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Российская всеядная снайперская винтовка «Счётчик» и американская платформа AR-15

Рассмотрим, что собой представляет российская всеядная снайперская винтовка «Счётчик» и платформа AR-15 на основе которой она сделана. А также рассмотрим Ares-16, довольно интересный образец вооружения.
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В России начали производить новую «всеядную» (подходящую под несколько патронов) снайперскую винтовку «Счётчик». В настоящее время уже десятки «Счётчиков» отправились на СВО. По предварительным данным, новое оружие успешно прошло первые испытания в боевых условиях и вскоре массово поступит в армию и Росгвардию.

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Начнём с того, что «Счётчик» — не чистокровное русское оружие, а скорее метис, созданный на американской платформе AR-15. И модификаций этой платформы в мире очень много, есть даже ручной пулемёт Ares-16 (о нём расскажем в конце статьи). Отечественный оружейный производитель Lobaev Arms ощутимо улучшил характеристики оружия, позволив ей конкурировать на равных с лучшими западными образцами. В разработчике винтовки принимали участие опытные снайперы, поскольку невозможно создать хорошее оружие, когда сам им пользуешься только в тире. Сообщается, что винтовка на 90% состоит из стандартных деталей, поэтому проблем с её серийным производством быть не должно.

Кто производит сие мощное оружие

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Lobaev Arms (ООО «Конструкторское бюро интегрированных систем») — российский разработчик и производитель стрелкового оружия. Компания основана в 2013 году в Тарусе, Калужской области. Интересно, что в России это единственное частное оружейное предприятие, в отличии от США и Европы.

Lobaev Arms считается производителем очень точных и дальнобойных винтовок, не уступающим западным аналогам. Всего компания разработала около 40 моделей оружия, и 3 модели были изготовлены для армии ОАЭ.

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Согласно официальному сайту производителя, 9 апреля 2015 года «Lobaev Arms» установила мировой рекорд по дальности стрельбы из винтовки с нарезным стволом, поразив мишень на дистанции 3400 метров (3720 ярдов).

А уже 1 и 3 октября 2017 года стрелки Lobaev Arms установили подряд пару мировых рекордов по дальности стрельбы (на 4170 и 4210м).

Российская снайперская винтовка «Счётчик»

Достоинства снайперской винтовки «Счётчик»:

•          Дальность эффективной стрельбы до 1400 метров. 

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•          К ней подходят патроны .308 Win, идентичные патронам 7,62х51 мм образца НАТО (что позволяет использовать трофейные боеприпасы).

•          Высокая скорострельность. В бою этот параметр зачастую является решающим, позволяя в случае промаха, быстро сделать повторный выстрел, либо быстро разрядить всю обойму в легко бронированную технику.  Его скорострельность 6 выстрелов за 10 секунд.

•          Высокая точность. Её кучность 0,5 МОА (что это означает рассмотрим ниже). Винтовка отличается от других моделей и большей точностью. По кучности она ощутимо превосходит винтовки UKROP UAR-10, используемые ВСУ и британским спецназом в зоне СВО. Как отметил в интервью один российский снайпер, изначально это американская винтовка AR-10. На Украину доставляются комплектующие и необходимые станки для сборки этой американской винтовки, но уже под громким названием UKROP UAR-10.

•          Винтовка самозарядная (полуавтоматическая). Гильзы удаляются автоматически, и новый патрон засылается в патронник. «Счётчик» не требует перезарядки после каждого выстрела.

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MOA (Minute Оf Angle) означает угловую минуту, при этом 1 градус равен 60 угловым минутам (60 МОА). Окружность составляет 360 градусов, следовательно, в окружности 360х60=21 600 угловых минут (21 600 МОА). Применяют МОА для оценки кучности попаданий и поправок при стрельбе. Получается, что угол в 1 MOA на дистанции 100 метров дает окружность диаметром 2,9089 см. (если округлить, то примерно 3 см на дальности 100 м). Соответственно кучность попаданий «Счётчика» даст круг диаметром всего 1,5 см на дистанции 100 м. Учитывая, что 1 ярд = 0,9144 метра, 1 МОА на 100 метрах дистанции будет давать окружность немного больше 1 МОА на 100 ярдах (поскольку метр длиннее ярда).

