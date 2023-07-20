По данным разведки у здания было много военных и карет скорой помощи

После ночных атак на припортовую инфраструктуру черноморского побережья Украины, где были размещены склады с ГСМ и силы украинского ПВО, российские ракеты накрыли место расположения иностранных "инструкторов". 19 июля была атакована гостиница в Коблево Николаевской области, после чего к разрушенному зданию стали подъезжать машины скорой помощи в сопровождении украинских военных.





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Источник фото: ria.ru





Во время беседы корреспондента "Московского комсомольца" с отставным офицером российского спецназа Анатолием Матвийчуком, выяснилось, что в стенах гостиничного комплекса находилось место расположения военных НАТО. И среди этих наёмников могли находиться те самые военспецы, управлявшие дронами-катерами во время атаки на Крымский мост.

По некоторым неофициальным данным, раненых и погибших в результате прилёта оказалось больше ста. И как заявляют в ТГ-канале "Милитарист", после серии атак по Одессе, Николаеву и Харькову в этих регионах началась экстренная эвакуация западных военных, имеющих статус якобы "отставников". Всего же по данным полковника Матвийчука, на СВО присутствовало не менее 12 тыс. иностранных граждан со стороны ВСУ.

По некоторым данным непосредственным координированием атаки и управлением дронов-камикадзе, поразивших Крымский мост, занимались британские военные, часть которых и располагалась в гостиничном комплексе Коблево.