Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг

Продолжим рассматривать тему пиратства интеллектуальной собственности, только в этот раз с другого ракурса. Пиратством кроме самих пиратов занимаются и нейросети. А поводом для статьи стала новость об обвинениях издательства АСТ в использовании ИИ для рисования обложки книги. В ответ они заявили, что обложка «Перекрёстка воронов» была нарисована человеком. Но правда оказалась гораздо интересней.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Нейросети всё прочнее входят в нашу повседневную жизнь, регулярно мелькая в новостях. На днях российское издательство АСТ анонсировало книгу «Ведьмак: Перекрёсток воронов». Спустя всего несколько дней разразился скандал из-за её обложки, частично или полностью нарисованной искусственным интеллектом (ИИ).

реклама



Многие поклонники серии про борца с чудовищами были неприятно удивлены качеством обложки  книги «Ведьмак: Перекрёсток воронов». Если внимательно к ней приглядеться, то можно обнаружить замыленную работу искусственного интеллекта. И как многие отметили в комментариях, продвинутые модели ИИ могут рисовать гораздо лучше. Особенно от мазни нейросети пострадал ведьмачий медальон Геральта. Он должен быть в форме головы волка, а на обложке это клякса непонятной формы.

В комментариях к новости разразилась целая буря негодования со стороны читателей.

реклама



Примеры гневных комментариев, направленных против неприемлемого отношения к качеству обложки книги. 

Поначалу издательство АСТ просто проигнорировало множество негативных комментариев, сделав вид, что всё нормально. Фанатов Анджея Сапковского успокоила лишь мысль о возможной замене обложки, поскольку это ещё не финальное изображение. Обнаружился интересный факт — на просторах интернета имеются в открытом доступе неофициальные издания книги с гораздо более красивыми обложками. Но после выхода официальной версии книги все фанатские творения будут удалены по требованию правообладателя.

Наглядное количество негативных эмоций от попытки обмана поклонников книжной серии «Ведьмак».

Ответ редакции и его анализ

Хотя поначалу издательство АСТ хранило молчание, но когда волна возмущений достигла критической точки, их пресс-служба дала ответ на претензии. Суть его сводилась к отрицанию использования нейросети при оформлении обложки новой книги Анджея Сапковского.

реклама



Ответ издательства сопровождался «неоспоримыми» доказательствами своих слов. Так фанатам были представлены промежуточные варианты обложки, которые при тщательном рассмотрении породили только больше вопросов. 

Промежуточные варианты обложки (эскизы) опубликованные издательством АСТ.

Например, читателями был обнаружен водяной знак американской компании Shutterstock, а если быть точным — одного из топовых стоков для поиска изображений. А другое промежуточное изображение оказалось выложено на том же ресурсе с пометкой «Изображения, созданные с помощью ИИ, без лицензионных платежей».

Разоблачения применения нейросети, опубликованные внимательными фанатами Ведьмака.

реклама



После этого стало понятно, что нейросеть применялась как минимум на некоторых этапах создания книжной обложки. Теперь издательство намеревается доработать изображение до презентабельного вида.

Нейросеть вещь конечно полезная, но для серьёзного издательства было бы логичнее использовать одну из наиболее продвинутых её версий. А это означает, что либо у них совсем плохо с финансированием данного направления, либо это инициатива одного отдельного художника.

Другой момент, нейросети имеют некоторые особенности, бросающиеся в глаза даже неопытному зрителю. Поэтому после них требуется обязательная обработка любых изображений, которые будут представлены на оценку фанатскому сообществу, включая промежуточные эскизы, которые в итоге породили только ещё больше негатива.

Кто прав, а кто виноват

Мы наблюдаем конфликт интересов. Издательства не заинтересованы много платить художникам, и зачастую требуют от них сдавать работу в сжатые сроки. Возможно даже открыто намекая на использование нейросетей.

Художник получая небольшую зарплату, вынужден подрабатывать на стороне, в том числе в рабочее время, чтобы прокормить семью. Для него нейросеть становится возможностью достойно зарабатывать.

Читатели хотят красивые обложки, нарисованные живыми художниками, передающими своим произведениям частичку энергетики, но не желают долго ждать выхода книги в печать или платить за неё двойную-тройную цену, которая получится при найме топового художника.

Отсюда делаем вывод о необходимости законодательного урегулирования вопроса. Должна быть создана специальная комиссия или продвинутое программное обеспечение (ПО), точно определяющие процент присутствия работы нейросети. А сам закон должен данный процент прописывать и предусматривать ответственность за его нарушение. Учитывая количество публикуемых изображений, базовую проверку можно поручить ПО, а уже спорные случаи живым модераторам, желательно с художественным образованием.

Выводы

Рассмотрим плюсы и минусы существования нейросетей. К плюсам можно отнести упрощение работы для программистов, дизайнеров, копирайтеров, журналистов и многих других профессий.

К минусам же относятся пиратство работ, на которых обучается ИИ. Поскольку он интеллект ещё не в полной мере, а просто сложный алгоритм копирующий и миксующий работы живых людей. И пока что не всегда грамотно это делающий, рисуя то людей с 6 пальцами, то зонтик из головы.

Но к главному минусу можно отнести замещение начинающих специалистов нейросетями. Поскольку в каждой профессии должна проходить смена поколений. Опытные спецы, которые ранее выигрывали конкуренцию с ИИ будут уходить на пенсию, а им на замену будет некого брать, поскольку молодые и малоопытные художники и программисты были оставлены без работы и в итоге сменили профессию. 

