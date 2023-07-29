Благодаря ТГ-каналу "Военный осведомитель" в мировой сети Интернет появились кадры боя одного российского танка против ротной штурмовой группы ВСУ, состоящей из семи бронемашин. В составе штурмовой колонны находились два украинских танка и американские бронемашины с противоминной защитой MRAP M1224 MaxxPro.





Источник фото: rg.ru





Предваряло этот бой, который мог не состояться из-за предоставленной заблаговременно информации о превосходящем количественно и качественно украинском отряде решение российского командира, не пожелавшего отступать.

Экипаж танка ВС РФ действовал настолько слаженно и смело, что не побоялся подпустить превосходящую украинскую "бронекавалькаду" поближе, расстреливая удивлённую колонну ВСУ практически вплотную.

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Источник фото: rg.ru





Суета в украинской колонне привела к наезду нескольких боевых машин на мины. Ещё одна бронемашина была подпалена выстрелом из ПТУР, а остатки выведены из строя непосредственно танковым орудием российской гусеничной машины.

Так оказалось что и один танк может сорвать прорыв украинского десанта в составе ротной штурмовой группы. А весь экипаж за свой героический поступок российского ОБТ в полном составе достоин звания "героев России".

Ещё чуть раньше поступила информация о захвате российскими военнослужащими современного БМП шведского производства Стридсфордон 90 во время боёв на линии Сватово - Кременная.





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