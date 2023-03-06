За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

СВЛК-14С «Сумрак» (Снайперская Винтовка Лобаева Крупнокалиберная, на английском SVLK-14S Twilight) была разработана в России в 2012 году компанией Lobaev Arms. Стоимость винтовки в базовой комплектации около 2 миллионов рублей. Примечательно, что всего несколько лет назад англичане из Daily Mail назвали Сумрак самой дальнобойной снайперской винтовкой в мире, и признали её одной из самых смертоносных винтовок за возможность вести высокоточный огонь, находясь при этом вне зоны ответного огня противника.

реклама





Ещё в 2017 году из СВЛК-14С был установлен мировой рекорд: была поражена мишень на дистанции 4 210 метров, пуля калибра .408 Chey Tac (.408 Cheyenne Tactical) летела до цели целых 13 секунд. На сегодняшний день, а точнее в 2022 году, этот рекорд уже перебит российской же винтовкой ORSIS-CT20, поразившей цель на дистанции 5 117 метров. Но в зоне СВО по предварительным данным лучше всех прижилась именно СВЛК-14С.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде





Интересным фактом стало то, что СВЛК-14С получив звание самой дальнобойной винтовки в мире, удерживала его около 5 лет. А работать она может в диапазоне температур от −35 до +55 °C, позволяя снайперам работать круглый год, включая морозную зиму и жаркое лето.

реклама

В винтовке применили хорошо показавшую себя затворную группу KING V3.0. Сама же винтовка получилась однозарядная (это единственный её минус), что позволило увеличить жёсткость конструкции и сменность калибров. Поскольку под разные задачи снайперу может потребоваться разный калибр. Например, в случае обороны или штурма укреплений лучше подходят крупные калибры, пробивающие легко бронированную технику противника и нетолстые стены домов, но они имеют относительно большую отдачу. А в рейдах против диверсантов, наоборот, приоритетней более мелкий калибр, позволяющий взять больше патронов при той же массе снаряжения. Так у малых калибров меньше дальность полёта пули, её пробивающая способность и выше влияние ветра. У Сумрака начальная скорость пули превышает 900 м/с, при кучности стрельбы — 0.4 MOA\9 мм между центрами (при 5 выстрелах на 100 м). Что позволяет не походить близко к позициям противника, и при этом успешно пробивать все типы современных бронежилетов, включая бронеплиты, держащие попадание из СВД (начальная скорость пули 830 м/с).

Снайперу зачастую приходится работать по ночам, это время суток считается для него более безопасным, позволяя быстро уйти от преследования даже при наличии у противника тепловизоров. А 29 ноября 2019 года из СВЛК-14С был установлен рекорд ночной стрельбы (в безлунную ночь). Использовался ночной прицел «Дедал-НВ», стрелял Сергей Шмаков по грудной мишени №4 (с диаметром круга 50 см), мишень была поражена всеми 5 выстрелами из 5, на дистанции в 2 километра. Мишень бумажная, не теплоконтрастная, что немного затрудняло прицеливание и имитировало стрельбу в условиях средней видимости.

Высокая боевая эффективность

По словам пленных офицеров ВСУ, выстрелы из СВЛК-14С производятся с позиций "за пределами видимости" противника, что очень затрудняет ответный огонь, делая невозможными снайперские дуэли.

Уже известно, что 14 октября 2022 года российский снайпер (его имя засекречено) получил звание Героя России за поражение из СВЛК-14С нескольких десятков приоритетных целей. Обычно приоритетными целями считаются офицеры противника, пулемётчики, операторы БПЛА и связисты. Сама же новость стала известна от Владислава Лобаева, создателя и основателя компании Lobaev Arms, производящей винтовку Сумрак и другое снайперское оружие.

реклама

Винтовками кроме военных также пользуются спортсмены и охотники. Модель СВЛК-14С чаще всего заказывают именно военные. И недавно выяснилось, что за время СВО на Украине именно Сумрак стала наиболее востребованной снайперской винтовкой. Несмотря на то, что по прогнозам военных аналитиков, ставки делались на совсем другую модель (складную винтовку DXL-4 "Севастополь"), которая выигрывала у СВЛК-14С как по габаритам, так и по массе. Поэтому сейчас довольно сложно заранее спрогнозировать, какая винтовка станет хитом в войсках, а какая просто займёт место в каталогах оружейных магазинов. Хотя если задуматься, то всё логично. У более лёгкой винтовки будет сильнее отдача, поскольку в её поглощении участвует меньшая масса. Аналогичная проблема, и у современных российских автоматов, которые получив больше пластиковых деталей, стали хуже ощущаться стрелками. Но по стрелковым характеристикам, они обычно превосходят оружие прошлых поколений.

