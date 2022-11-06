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На фоне рекордного числа санкций и прочих бед (например, отключения монетизации Ютуба для русских блогеров) россиян настигла ещё одна проблема - глюки с навигацией у смартфонов и навигаторов.

Потеря сигнала, чем она вызвана

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Стало известно, что гаджеты на территории РФ начали плохо определять своё местоположение. Одни определяли его намного дольше обычного, другие давали более высокую погрешность, чем ранее. Например, если обычно на обнаружение ближайших спутников уходили считанные секунды, то теперь эта же операция занимает минуты, а иногда до получаса и дольше. Причиной этого безобразия стали санкции против России.





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Сразу поясню, что в РФ не отключали GPS, она работает, просто более медленно на многих устройствах. Для полноценной геолокации по спутниковым системам устройству (смартфону или навигатору) нужно поймать сигналы минимум от 4 навигационных спутников. При этом, ваш гаджет пользуется сборниками положений спутников на ближайшие дни и недели, зная заранее их точную дислокацию. Если у вас нет интернета (на момент установления геолокации), то информация приходит только со спутников. Это называется холодным стартом, он имеет продолжительность несколько минут, иногда дольше. При подключении к интернету, связь со спутниками происходит гораздо быстрее (технология A-GPS). Максимально быстро GPS работает при наличии доступа к вышкам сотовой связи и точкам Wi-Fi доступа. Поэтому в городской черте определение местоположения обычно занимает не больше пары секунд.





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GPS (полное название Global Positioning System) является системой глобального позиционирования. Через спутниковую систему навигации происходит измерение расстояния от спутника до приёмника. Используется всемирная система координат WGS 84. GPS позволяет определять местоположение гаджета в любую погоду и в любой точке планеты.

A-GPS (расшифровывается как Assisted GPS) — технология ускорения «холодного старта» GPS-приёмника, используется в смартфонах и планшетах. A-GPS многие путают с LBS. Для полноты картины рассмотрим и LBS.

Location-based service (LBS) является сервисом определения местоположения объекта через привязку к ориентирам из базы данных оператора связи. В качестве ориентиров чаще всего выступают вышки сотовой связи. В составе навигационного терминала (трекера) имеются GPS приемник и GSM модем, передающий данные на мониторинговый сервер. Обычно GSM имеет более стабильный сигнал (чем GPS со спутников), его сложнее заглушить и проще поймать, даже в условиях неисправности внешней антенны. Для определения места дислокации трекера, GSM модем регистрируется на базовой станции оператора мобильной связи. Станция в ответ передаёт свой идентификационный номер (Cell_ID) и прочие служебные параметры. Координаты большинства базовых станций известны, например, крупнейшая из открытых баз данных Opencellid имеет информацию о 8 млн. точек. В итоге LBS получает данные от GPS спутников и GSM станций одновременно, повышая точность геолокации.

История создания GPS

Первый известный аналог GPS был описан в фантастическом романе Эрнста Юнгера «Гелиополь», который вышел в далёком 1949 году. Как ни странно, но GPS появился благодаря запуску СССР первого искусственного спутника Земли. Этот запуск не оставил равнодушными американских учёных во главе с Ричардом Кершнером, которые выяснили, что благодаря эффекту Доплера, частота принимаемого сигнала увеличивается, если спутник приближается, и уменьшается, если он отдаляется. Если точно знать собственные координаты, то можно определить положение и скорость полёта спутника. И наоборот, зная координаты спутника на земной орбите, можно узнать свою скорость и геолокацию.

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Результатом этого важного открытия стал запуск спутников по программе Timation (в 1964 году) в интересах ВМФ США. Затем, уже в 1973 году, американцы запустили программу DNSS, позднее переименованную в NavSTaR (Navigation Satellite Timing and Ranging). Переводится как "время и дальность действия навигационного спутника". И если ранее первые спутники выводились на низкую околоземную орбиту, то по программе NavStar их выводили уже выше, на среднюю околоземную орбиту.

Первый спутник вышел на орбиту 14 июля 1974 года. Позднее, в 1982 году, вышел на орбиту и первый спутник советской системы позиционирования ГЛОНАСС. Шла холодная война, и успехи СССР, побудили США увеличить финансирование программы и ускорить работу. В 1983 году началось создание GPS. Для полного покрытия планеты система требовала 24 спутника, последний из которых вышел на орбиту в 1993 году. Этот год можно считать датой рождения современной GPS. Изначально она применялась для наведения ракет на воздушные и наземные цели.

Суть проблемы с GPS

Выяснилось, что в России появилась проблема с работой A-GPS. Это означает длительный старт позиционирования и недоступность спутниковых данных для многих гаджетов. Они просто не могут получить доступ к данным для GPS с серверов чипа, установленного в устройстве. Эти проблемы уже выявили у чипов Qualcomm (США) и MediaTek (Тайвань). Видимо компании, блокируют доступ к серверам для пользователей с российскими IP-адресами. После безуспешных попыток подключиться к серверам производителя чипов, гаджетам приходится подключаться непосредственно к навигационным спутникам, а это занимает гораздо больше времени. Если пользоваться VPN (который подменяет IP-адреса), то A-GPS функционирует нормально, что подтверждает версию о санкциях.

Проблемы пользователей

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Проблемы, с которыми сталкивались пользователи:

Если находишься в помещении, то отсутствие A-GPS даёт погрешность в определении координат.

В приложениях такси местоположение гаджета не видно, пользователю приходится вручную выбирать его на карте.

Приложение Яндекс Go стало периодически уточнять, где находится пользователь.

У других пользователей регулярно прыгает позиционирование на карте.

Около недели не работает фитнес приложение для пробежек, оно просто не отображало карту. Сначала пользователь грешил на проблемы с Google Карты, но с VPN оно заработало.

Периодически Яндекс.Навигатор очень долго выясняет местоположение, решить проблему помогало переключение в авиарежим, либо перезагрузка телефона.

Яндекс.Навигатор начал часто ошибаться, совсем терять геолокацию. Иногда он определяет скорость от 0 до 140 км/ч.

В марте текущего года глава «Роскосмоса» предупредил о том, что США не исключают отключения РФ от системы GPS.

Аналоги GPS и их применение

Как поясняют специалисты, совсем остаться без навигации России не грозит, поскольку в современных гаджетах предусмотрены сразу несколько навигационных систем. На сегодня активно эксплуатируются: GPS (США), ГЛОНАСС (Россия), Galileo (Европа), Бэйдоу (Китай). Также собственные навигационные спутниковые системы разрабатывают Индия и Япония. Эксперты отметили, что технически выключить в России GPS невозможно, поскольку это спутники висящие на орбите планеты и транслирующие сигнал. Возможно только отключить некоторые спутники, но в результате без GPS останутся и соседние с РФ страны.

Но уже в апреле отечественным авиакомпаниям предписали подготовиться летать без использования GPS. В Росавиации обещали, что в случае перебоев с сигналом GPS, угрозы безопасности полётов не будет. Пояснив, что в 115 аэропортах России имеются локальные контрольно-корректирующие станции, постоянно мониторящие сигналы ГЛОНАСС и GPS, и выдающие поправки к ним, в случае сбоя или аномалии.