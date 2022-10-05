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«Врага надо знать в лицо, а бить в морду.»

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писатель-сатирик Андрей Гарольдович Кнышев

Не зря писатель-сатирик высказался именно так, он имел ввиду, что нужно знать все сильные и слабые стороны своего врага, чтобы знать куда и как ударит он, и знать куда нужно ударить самому. Если этого знания не будет, то получится как в голливудском блокбастере в исполнении Брюса Уиллиса, которого весь фильм усердно избивают, пока он не начнёт выигрывать. А финальная битва будет минимум десять минут длиться.

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Любая техника имеет свои слабые стороны, даже самая навороченная. Например, во время вьетнамской войны инструкторы обучали неграмотных крестьян, как из простенькой винтовки сбивать американские вертолёты.

Что за зверь такой?

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M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - переводится как Артиллерийский Ракетный Комплекс Высокой Мобильности, по сути это реактивная система залпового огня на колёсном шасси, производимая в США и блоке НАТО.

Её предшественником, и первой подобной системой стала M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) - переводится как РСЗО реактивная система залпового огня, она на гусеничном шасси, у неё имелось 12 направляющих калибра 227 мм в 2 ТПК (транспортно-пусковых контейнерах). У M142 оставили один ТПК и заменили гусеницы на колёса, что увеличило её мобильность. Также заменили большую часть электроники и общий дизайн.

Рассмотрим поближе M270 MLRS.

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M142 HIMARS имеет изменённое шасси 5 тонного грузовика Stewart & Stevenson с 6 колёсным приводом. Установлен дизельный 6 цилиндровый двигатель Caterpillar 3116 ATAAC с газотурбинным наддувом, объемом 6.6л, мощностью 290 лошадиных сил, выдающий 2600 оборотов в минуту. Имеется запас топлива на 56 галлонов, позволяющий проехать 480 км без дозаправок. Установлена автоматическая 7 скоростная трансмиссия Allison. Подвеска - параболическая с листовыми рессорами. Имеет клиренс (дорожный просвет) 564 мм. Проходит брод глубиной до 0.9м.

Рассмотрим поближе M142 HIMARS.

M142 HIMARS разрабатывалась для морской пехоты США и частей быстрого реагирования. Поэтому изначально была предусмотрена её транспортировка грузовым самолётом Lockheed C-130 Hercules.

Грузовой самолёт Lockheed C-130 Hercules Lockheed C-130 Hercules вид снизу



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Установке не всегда нужна специализированная заряжающая машина, расчёт самостоятельно заменяет пустой ТПК на заряженный и загерметизированный на заводе.

По некоторым данным Украина получает обе модификации, производимые в США, Британии, Германии (возможно Норвегии).

Нужно различать MLRS, классическую РСЗО с неуправляемыми ракетами (M26 и М28), которая бьёт по площадям с относительно небольшой точностью. И GMLRS, тактический ракетный комплекс, бьющий по конкретным целям с высокой точностью. Последнее поколение ракет оснащено ИНС (инерциальной навигационной системой) и GPS, имея минимальное КВО (круговое вероятное отклонение) всего 7 метров диаметром.

Инерциальные навигационные системы (ИНС) оснащены датчиками линейного ускорения (акселерометрами) и угловой скорости (гироскопы или пара акселерометров, измеряющих центробежное ускорение).

Это метод навигации и управления движением, основанный на свойствах инерции тел, является автономным (не требует наличия внешних ориентиров или сигналов).

Неавтономная навигация основана на использовании внешних ориентиров или сигналов (таких как звёзды, маяки, радиосигналы). В некоторых случаях неавтономная навигация не работает ввиду отсутствия видимости (туман, снегопад, ливень) или помехах для радиосигналов. Автономные навигационные системы стали причиной появления инерциальной навигации.

Современная электроника позволяет вести огонь через несколько минут после остановки (время развёртывания 8 минут, наведения 16 секунд). При этом не требуется ни горизонтирование (выравнивание относительно положения на грунте), ни топогеодезическая подготовка, все корректировки производятся компьютером в автоматическом режиме. Требуются лишь координаты цели, получаемые со спутника или БПЛА.

