По заявлениям Пескова, весь экипаж танка будет представлен к высоким государственным наградам

Офицер с полевым позывным "Монолит" в беседе с журналистом телеканала "Звезда" раскрыл подробности ставшего легендарным боя "одного против восьми". Во время сражения одинокого российского танка против штурмовой роты ВСУ победа осталась за экипажем гусеничной машины ВС РФ.

По словам командира, российскому ротному пришлось самому управлять тяжёлой бронетехникой из-за ранений штатного водителя, получившего травму ранее. После ранений последнего офицер не растерялся и вместо само собой напрашивающегося отступления, наоборот ринулся на не ожидавшего ничего подобного противника: ведь колонна ВСУ превосходила российскую "оппозицию". На стороне украинцев было численное превосходство: два тяжёлых танка и шесть ББМ MaxxPro.

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Источник фото: vk-канал "ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА"







Во время встречного движения танк ВС РФ ещё издали подбил первую бронеединицу ВСУ. Во время дальнейшего развития боя, российский экипаж смог поразить ещё два танка.

По словам ротного командира, в общем успехе помимо танкистов, спасибо нужно сказать командной работе артиллеристов и грамотно установленной "минной грядке" руками инженерных подразделений. А за украинцев "сыграли" вынужденные тактические ошибки, из-за которых военнослужащие украинской армии слишком скучились и попали под удар российских артиллеристов. По итогам того самого боя в полях Запорожской области остались догорать два украинских ОБТ и шесть броневиков с противоминной защитой, нашпигованных десантом наизготове.





Источник фото: скриншот из видео







В дальнейшем танк получил народное прозвище "Алёша", после комментариев оператора разведывательного дрона.

Кадры сражения восхитили не только российскую аудиторию, но и подписчиков индийской Hindustan Times, удивившихся военной удаче и колоссальному мастерству бравых российских танкистов.