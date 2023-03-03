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ORSIS CT20 .375CT является многозарядной высокоточной снайперской винтовкой с ручным перезаряжанием (что позволило увеличить её точность). Оружие имеет продольно-скользящий поворотный затвор и пару боевых упоров. Это универсальная модель (для боевых действий, снайпинга и охоты), а её технические характеристики позволяют достигать максимальную точность ведения огня на дистанции до 2000 метров и выше.

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Для установления мирового рекорда по дальности поражения цели, применялся патрон .375 CheyTac (9,5х77 мм), цель размером 3 на 3 метра находилась на расстоянии 5117 метров от стрелка. Производят винтовку на предприятии «Промтехнология», выпускающей оружие под брендом ORSIS.

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ООО «Промтехнология» (владелец оружейного бренда ORSIS, ориентированного на продажи за рубеж, поскольку российский рынок оружия до сих пор находится в зачаточном состоянии, в том числе и ввиду несовершенного законодательства) выпускает охотничьи, боевые и спортивные снайперские винтовки начиная с марта 2011 года. Дислоцируется компания в Москве, там же расположено и производство нарезного оружия полного цикла. Так было налажено изготовление стволов, спусковых механизмов, затворных групп, лож, финальная сборка изделий, всесторонняя проверка и даже тестовый отстрел готовых изделий (чтобы исключить заводской брак). Предприятие тесно сотрудничает с экспертами из российских НИИ и профильных учебных заведений.

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По словам представителя компании, на стрельбах стояла задача продемонстрировать уникальные возможности новейшей снайперской винтовки ORSIS-CT20 (калибра .375 CheyTac, также доступны варианты и под другие калибры). Габариты цели (3 на 3 метра) были выбраны с расчётом её видимости стрелком. При этом разброс попаданий составлял 1,6 метра, что позволяет работать на таком расстоянии по групповым целям, наземной и воздушной технике. А в случае одиночной цели в ростовую фигуру человека, дистанцию придётся сократить до 2-3 километров. В реальных боевых действиях, где средняя дистанция варьируется от 0,5 до 1,5 км, эта винтовка даст стрелку приличное преимущество ведения огня вне зоны досягаемости для ответного удара.

До этого, никто во всём мире не стрелял из винтовки на такую дистанцию. Стрелком был Дмитрий Иноземцев, наводчиками Александр Гаврилов и сотрудник одной из спецслужб. Отклонение между попаданиями составило по горизонтали 1,6 м - около 1 МОА (угловая минута), а по вертикали - 1,2 м (меньше 1 МОА). Сила ветра равнялась 5 м/с. Руководил стрельбами глава Раменского стрелкового клуба Владимир Гребенюк. О самом рекорде стало известно 21 сентября 2022 года.

Кстати, «Промтехнология» также серийно выпускает снайперские винтовки Orsis T-5000, уже доработанные под требования Росгвардии и ВС РФ. Про неё как раз недавно выходила статья. Orsis T-5000 также универсальная, и может быть адаптирована под патроны разного калибра (например, 7,62 мм или 8,6 мм). Напомню, что от калибра зависит как дальность оптимальной дистанции, так и сила поражающего действия.

О поступлении в войска винтовки Orsis T-5000 стало известно в марте 2019 года. А несколько лет назад английское издание Daily Mail (именно английские винтовки столетиями считались эталонами качества для стрелков со всего мира) назвало винтовку «Сумрак» самой дальнобойной в мире и одной из самых смертоносных винтовок. А произошло это после установления с помощью неё нового мирового рекорда по дальности стрельбы. В 2017 году российский стрелок поразил мишень на дистанции в 4 210 м.

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Винтовка ORSIS-CT20, а точнее её модификация под патрон калибра 9,5х77 мм (.375 Cheytac) была разработана и выпущена в 2019 году, а уже в 2020 году она прошла этап опытной эксплуатации. Изначально, эта модификация создавалась для ведения огня на дальних дистанциях (свыше 2 000 метров).





Разберём, как российские оружейники смогли получить такую точность и дальность стрельбы. Например, винтовки ORSIS имеют стволы, созданные методом шпалерного строгания на ЧПУ-станках. Где допускается погрешность по глубине нарезов ствола менее 0,0025 мм, а погрешность для шага нарезов - всего 0,004 мм на 1 метр. На сегодняшний день, это один из самых точных методов производства ствола для высокоточного стрелкового оружия.

Также в России активно разрабатывают и другие модели снайперских винтовок (чем занимаются сразу несколько производителей оружия). Например, можно вспомнить винтовки: СВЧ от концерна «Калашников», SVLK-14S (это уже упомянутый «Сумрак»), DXL-5 «Опустошитель» и TSVL-8 M1 «Сталинград», большинство из них уже поступили на фронт. Как уверяют оружейные эксперты, наличие сразу нескольких производителей стрелкового оружия создаёт конкуренцию, что влечёт улучшение качества и снижение цены конечной продукции. А западные санкции только увеличили продажи российского оружия, ограничив их для иностранных производителей.

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Кстати, ещё в июне 2020 года российские силовые структуры собирались испытать винтовку ORSIS-CT20. Чем это дело завершилось, точной информации в открытом доступе нет. А обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин, отметил, что поражение целей на дистанциях около 5 км шикарный показатель для российской винтовки, с точки зрения её меткости и дальнобойности. Напомню, что самой распространённой снайперской винтовкой в войсках до сих пор является СВД, хоть простая и удобная, но уже сильно морально устаревшая модель.

Также один из оружейных экспертов заметил, что в реальных боевых условиях такая дальность пока не требуется, поскольку поразить цель на дистанции 5 километров крайне трудно (учитывая влияние ветра, температуру воздуха, осадки, наличие препятствий). И если с влиянием ветра ещё можно что-то поделать, например, увеличив массу пули и её скорость, то с дождём, туманом, снегопадом и рельефом, уже приходится считаться. Сейчас снайперу довольно сложно найти открытое пространство без естественных или искусственных преград на протяжении 5 километров. А испытания на полигонах проводятся почти в идеальных условиях, для демонстрации максимальных возможностей оружия.

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