История создания

M142 HIMARS разработан на базе трёхосного колёсного шасси FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) - переводится как семейство средних тактических автомобилей, несёт 6 неуправляемых реактивных снарядов или одну управляемую ракету ATACMS. Хаймарс может доставляться по воздуху на самолёте Lockheed C-130 Hercules, производится BAE Systems Mobility & Protection Systems (ранее Armor Holdings, Inc.). Сами ракеты производит Lockheed Martin. О разработке Хаймарса общественность узнала в 1994 году. В 2002 году морская пехота США купила 40 систем. На боевое дежурство они вступили в 2005 году. Первое применение в бою состоялось в июле 2007, в иракской провинции Аль-Анбар. Хаймарс проходила испытания в качестве универсальной пусковой установки для ракет типа «земля-земля» и для зенитных ракет AIM-120 AMRAAM в варианте наземного базирования.

M270 MLRS на марше

M270 MLRS во время пуска ракет



Боеприпасы и представляемая ими угроза

HIMARS способна использовать все неуправляемые реактивные снаряды и ракеты MLRS. Хаймарс несёт 1 ТПК ракет, а M270 уже 2 (ТПК взаимозаменяемые). Рассмотрим подробнее виды боеприпасов:

MLRS

Боеприпасы MFOM (MLRS Family of Munitions), их 6 штук в ТПК, включают:

М26 - неуправляемые реактивные 227 миллиметровые снаряды. М26 с кассетной головной частью (субэлементы М77). Состоял на вооружении 14 армий мира. Сейчас их выпуск прекращен, снаряд сняли с вооружения, но он может поставляться на Украину. М26А1 с кассетной головной частью (субэлементы М85) и увеличенной дальностью полёта (ER MLRS) до 45 км. Снят с производства и вооружения. М26А2 с кассетной головной частью (кумулятивно-осколочные субэлементы М77) и увеличенной дальностью полёта (ER MLRS) до 45 км. Снят с производства и вооружения.



М28 - учебные реактивные снаряды. М28 реактивный снаряд в базовой модификации. Вариант НУР М26 с 3 пустыми и 3 контейнерами с генератором дыма. М28А1 Reduced-Range Practice Rocket (RRPR) - реактивный снаряд с затупленным носком и уменьшенной до 9 км дальностью полёта. Low-Cost Reduced-Range Practice Rocket (LCRRPR) - удешевлённый реактивный снаряд, с сокращением дальности полёта (9 км). Единственный производимый на сегодня НУР М28.







GMLRS

GMLRS - управляемые ракетные снаряды новой конструкции, имеющие увеличенную дальность полёта, благодаря уменьшению полезной нагрузки и новому двигателю с увеличенным запасом хода. По габаритам они идентичны M26, компонуются по 6 штук в ТПК. Для увеличения точности попадания, в носовую часть встроен блок управления GPS / ИНС. GMLRS делится на модели: М30, поражающая незащищённые и легкобронированных цели, в условиях отсутствия точных координат, и М31, для точного удара по неподвижным целям, в условиях наличия точных координат.

У каждой модели есть модификации, их по 6 штук в ТПК, калибр 227 миллиметров:

М30 М30 (GMLRS DPICM) имеет инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS. Управляется 4 рулями в носовой части. Имеет 404 суббоеприпаса двойного действия (DPICM — Dual-Purpose Improved Conventional Munition). Дальность полёта более 70 км. КВО примерно 7 м. Снят с производства в 2009 году, после отказа от кассетных боеприпасов, но они могут поставляться на Украину. M30A1 (GMLRS AW) - GMLRS Alternative Warhead. В переводе означает управляемые ракетные снаряды с альтернативной боевой частью. Имеет 182 000 заранее сформированных осколков (вольфрамовые шарики). Дальность полёта от 15 до 84 км. M30A2 (GMLRS AW) - вариант M30A1 с доработанным двигателем (Insensitive Munition Propulsion System - IMPS) с повышением прочности на прострел. Дальность полёта от 15 до 84 км. Единственный вариант М30 производимый с 2019 года.

М31 - управляемые снаряды с унитарной боевой частью. Дальность полёта от 15 до 84 км. M31 (GMLRS UNITARY) имеет осколочно-фугасную часть весом 91 кг или 200 фунтов. M31A1 (GMLRS UNITARY) имеет возможность воздушного подрыва (для увеличения площади поражения). Дальность полёта от 15 до 84 км. M31A2 (GMLRS UNITARY) представляет собой M31A1 с доработанным двигателем (IMPS) с повышением прочности на прострел. Единственный вариант М31 производимый с 2019 года.

