Полностью исправный мост планируют открыть в конце осени

На обновление разрушенных автомобильных пролётов Крымского моста может потребоваться от 1-го до 1,3 млрд. рублей, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Но предварительно рассчитанная сумма может быть неокончательной: из-за применения в восстановительном строительстве усиленных металлом конструкций, общая смета может увеличиться в большую сторону.

Напомним предысторию чрезвычайного происшествия. Ночью 17 июля на Крымском путепроводе произошло разрушение пролётов автомобильного моста в результате подрыва беспилотных надводных катеров полупогружного типа рядом с опорами инженерной конструкции. Из-за этого был полностью разрушен один автодорожный пролёт, а второй - повреждён. Из-за атаки скончались двое белгородских туристов, их ребёнок поступил в местную реанимацию.

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Источник фото: ru.wikipedia.org







По результатам технического обследования и тщательной инженерной экспертизы выяснилось что несущие опоры остались целыми и невредимыми, но среднесрочного ремонта избежать не удалось: ремонт пролётов моста может затянуться до ноября.

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null На путепроводе для удобства автомобилистов организовано реверсивное движение, которое будет длиться до 15 сентября.