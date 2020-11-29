Кабель USB 4 Club 3D заменит USB 3.2 и Thunderbolt 3 для плат и других изделий - апгрейд всех систем
Компания Club 3D одна из первых анонсировала кабель USB 4, который поддерживает все технологии стандарта со скоростью передачи до 40 Гбит/с, расширенные режимы, а также мощность зарядки 100 Вт. Разработчики стандарта USB готовят 2 программы сертификации стандарта USB 4 , которые предлагают возможности передачи по кабелю со скоростью до 20 и 40 Гбит/с.
USB4 Club 3D Type-C Gen3x2 CAC-1571 имеет логотип USB IF «Certified USB 40 Gbps», что означает поддержку наивысшей скорости и всех характеристик стандарта USB 4, которые включают следующее:
Скорость передачи данных до 40 Гб/с.
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Подключение через 1 кабель двух 4K дисплея.
Одновременно с двумя подключенными дисплеями можно еще и передавать данные на внешний SSD и заряжать ноутбук.
Поддержка внешних видеокарт eGPU.
Обратная совместимость с прежними версиями стандарта (USB 2.0, USB 3.2 и т. д.), а также обратно совместим с Thunderbolt 3.
Кабель Club 3D USB4 CAC-1571 оснащен с микросхемой E-mark, которая предлагает возможности кабеля для различных устройств, включая хосты, зарядные устройства и концентраторы. Хотя компания Club 3D представила кабель USB 4 CAC-1571 на своем веб-сайте, но еще не приступила к поставкам и неизвестна цена кабеля.
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