- управляемые снаряды с унитарной боевой частью. Дальность полёта от 15 до 84 км. ER GMLRS - повышение дальности ракет GMLRS AW и GMLRS UNITARY от 150 до 200 км (точных данных пока нет).





ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) переводится как армейский тактический ракетный комплекс. Представляет собой управляемую ракету класса земля - земля, производства Lockheed Martin. Дальность полёта на твёрдом топливе до 300 км. Ракета ATACMS в ТПК имеет индекс М39, может запускаться системами M270 MLRS и M142 HIMARS. На крышке пускового контейнера ATACMS есть узор из шести окружностей, как на обычной крышке ракет MLRS.

На сегодня используются ракеты ATACMS 4 типов. Лишь одна из них (MGM-168A ATACMS Block 4A) имеет осколочно-фугасную начинку. Остальные 3 ракеты имеют кассетные боевые части с осколочно-фугасными или другими суббоеприпасами, количество которых зависит от типа и назначения снаряда. Например, 560 кг головная часть ракеты MGM-140A имеет 950 боевых элементов, а MGM-164A лишь13, суммарной массой 268 кг.

Запускаться ракеты могут с М142 HIMARS (1 ракета) и M270 MLRS (2 ракеты).





Существуют либо разрабатываются следующие варианты ракет AFOM (Army TACMS Family of Munitions):

MGM-140A ATACMS Block 1: Базовая модель ракеты с инерциальной системой управления и кассетной головной частью, несущей 950 боевых элементов типа M74. Дальность полёта до 165 км.

MGM-140B ATACMS Block 1A: Доработанная модель, инерциальная система управления дополнена спутниковой системой навигации NAVSTAR, кассета несёт 275 боевых элементов M74. Дальность полёта до 300 км.

MGM-140B ATACMS Block 1A Unitary: Модель Block 1A с фугасной боеголовкой и вертикальным финальным участком траектории.

MGM-140 NTACMS: Корабельная версия ракеты. Предполагалось их использование для огневой поддержки морских десантных операций. Сейчас работы в этом направлении приостановлены, но ещё могут возобновиться. Для их пуска предполагается использовать доработанные установки вертикального пуска Mk41, имеющиеся на крейсерах УРО (управляемое ракетное оружие) типа «Тикондерога» и эсминцах УРО типа «Арли Бёрк».

MGM-140C / MGM-164A ATACMS Block 2: Имеет кассету с 13 самонаводящимися боевыми элементами BAT («БЭТ»), созданной Northrop Grumman Corporation. Дальность полёта до 140 км.

MGM-164B ATACMS Block 2A: Планировалось оснащение кассетой с 6 самонаводящимися умными боевыми элементам P³I I-BAT («усовершенствованный БЭТ») с новой комбинированной ГСН (головкой самонаведения), ищущей цели в миллиметровом диапазоне длин волн и 2 ИК диапазонах. Дальность полёта до 220 км.

MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) / MGM-168A ATACMS Block 4A: Версия с осколочно-фугасной БЧ (боевой частью) WDU-18 массой 500 фунтов (226,8 кг) и дальностью полёта до 270 км.

PrSM

PrSM (Precision Strike Missile) представляет собой дальнейшее развитие и замену ATACMS с дальностью полёта от 60 до 500 км (возможно дальнейшее повышение дальности).

Варианты ракет AFOM

Слабые места и важные особенности

Прежде всего это тяжёлая система, весом 16 тонн, и не очень шустрая, максимальная скорость 85 км/ч. Запас хода 480 км. А значит перемещать её на дальние расстояния будут либо авиацией, либо поездом. Военную технику может принимать не каждый аэродром и не каждая ж/д станция. Список подходящих аэродромов и ж/д станций можно найти в открытом доступе.

По бронированию и боекомплекту она уступает своему предку M270 MLRS, у которого масса 24,5 тонны, но превосходит его по скорости 64 км/ч, запас хода у них одинаковый. Соответственно Хаймарс не будет далеко отъезжать от склада с ракетами (маленькая скорость и малый боезапас).

