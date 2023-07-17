Возбуждено уголовное дело по статье "Терракт"

Сегодняшней ночью в 03:05 пара беспилотных надводных катеров полупогружного типа украинской принадлежности атаковали Крымский мост. В результате осуществлённой диверсии была частично разрушена автодорожная секция инженерного сооружения. Во время взрыва лишились жизни двое гражданских и пострадал ребёнок.

Российские правоохранители возбудили дело по статье "Террористический акт".

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На месте ЧП продолжают работать все экстренные службы вместе с силовиками. Последние заняты проведением неотложных оперативных и следственных мероприятий.





Источник фото: crimea.ria.ru







Рано утром действующий глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал о происшествии на транспортном переходе, соединяющим Крымскую республику с Краснодарским краем. На текущий момент движение автомобилей по дорожному полотну остановили.

По уточнённым данным в результате атаки погибли муж и жена, являющиеся жителями Белгородской области. Их несовершеннолетний ребёнок с ранениями был доставлен в Темрюкскую больницу.

Руководитель Крыма призвал выбрать иной маршрут посещения полуострова, пролегающий через новые региональные образования России.

В ответ на фактическое признание украинскими спецслужбами в проведении и организации теракта в воздух подняты дальние бомбардировщики Ту-22М.





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