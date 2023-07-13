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На Ютубе появился геймплейный трейлер роглайк-боевика Kiborg от Sobaka Studio

Российский игровой рынок постепенно оживает, недавно вышел трейлер новой отечественной игры от студии Sobaka Studio. Рассмотрим, что это за игра и какие у неё перспективы.
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Для начала разберём, что такое роглайк, поскольку слово боевик уже точно знакомо всем геймерам. Итак, Roguelike («rogue-подобные» игры, на сленге называемые «рогалик») представляют собой жанр компьютерных игр, в которых уровни генерируются случайным образом, есть пошаговость и необратимость смерти персонажа. Например, игру можно будет проходить несколько раз и каждое прохождение будет отличаться от предыдущих. И в случае смерти главного героя, игроку не удастся загрузиться с сохранения, что заставляет продумывать заранее свою стратегию и не кидаться сломя голову в гущу сражения с толпами противников. Большинство roguelike игр оформлены в красивых декорациях эпического фэнтези, с огромными замками, свирепыми драконами и прекрасными принцессами. А привело к этому влияние популярных настольных ролевых игр, вроде Dungeons & Dragons. 

На просторах России работает интересная компания Sobaka Studio, известная широкой аудитории по играм Redeemer и REMEDIUM. На днях эта команда выпустила интригующий воображение геймплейный трейлер своего научно-фантастического роглайк-боевика Kiborg («Киборг»). В игре идёт речь о киборге Василии, который находится на помещённой в карантин планете-тюрьме Сигма. И живёт он там не один, а в большой компании мутантов, наркоманов и механизированных бойцов корпораций. Игроку в процессе игры предстоит посылать своих клонов на различные задания, в процессе которых Василий сможет апгрейдить своё оружие и амуницию.

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Посмотрим трейлер игры, из которого можно узнать основные игровые моменты.

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По трейлеру игры видно, что игра наверняка не будет пошаговой, что уже хорошо, но и не беспрерывное рубилово в стиле серии игр Diablo, а значит время немного подумать у игроков тоже будет. В видео показаны некоторые боевые способности Василия, как он бьёт противников могучими кулаками или тяжёлыми ботинками. Не забыли также разработчики и про эпичный дробовик, буквально отбрасывающий врагов на несколько метров. Также порадовала система повреждений противников, несколько напоминающая легендарную Mortal Combat (Смертельную битву).


Немного подробнее рассмотрим историю виртуального мира игры. Киборг Василий является лидером некой группы повстанцев, орудующих на планете-тюрьме Сигма. Ранее эта планета использовалась для отбывания срока заключения наиболее опасных преступников, привозимых туда со всей заселённой вселенной. Затем на Сигме была обнаружена Субстанция (рой нано-машин), которая легко адаптировался к любым условиям и он был заражен агрессивной формой жизни. После чего был объявлен бессрочный карантин. Действие игры разворачивается спустя одно поколение после объявления карантина, когда вся планета поделена на части несколькими фракциями, постоянно сражающимися за «место под солнцем».


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В самом начале игры на Сигме происходит ключевое событие - катастрофический прорыв Субстанции в единственный огромный город на планете. Этот город успел стать домом как для закоренелых преступников, так и для администрации всех корпораций, представленных на планете. Потом по сюжету игры катастрофа стремительно охватывает разные технические системы, которые многие годы исправно поддерживали жизнь в городе. После захвата каждой новой технической системы, все фракции становится всё более обособленными, каждый начинают сражаться за своё выживание.

Пожелания к игре

Прежде всего это возможность выбирать сложность противников, или сложность прохождения, если в игре не будет возможности воскрешения, то эта функция будет наиболее востребованной.

Потом идёт разнообразие оружия и амуниции главного героя, чтобы можно было делать апгрейды телу, как в игре Cyberpunk 2077.

Ну и конечно же разрушаемость и многообразие не только противников, но окружающего мира. Например, чтобы противники не ограничивались несколькими моделями, а на локациях можно было выбивать двери и проламывать стены зданий.

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Ещё хотелось бы наличие в игре секретных комнат или целых уровней, где можно найти всякие редкие и мощные плюшки. А также систему достижений, чтобы игроки могли оценивать свою крутость по сравнению с друзьями.

Ну и фишка некоторых игр – возможность кооперативного прохождения с несколькими друзьями, эта особенность повысила бы продажи игры.

Релиз игры Kiborg анонсирован на консолях и ПК в Steam, где уже выложен второй ролик и несколько скриншотов (ссылка кликабельна).

 Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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