На Западе винтовка с кучностью меньше 1 MOA (когда разброс попаданий укладывается в круг диаметром менее 3 см на дистанции 100 метров) считается отличным оружием.

Новая винтовка уже успела показать свою эффективность. В Телеграме появилось видео с поражением украинского диверсанта на дистанции в 533 метра.

Американская платформа AR-15 и история её создания

AR-15 является американской полуавтоматической винтовкой под патрон 5,56×45 мм. Она выпускается с далёкого 1963 года, и за счёт своей универсальности, уже успела стать платформой для нескольких десятков (если не сотен) различных модификаций, собираемых по всему миру. Сама же AR-15 в США продаётся как гражданское оружие для самообороны и охоты, а также стала штатным оружием полиции.


Разработана винтовка AR-15 была в конструкторском бюро ArmaLite (дочерняя компания авиационных корпораций Fairchild и Lockheed). Генеральным конструктором компании в то время был Юджин Стоунер, несмотря на тот факт, что он был изобретателем-самоучкой. Сначала в 1955 была разработана винтовка AR-10 под патрон 7,62х51мм, а уже в 1956 году появился её вариант под патрон 5,56х45мм, получивший название AR-15. Винтовка разрабатывалась для нужд американской армии. Её плюсами были: промежуточный патрон, снижавший вес самого оружия и его боекомплекта, грамотная компоновка, снижающая отдачу, что позволило ей стать четвёртой в истории по массовости производства.


Малый вес винтовки достигался ещё за счёт применения алюминиевых сплавов и пластика. В 1959 году ввиду финансовых трудностей, ArmaLite продаёт лицензию на AR-15 компании Colt. А уже в начале 1960-х годов автоматический вариант AR-15 принимается на вооружение армии США под названием M16. После 1963 года AR-15 становится зарегистрированным товарным знаком, относящимся только к самозарядным винтовкам. Разные варианты доработанной AR-15 сейчас выпускаются многими производителями, но уже под другими названиями. В США винтовка AR-15 стала лидером рынка среди гражданского оружия (разрешённого к продаже населению). Согласно статистике 2016 года, на руках у мирных американцев хранится более 10 млн. винтовок AR-15. Поэтому их полиция так часто стреляет на поражение при отказе поднять руки вверх или лечь лицом в пол.

Самозарядным оружием считается автоматическое оружие, со спусковым механизмом, позволяющим вести исключительно одиночную стрельбу. Как правило, в процессе стрельбы после удаления пустой гильзы, взводится ударный механизм и досылается новый патрон в патронник. И хотя имеется сходство с автоматикой пулемётов и автоматов, но в самозарядном оружии нет автоматического повторного выстрела. Для каждого выстрела стрелок должен отпустить и снова нажать на спусковой крючок. Подача патронов идёт автоматически, но режима автоматического огня (очередями) тут нет. Поэтому это оружие считается полуавтоматическим и разрешено для самообороны в США.

AR-15 в России

AR-15 является модульной платформой, позволяющей менять практически всё, в отличии от российского АК. Поэтому для AR-15 выпускается огромный выбор различных запчастей и обвесов, делая её привлекательной для спортсменов, которым важна прежде всего точность, а не скорострельность. Но все доступные на российском рынке представители этой системы ощутимо дороже отечественных конкурентов. А модульность становится минусом ввиду дорогостоящих комплектующих и сложностей с российским законодательством. Поэтому в армии РФ платформа AR-15 только набирает популярность, и то лишь среди снайперов, благодаря «Счётчику». А в спорте уже успела потеснить другие модели оружия (в снайпинге лидерами считаются английские и немецкие винтовки, но для новичков обязательным условием считается работа с российской СВД).