Во время пуска ракет его можно засечь тепловизором с БПЛА или спутника. Также на месте пуска ракет остаются следы в виде выжженной травы или земли.

Прицельная дальность от 2 км до 300 км. А значит, в радиусе 2 км можно работать диверсантам и снайперам.

Брод глубиной более метра. По описанию, Хаймарс преодолеет брод глубиной до 0.9 метра, без риска повредить электронику.

Большинство натовской техники имеет в кабине GPS маячки, которые при её захвате нужно отключать до транспортировки на свои позиции.

Переход в боевое положение составляет 8 минут. Пусковая установка наводится на цель в течении 16 секунд.

HIMARS могут обмениваться данными между собой, поэтому даже повреждённая машина представляет опасность! Подобная система используется у NASAMS (передвижного норвежского зенитного ракетного комплекса). Она позволяет сканировать местность и передавать разведданные благодаря встроенным инфракрасным датчикам.

Внутри HIMARS стоят фильтры для подачи очищенного воздуха, поэтому в случае попытки захвата машины выкуривать экипаж придётся долго!

Экипаж состоит из 3 человек (водитель, наводчик и командир), но огонь может вести всего один.

Транспортироваться по воздуху HIMARS может грузовым самолётом Lockheed C-130 Hercules. Информации о перевозке другими самолётами не обнаружено.

Во время проезда возле деревьев, из кабины высовывается боец, удерживающий 2 антенны от повреждений (видно на видео из украинского источника). Хорошая цель для снайпера.

В комплекте с HIMARS США планирует поставлять до 2 разведывательных дронов, чтобы иметь возможность разведки после выхода из строя инфракрасных датчиков.

Также планируется перевести Хаймарс на дистанционное управление. Что стоит учитывать при разработке средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Часть информация взята из украинского источника (видео привожу в познавательных целях для изучения техники противника).

Механизм перезаряжания состоит из выдвижной консоли с электролебёдкой. Управлять перезарядкой можно из кабины Хаймарса, либо выносным пультом. Для заряжания ТПК (транспортно-пускового контейнера) обойма ПЗМ (пускового заряжающего модуля) устанавливается в горизонтальное положение, после чего выдвигается консоль механизма перезаряжания. ТПК поднимается лебёдкой, захваты которой крепятся к центру тяжести контейнера.

Транспортно-заряжающая машина выглядит как грузовик (6Х6) с подъёмно-поворотным бортовым краном (в задней части шасси) и прицепом. На грузовике и прицепе перевозятся по 2 ТПК, итого 4 ТПК, которые могут содержать 24 снаряда калибра 227 миллиметров или 4 ракеты ATACMS.

Слабые места платформы:

Колёса, их всего 6 на 16 тонн. Задние колёса расположены близко друг от друга. Если HIMARS наедем на арматуру длиной более 30-40 см одним задним колесом, то скорее всего ей же повредит и второе.

Длинная платформа, которая может сесть на брюхо при преодолении коротких холмов высотой более полуметра. Холмы можно замаскировать небольшим болотом или водоёмом.

Топливные баки не прикрыты бронёй.

Пространство за передними колёсами прикрыто только сверху, сбоку выставлен лишь небольшой щиток (за колесом). Система подвески передних колёс практически открыта.

Для любого стрелкового оружия уязвимы шланги пневматической системы (поднимающей бокс с ракетами). И система труб в надстройке этого бокса, отвечающая за заряжание (подъём ракет на платформу). Что хорошо видно на фото.

Когда HIMARS в боевом положении, с откинутым боксом с ракетами, то его центр тяжести смещён назад. Это даёт возможность опрокинуть его набок или назад при помощи джипа с лебёдкой и крюка.

Корпус, кабина и сама пусковая установка бронированы от пуль, осколков и миномётных снарядов. Данные по бронированию найти не удалось. Стёкла кабины можно залить баллончиками с краской. У кабины самое слабое место решётка радиатора.

Контейнеры для снарядов состоят из стекловолокна, жестко скрепленных обоймой, выполненной из алюминиевого сплава. По идее должны пробиваться стрелковым оружием. Отслуживший контейнер меняется на новый при перезарядке. Поэтому в случае обнаружения их склада имеет смысл повреждать контейнеры.

Для стрелкового оружия уязвимы антенны на кабине: 2 прямые и 1 двойная круглая.