало, что заметно по фото.

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Челленджер лишний раз доказал, "бессмертных" танков нет. Источник фото: nsn.fm







В более ранних интервью британские конструкторы акцентировали внимание, что танк невозможно "уничтожить" и даже в случае прямого попадания детонация боекомплекта практически "невозможна". Но как оказалось, заявление подобного рода было "слегка" голословным.





Кадры воздушной разведки. Источник фото: ТГ-канал "Фронтовая птичка"







К слову, пускай этот Челленджер и был уничтожен в ходе близкого контакта с российским расчетом ПТРК, последние модификации "Корнета" уже могут пролетать 10 километров и проходить как раскаленный нож сквозь масло через гомогенную броню в 1000-мм, даже если танк закрыт блоками динамической защиты (Из-за большой самонадеянности британских инженеров, ОБТ "Соперник" защищен лишь броней без ДЗ).