Врио руководителя ДНР Пушилин уже распорядился наградить отважных российских военных

В Индии восхитились кадрами легендарного боя одинокого российского танка против ротной штурмовой группы ВСУ, попытавшейся прорваться к оборонительным позициям на Запорожском направлении.

Новостное издание Hindustan Times посвятило подвигу танкового экипажа полноценный видеосюжет.

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В репортажном ролике индийские корреспонденты перечислили боевые заслуги российских танкистов, в одиночку сумевших разобраться по меньшей мере с двумя тяжёлыми танками и пятью броневиками MRAP M1224 MaxxPro, изготовленных в США.









Т-80БВМ. Источник фото: rostec.ru







По результатам яростного противостояния, от бронетехники украинской стороны не осталось ничего, их просто "разнесло вдребезги", резюмировали обозреватели Hindustan Times. И как посчитали индийские эксперты, российский ОБТ грамотно подошёл к оборонительной миссии, используя для укрытия посадку и беспрерывно ведя разящий огонь из танкового оружия.

По результатам ошеломительного боя танкисты ВС РФ не получили никаких повреждений, а с превосходящей угрозой ВСУ помогли справиться дружественные расчёты ПТРК.

А между тем в немецкой прессе "назначили" виновными в потере относительно целой шведской БМП CV90 украинских военных, неосмотрительно близко подкравшихся к российским позициям.