Владельцам бизнеса нужен сиюминутный результат и удешевление его получения в плане оплаты и временных затрат. А на формирование опытного специалиста не важно в какой отрасли, нужны не только 5 лет теоретического обучения, но и 10-15 лет практики на работе, желательно в разных компаниях.

Специфика России — огромные расстояния и большое количество водителей, задействованных в грузоперевозках. Этих людей обслуживают столовые и гостиницы, которые находятся в зависимости от своей посещаемости. При повсеместном внедрении одного из вариаций ИИ — автопилота, все эти люди останутся без работы.

Также в крупных городах уже практикуется замена живых курьеров летающими и ездящими роботами. Пока их мало, они служат поводом для шуток и смешных видео про застревания и опрокидывания неповоротливых машин. Но когда они начнут забирать работу у тысяч курьеров, которые буквально заполонили города, тогда начнутся различные диверсии, от которых пострадают как владельцы роботов, так и их клиенты. В итоге, для гарантированного получения своего заказа, люди будут отказываться от услуг роботов. Аналогичная судьба ждёт роботов-официантов и барменов.

Напишите в комментариях своё отношение к нейросетям и роботизации сферы перевозок и услуг. Помогает ли ИИ вам в работе или учёбе? И насколько для вас реальна перспектива в ближайшие годы остаться без работы после улучшения алгоритмов их работы?

Первую часть «Пиратство в России, его истоки и способы борьбы с ним» читайте по ссылке.

Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

россия ии ведьмак робот нейросеть обложка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
3
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
3
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406С)
2
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
67
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
89
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
10
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
18
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Впервые за последние три года в России официально начали поставлять новые южнокорейские автомобили
4
Пользователь Evandure завершил свой 5 летний проект водяного охлаждения "Goldrush in Bavaria"
3
Новая стиральная машина Haier может стирать носки, шорты и пальто одновременно
5
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
10
Digital Foundry предположили, что GTA 5 стала полигоном для технологий, которые появятся в GTA 6
2
Nvidia обновила технологическую демонстрацию трассировки лучей на базе Unreal Engine 5 - Zorah
2
Samsung Galaxy S25 Edge получит титановый корпус и цену более 1200 евро
+
15 марта крупнейшее судно в мире «Panzhou 8» впервые отправилось из Яньтая в Нидерланды
1
Созданы металлические листы толщиной в несколько атомов, способные изменить электронику
+
Honor Magic 7 "Mini" дебютирует с биометрическими данными на уровне iPhone
1
Tesla на автопилоте врезалась в стену с нарисованной свободной дорогой
4
AMD Ryzen 7 9800X3D вновь продаются по рекомендованной цене в 479 долларов
+
Realme обновит семь смартфонов, наделив их функцией обходной зарядки
1
Американская компания Figure запускает завод BotQ для массового производства роботов
+
DeepSeek отказывается от венчурного финансирования ради развития ИИ в отличие от OpenAI
+
В Белом доме назвали вступление Украины в НАТО «невероятно маловероятным»
+
Представлены автобусы для всемирной выставки Expo 2025
+
Спецпосланник Трампа: телефонный разговор президентов РФ и США ожидается на следующей неделе
+
ГАЗ выпустил с конвейера первую партию новых вездеходов «Садко 9»
+
Металлические листы толщиной в 100 000 раз тоньше волоса способны преобразить электронику
2

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
125
Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта
1
Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии
3
О феноменальной популярности Sony PlayStation 3 в 2025 году
6
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
5
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
4
Учёные разработали полноценную биогибридную руку, приводимую в движение настоящими мышцами
+
Трамп инициировал крупную военную кампанию против Йемена для ослабления Ирана
4
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
1
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
3

Сейчас обсуждают

HP User
17:48
Я помню эту картинку ещё лет 20 назад
Nvidia обновила технологическую демонстрацию трассировки лучей на базе Unreal Engine 5 - Zorah
Vergo
17:46
Многие, в т. ч. и янки, успели обломать зубы об хуситов. Воевать в стране, где страшная сушь, и жара 40 С++, это не для изнеженных янки. Кинуть дорогущих ракет на хуситов можно пару раз, только профит...
Трамп инициировал крупную военную кампанию против Йемена для ослабления Ирана
VRoman
17:46
Они просто не сказали при какой температуре. Наверное при "современных" 110 градусах. 😂
LENOVO выпустила видеокарты GeForce RTX 5090D и RTX 5080 LEGION
sdfwer789
17:45
>ты идиот, это моё профессиональное мнение. ты профессиональный идиот?
Новая стиральная машина Haier может стирать носки, шорты и пальто одновременно
newceyre
17:17
Рофлишь или бачок потик?
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
Путники в ночи
17:16
мы, товарищи, находимся не в черной дыре, - а в жопе
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
OgoGoLog
17:12
Это новый XBox series sSs?
Новая стиральная машина Haier может стирать носки, шорты и пальто одновременно
Руслан Знамов
16:53
ты идиот, это моё профессиональное мнение. Подшипники и крестовины меняются абсолютно в любом баке. И цена ремонта всегда адекватна, если обращаться к мастерам, а не разводилам, у которых оверпрайс. Н...
Новая стиральная машина Haier может стирать носки, шорты и пальто одновременно
Akuma
16:46
250Вт на четырех трубках по 6мм? Спасибо, посмеялся.
LENOVO выпустила видеокарты GeForce RTX 5090D и RTX 5080 LEGION
Waramagedon
16:41
когда поживёщь в Индии, узнаешь почём лопатофон обходится обычному индусу с крыши поезда. По сути для них это какой то айфон по цене.
Бюджетник Redmi A5 официально выпущен в Бангадеш с чипом от UNISOC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем