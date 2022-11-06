Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

У россиян появилась проблема с геолокацией по GPS, разберёмся в её причинах

Недавно у россиян появилась проблема с геолокацией, их гаджеты стали подолгу определять своё местоположение. В статье мы подробно рассмотрим эту проблему и попробуем найти её решение.
[ ] для раздела Блоги
71
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming дешевле 50 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

На фоне рекордного числа санкций и прочих бед (например, отключения монетизации Ютуба для русских блогеров) россиян настигла ещё одна проблема - глюки с навигацией у смартфонов и навигаторов.

Потеря сигнала, чем она вызвана

реклама

Стало известно, что гаджеты на территории РФ начали плохо определять своё местоположение. Одни определяли его намного дольше обычного, другие давали более высокую погрешность, чем ранее. Например, если обычно на обнаружение ближайших спутников уходили считанные секунды, то теперь эта же операция занимает минуты, а иногда до получаса и дольше. Причиной этого безобразия стали санкции против России.


рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

Сразу поясню, что в РФ не отключали GPS, она работает, просто более медленно на многих устройствах. Для полноценной геолокации по спутниковым системам устройству (смартфону или навигатору) нужно поймать сигналы минимум от 4 навигационных спутников. При этом, ваш гаджет пользуется сборниками положений спутников на ближайшие дни и недели, зная заранее их точную дислокацию. Если у вас нет интернета (на момент установления геолокации), то информация приходит только со спутников. Это называется холодным стартом, он имеет продолжительность несколько минут, иногда дольше. При подключении к интернету, связь со спутниками происходит гораздо быстрее (технология A-GPS). Максимально быстро GPS работает при наличии доступа к вышкам сотовой связи и точкам Wi-Fi доступа. Поэтому в городской черте определение местоположения обычно занимает не больше пары секунд.


реклама

GPS (полное название Global Positioning System) является системой глобального позиционирования. Через спутниковую систему навигации происходит измерение расстояния от спутника до приёмника. Используется всемирная система координат WGS 84. GPS позволяет определять местоположение гаджета в любую погоду и в любой точке планеты.

A-GPS (расшифровывается как Assisted GPS) — технология ускорения «холодного старта» GPS-приёмника, используется в смартфонах и планшетах. A-GPS многие путают с LBS. Для полноты картины рассмотрим и LBS.

Location-based service (LBS) является сервисом определения местоположения объекта через привязку к ориентирам из базы данных оператора связи. В качестве ориентиров чаще всего выступают вышки сотовой связи. В составе навигационного терминала (трекера) имеются GPS приемник и GSM модем, передающий данные на мониторинговый сервер. Обычно GSM имеет более стабильный сигнал (чем GPS со спутников), его сложнее заглушить и проще поймать, даже в условиях неисправности внешней антенны. Для определения места дислокации трекера, GSM модем регистрируется на базовой станции оператора мобильной связи. Станция в ответ передаёт свой идентификационный номер (Cell_ID) и прочие служебные параметры. Координаты большинства базовых станций известны, например, крупнейшая из открытых баз данных Opencellid имеет информацию о 8 млн. точек. В итоге LBS получает данные от GPS спутников и GSM станций одновременно, повышая точность геолокации.

История создания GPS

Первый известный аналог GPS был описан в фантастическом романе Эрнста Юнгера «Гелиополь», который вышел в далёком 1949 году. Как ни странно, но GPS появился благодаря запуску СССР первого искусственного спутника Земли. Этот запуск не оставил равнодушными американских учёных во главе с Ричардом Кершнером, которые выяснили, что благодаря эффекту Доплера, частота принимаемого сигнала увеличивается, если спутник приближается, и уменьшается, если он отдаляется. Если точно знать собственные координаты, то можно определить положение и скорость полёта спутника. И наоборот, зная координаты спутника на земной орбите, можно узнать свою скорость и геолокацию.

реклама

Результатом этого важного открытия стал запуск спутников по программе Timation (в 1964 году) в интересах ВМФ США. Затем, уже в 1973 году, американцы запустили программу DNSS, позднее переименованную в NavSTaR (Navigation Satellite Timing and Ranging). Переводится как "время и дальность действия навигационного спутника". И если ранее первые спутники выводились на низкую околоземную орбиту, то по программе NavStar их выводили уже выше, на среднюю околоземную орбиту.