История создания СВЛК-14С, и её главные конкуренты на фронте

Компании Lobaev Arms была основана в 2003 году. А уже в 2007 году, стало известно о создании самого первого прототипа винтовки СВЛ. Позднее, в 2010 году началось серийное производство первой модели СВЛ, принятой на вооружение Службой безопасности президента РФ. Успешные испытания первой винтовки и применённые при её создании наработки, позволили в 2012 году создать СВЛК-14С «Сумрак».

В армии уже давно назрела потребность в новой снайперской винтовке. Самой массовой моделью до сих пор остаётся СВД (снайперская винтовка Драгунова) но она уже успела немного морально устареть, не подходя для работы на больших дистанциях или в случае снайперской дуэли. СВЛК-14С превосходит её как по дальности стрельбы, так и по её кучности.

Сумрак стала антиматериальной (крупнокалиберной) винтовкой, и долгое время считалась жемчужиной российского оружия. Российские военные эксперты и многие снайперы в зоне СВО, хвалят СВЛК-14С за высокую надёжность, большую дальность ведения огня и хорошую кучность. Она успешно составляет конкуренцию американским CheyTac M200 и Anzio Mag-Fed 20 MM Rifle, английской Accuracy International AW50, австрийской Steyr-Mannlicher SSG 08 и венгерской Gepard M1.

реклама

Антиматериальная снайперская винтовка (обозначение для крупнокалиберных моделей) — винтовка калибра от 9мм до 20мм. Изначально она предназначена для поражения материальных средств противника (техники, приборов, оборудования), отсюда и происходит её название. Но при необходимости возможно поражение и живых целей (легко пробивая каски и бронежилеты).

Роль снайпера в современных военных конфликтах и СВО

ВСУ активно готовила снайперов ещё с 2014 года. Самой подготовкой занимались натовские инструкторы, поскольку Украина уже переходила на натовские стандарты (хотя в саму НАТО ей путь был изначально заказан, о чём руководство страны упорно умалчивает до сих пор). Снайперы выполняют важную роль (и зачастую решающую) как в условиях городских боёв, так и на открытой местности. Плюс снайперские расчёты при необходимости могут служить наводчиками для артиллерии и авиации, поскольку их винтовки оснащены оптикой и тепловизорами.

Снайперы являются серьёзной силой как при штурме, так и при оборонительных операциях. Поскольку они могут ликвидировать офицерский состав противника, его пулемётчиков, гранатомётчиков, сапёров, связистов, без которых любое наступление просто захлебнётся, а оборона будет прорвана.

Для борьбы со снайперами активно используются беспилотники, которые могут оснащаться хорошей оптикой и тепловизорами. Поэтому снайперские расчёты стали использовать мобильные подавители БПЛА (в народе называемые ружья против дронов). Основными врагами снайперов являются снайперы противника, его артиллерия, до которой они не могут достать, и тяжёлая бронетехника, которую они не могут пробить.

Первые упоминания о применении СВЛК-14С в СВО датированы июлем 2022 года. А по словам Владислава Лобаева в одном из интервью, их применяли с самого начала спецоперации, например, в боях за Мариуполь и Волноваху. Также есть упоминания об активном применении винтовки под Харьковом.

Производители российских снайперских винтовок мониторят информацию о применении их продукции почти в режиме реального времени. Поскольку сами снайперы записывают и присылают им видеозаписи своей работы, по которым можно делать выводы для апгрейда уже выпущенных винтовок и создания их более совершенных преемниц.

Не секрет, что снайперы ВСУ и иностранные наёмники используют лучшие мировые образцы вооружения. Но даже на их фоне, российское оружие даёт достойный ответ. Так за СВЛК-14С уже идёт настоящая охота, например, за неё объявлена награда в 10 тысяч долларов. Что однако довольно скромно, учитывая, что сама винтовка стоит почти втрое дороже. И бойцам ВСУ будет выгоднее её продать в Европу через Даркнет, чем сдавать своим командирам.

Также большой интерес для западных стрелков и инструкторов представляют и патроны к легендарной винтовке. Они по неподтверждённой информации изготавливаются в России по секретной технологии.





Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).