Бойцы ВСУ рассказали о непростом опыте атак на российские позиции в беседе с репортёром The New York Times

В ВС РФ смогли подстроиться под изменение тактики ВСУ, разрушая украинские атаки дронами-камикадзе, управляемыми минными "посевами" прокомментировали возросшие потери в украинской армии в издании The New York Times.

В одной из бесед с корреспондентом NYT раненый военнослужащий украинской армии рассказал, что его подразделение и ряд входящих в 23-ю бригаду в одной из атак недосчитались 9-ти машин из изначальных 10-ти. Лишь только один броневик смог вернуться в расположение своих. Оставшаяся техника была поражена и горела ярким факелом на поле сражения, искорёженная до неузнаваемости.

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Большинство из разрушенных ББМ были спалены огнём противотанкового оружия русских, уточнил боец. Из всего батальона, участвовавшего в атаке, в строю осталось лишь десять человек.





Источник фото: dnr-news.ru







Механизированная бригада №23 была создана в 2023 году специально для участия в контрнаступлении на южном направлении. В подготовке тактической единицы участвовали западные военные советники.

По словам другого солдата по имени Олексий, его сослуживцы почувствовали себя неподвижной мишенью в тире, будучи зажатыми между двумя минными полями под неусыпным "взглядом" разведывательных дронов ВС РФ. По остановившейся штурмовой колонне в непрерывном режиме вела огонь российская артиллерия.





Мина МОН-100. Источник фото: vk.com сообщество "Вооружение России и мира| Армия | Авиация | Флот"







Третий боец с полевым позывным Воскрес поделился своей историей, в котором журналист The New York Times узнал о новой "окопной тактике" россиян, специально покидающих блиндажи и оборонительные траншеи, но установивших скрытно управляемые дистанционно мины. После появления в таком оставленном окопе украинцев последовал разрушительный взрыв. Сразу же после на остатки подразделения обрушилась атака дронов-камикадзе. Те позиции выжившим солдатам ВСУ пришлось бросить.