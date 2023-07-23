В частности был атакован завод по производству и подготовке катеров-дронов

Сегодняшней ночью с помощью высокоточного оружия был нанесён массированный удар по военным целям на территории города Одесса. Были разрушены цели, где проводилась подготовка вооружения для совершения актов террора против РФ. На поражённых объектах готовили беспилотные катера-дроны для гражданской инфраструктуры России. Российские силы использовали "Калибр", "Оникс", Искандер-К, Х-22 и Искандер-М

В МО РФ подтвердили, что на ряде подобных объектов находились иностранные "военспециалисты".

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Источник фото: gazeta.ru







Уже пять дней по территории Одесской и Николаевской области наносятся высокоточные удары с помощью средств воздушного, наземного и надводного базирования. Удары дальнобойными ракетами по словам мэра Одессы Геннадия Труханова стали самыми серьёзными с момента начала российской СВО на территории Украины.

Серия ударов началась после атаки Крымского моста 17 июля, попадающей под статью УК РФ "террористический акт". После удара в 3 часа ночи надводными беспилотными катерами погибло двое человек, оказавшимися семейной парой из города Старый Оскол. Так повреждённым оказался мостовой пролёт в направлении Керчи. Ремонт инженерного сооружения обойдётся российским властям в 1,3 млрд. рублей. Автомобильное двустороннее движение по мостовому переходу планируется открыть к сентябрю.

После совещания Владимира Путина с МО РФ последовали так называемые удары возмездия. Одной из таких атак было разрушено здание, где могли предположительно находиться британские военные, непосредственно участвующие в координации и управлении катеров-камикадзе.