Первый спутник вышел на орбиту 14 июля 1974 года. Позднее, в 1982 году, вышел на орбиту и первый спутник советской системы позиционирования ГЛОНАСС. Шла холодная война, и успехи СССР, побудили США увеличить финансирование программы и ускорить работу. В 1983 году началось создание GPS. Для полного покрытия планеты система требовала 24 спутника, последний из которых вышел на орбиту в 1993 году. Этот год можно считать датой рождения современной GPS. Изначально она применялась для наведения ракет на воздушные и наземные цели.

Суть проблемы с GPS

Выяснилось, что в России появилась проблема с работой A-GPS. Это означает длительный старт позиционирования и недоступность спутниковых данных для многих гаджетов. Они просто не могут получить доступ к данным для GPS с серверов чипа, установленного в устройстве. Эти проблемы уже выявили у чипов Qualcomm (США) и MediaTek (Тайвань). Видимо компании, блокируют доступ к серверам для пользователей с российскими IP-адресами. После безуспешных попыток подключиться к серверам производителя чипов, гаджетам приходится подключаться непосредственно к навигационным спутникам, а это занимает гораздо больше времени. Если пользоваться VPN (который подменяет IP-адреса), то A-GPS функционирует нормально, что подтверждает версию о санкциях. 

Проблемы пользователей

реклама

Проблемы, с которыми сталкивались пользователи:

  • Если находишься в помещении, то отсутствие A-GPS даёт погрешность в определении координат. 
  • В приложениях такси местоположение гаджета не видно, пользователю приходится вручную выбирать его на карте.
  • Приложение Яндекс Go стало периодически уточнять, где находится пользователь.
  • У других пользователей регулярно прыгает позиционирование на карте.
  • Около недели не работает фитнес приложение для пробежек, оно просто не отображало карту. Сначала пользователь грешил на проблемы с Google Карты, но с VPN оно заработало.
  • Периодически Яндекс.Навигатор очень долго выясняет местоположение, решить проблему помогало переключение в авиарежим, либо перезагрузка телефона.
  • Яндекс.Навигатор начал часто ошибаться, совсем терять геолокацию. Иногда он определяет скорость от 0 до 140 км/ч.

В марте текущего года глава «Роскосмоса» предупредил о том, что США не исключают отключения РФ от системы GPS.

Аналоги GPS и их применение

Как поясняют специалисты, совсем остаться без навигации России не грозит, поскольку в современных гаджетах предусмотрены сразу несколько навигационных систем. На сегодня активно эксплуатируются: GPS (США), ГЛОНАСС (Россия), Galileo (Европа), Бэйдоу (Китай). Также собственные навигационные спутниковые системы разрабатывают Индия и Япония. Эксперты отметили, что технически выключить в России GPS невозможно, поскольку это спутники висящие на орбите планеты и транслирующие сигнал. Возможно только отключить некоторые спутники, но в результате без GPS останутся и соседние с РФ страны.

Но уже в апреле отечественным авиакомпаниям предписали подготовиться летать без использования GPS. В Росавиации обещали, что в случае перебоев с сигналом GPS, угрозы безопасности полётов не будет. Пояснив, что в 115 аэропортах России имеются локальные контрольно-корректирующие станции, постоянно мониторящие сигналы ГЛОНАСС и GPS, и выдающие поправки к ним, в случае сбоя или аномалии.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

санкции россия ракета мониторинг gps новости россии геолокация russia российский россия 2022
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
85
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Главные игры первой половины октября 2022 года
16
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
24

Интересные материалы

Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
26 октября 2022 85

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ланцет в прямом эфире уничтожил украинский ЗРК, который "на камеру" должен был сбить дрон
14
800 танков Т-62 будут модернизированы и первые уже отправлены в зону СВО
66
Магазины РФ скинули цены на видеокарты за GeForce RTX 3060 Ti просят меньше, чем за GeForce RTX 3060
17
8 пусковых установок NASAMS уже на пути на Украину и прибудут в ближайшее время
19
KFC уходит их России, вслед за Макдоналдсом, компания продает свою сеть фастфудов
35
Композитор Modern Warfare 2 уходит из команды: саундтрек не будет опубликован
+
Стоимость компьютерных комплектующих в России достигла минимума за 4 месяца
12
Криптозима завершилась – Биткоин пошёл вверх, а Киты наращивают инвестиции в цифровое золото
5
Из российских магазинов пропал флагманский суперкулер Noctua NH-D15 и не только он
113
Есть первый случай выгорания NVIDIA RTX 4090 с использованием блока питания ATX 3.0 без переходника
111
Два героя в мрачном мире: авторы Evil West показали кооперативный режим прохождения
+
США утвердили пакет военной помощи на 400$ миллионов для Украины: тысячи дронов и танки
16
318 тысяч человек - добровольцев и мобилизованных пополнили армию России
4
Боевой вертолёт США Black Hawk выполнил две полноценные миссии в автономном режиме
1
CNN - на Украине перестали работать 1300 терминалов Starlink из-за остановки финансирования
21
Ланцеты стали новой угрозой для сил ВСУ на линии фронта
2
Сложность добычи LTC обновляет исторический максимум
1
Проблемы с RTX 4090 усугубляются - по сообщениям, родной 16-контактный разъем также плавится
60
Diablo 4 рассчитан на тысячи часов геймплея
3
Видеокарты AMD серии Radeon RX 7900 штатно оснащаются датчиком для определения температуры окружающего воздуха
14