Достоинства платформы AR-15

Прежде всего это модульность и малый вес, что актуально в условиях боевых действий. Поскольку облегчает ремонт в полевых условиях и позволяет меньше уставать бойцам. Также у неё удачная компоновка, сочетающая хорошую эргономику, идеально подходящую для спортивной стрельбы, и система работы автоматики. Пример удачной эргономики – предохранитель-переводчик огня управляется рукой, когда она лежит на рукоятке оружия, а шахта магазина позволяет проводить сброс правой рукой, упрощая многие манипуляции с оружием. Пример продуманной системы работы автоматики, заключается в системе отвода газов из ствола оружия через тонкий канал без поршня, позволяя установить тонкое цевьё, а это улучшает эргономику. Также конструкцией платформы предусмотрена задержка затвора в заднем положении после выстрела последнего патрона, это является индикатором окончания патронов в магазине и ускоряет перезарядку. Но главным плюсом конструкции считается расположение ствола и буфера отдачи на одной линии, когда буфер отдачи находится в прикладе. Это позволяет уменьшить отдачу промежуточного и винтовочного калибров.


Цевьё представляет собой переднюю часть ружейной ложи, закрывающей ствол целиком или частично. Может быть элементом цельной ложи или отдельной деталью (у помповых дробовиков цевьё скользящее).

Недостатки платформы AR-15

Имеются у платформы AR-15 и недостатки, так ранее упомянутый буфер отдачи не позволяет стрелять со сложенным прикладом. Приклад можно складывать лишь для транспортировки оружия, а в тесных помещениях (в узких окопах или в поезде) с ним будет неудобно. Шахта магазина получила плохую репутацию при работе в грязи, которой на фронте обычно с избытком. А схема отвода газов в ствольную коробку прилично загрязняет затвор, кстати имеющий странную форму. Затвор у AR-15 имеет 7 небольших боевых упоров, а АК всего 2, но больших и прочных. Интересно, что идею таких упоров, Михаил Тимофеевич Калашников подсмотрел у Джона Гаранда (изобретателя самозарядной винтовки M1 Garand, ставшей одной из первых самозарядных винтовок, на вооружении в армии США). Поэтому у AR-15 затвор выполнен из более прочного и дорогого сплава, а это увеличивает стоимость изготовления самой винтовки. Также неудачно расположена рукоятка взведения затвора, что потребовало добавления дополнительного рычага, позволяющего с силой дослать патрон вперед.

Выводы

Идеального оружия не бывает, как мы уже успели убедиться. Если сравнивать платформу AR-15 с российской АК (а это тоже платформа для целого ряда автоматов и пулемёта), то обе имеют свои плюсы и минусы, не давая оппоненту явного лидерства. Поэтому каждый стрелок сам решает, что для него удобнее. Спортсмены больше ценят платформу AR-15, поскольку они не стреляют со сложенным прикладом, часто чистят оружие и мало его пачкают в грязи, а затворная задержка и низкая масса винтовки для них очень востребованы. Многое зависит не только от винтовки и стрелка, но и от применяемых патронов. Стоит вспомнить исторический случай, когда американские промышленники решили сэкономить и заменили порох в патронах для винтовок. Тогда у оружия было много проблем, и погибли американские солдаты (после массового отказа винтовок), пока патроны не заменили на нормальные.

Внебрачный сын платформы AR-15, ручной пулемёт Ares-16

Не только платформа АК имеет свой пулемёт, но и AR-15. Так оружейная компания Ares Defense Systems представила ещё в 1998 году серию ручных пулемётов под названием Ares-16. Они имели варианты с комбинированным, ленточным и магазинным боепитанием под штатный натовкий патрон 5,56×45 мм. Классифицируется он как оружие поддержки отряда (Squad Automatic Weapon). Весит оружие всего 3,4 кг, что в 2 раза легче его ближайшего аналога, ручного пулемёта FN Minimi.


Канал ствола запирается поворотным затвором с 6 радиальными боевыми упорами, конструкция отличается большей прочностью в сравнении со штатными затворами автоматов на базе AR-15. Ствол быстросменный, охлаждаемый воздухом. Инновацией Ares-16 стала ствольная коробка с новой затворной группой и газоотводным механизмом (собственная разработка компании Ares Defense Systems). Ручной пулемёт Ares-16 имеет режим автоматического огня, а может вести огонь одиночными выстрелами, что актуально для пристрелки оружия или огня по близким одиночным целям.

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