Популярные статьи

Может ли Украина создать армию Гераней – и как военные РФ будут сбивать дроны над городами России
49
Куда переходить с Binance в случае закрытия биржи в России
17
Аналитика рынка криптовалют — когда закончится криптозима
18
Безработных украинцев могут обязать работать "за еду"
116
New Hellraiser (ужасный ужас)
8
Mini-ITX корпус Cougar QBX KAZE и кулер Noctua NH-D15 - попытка впихнуть невпихуемое
36
У россиян появилась проблема с геолокацией по GPS, разберёмся в её причинах
71
NVIDIA GeForce RTX 4090, переходники и плавящиеся разъемы питания – разбираемся в ситуации
35
США направили военные самолеты в сторону Ирана после данных о готовящемся нападении
7

Сейчас обсуждают

il-nul il-nul
23:49
Никак не пойму, бидона притащили к власти на самых "четсных" выборах через кладбищенских избирателей, а тут не смогли нарисовать рейтинг красивый. Если собрать всех мертвых с позапрошлого века, можно ...
Рейтинг Байдена упал до 40%, помимо этого, жителей США волнует психическое здоровье президента
il-nul il-nul
23:45
Зная про упоротость и упертость майнеров (судя по небомбящим комментариям в темах), они таки купят эту лопату, чтобы копать те самые 6 руб )
По статистике Nicehash доходность GeForce RTX 4090 составляет лишь 6 руб в сутки
impulse
23:45
Страдают здесь потомки тех, кто более ста лет назад угробил и похоронил Российскую Империю, а потом угробил и похоронил СССР. Запомните, именно вы в 2014 своей тупой агрессией и стремлением уничтожить...
В Одессе прошло голосование по памятнику Екатерине II - люди за демонтаж
il-nul il-nul
23:42
Опасна тем, что придется задушить ленивую задницу российской оборонки и снова напросится в Кубу в гости, со своими игрушками
США спешно завозят в Европу новые термоядерные бомбы В61-12 – чем опасна для РФ новая боеголовка
アンドレイ 惣右介
23:41
Я себе в германии за 100 евро купил nhd15s chromax black, не понимаю почему в России он стоит под 10
Из российских магазинов пропал флагманский суперкулер Noctua NH-D15 и не только он
Евгений Пономарев
23:41
А чем думал презик-клоун, когда русских обьявил врагом? Его клип в латексе в 2012 выдаёт его натуру.
Ланцет в прямом эфире уничтожил украинский ЗРК, который "на камеру" должен был сбить дрон
Alex Naz
23:40
А кто войну развязал? Кто майдан профинансировал? Кто своей демократией развязал хаос и разруху по всему миру? Люди какой страны живут прекрасно за счёт обеднения и обнещания других? Кто распространив...
Цены на процессоры AMD резко пошли вниз – в США Ryzen 5 3600 + материнская плата стоит 8000р
Владислав Асмодей
23:38
сопик, вы кацапы будете уничтожены, это уже весь мир понял
Безработных украинцев могут обязать работать "за еду"
Евгений Пономарев
23:38
А что пендосия забыла на Украине? Пусть на своём континенте за океаном сидят и там свои интересы отстаивает! А хохлы видимо забыли про вторую мировую, видимо снова придётся на место заткнуть хохломорд...
Ланцет в прямом эфире уничтожил украинский ЗРК, который "на камеру" должен был сбить дрон
Владислав Асмодей
23:38
нацики у вас в параше
Безработных украинцев могут обязать работать "за еду"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем