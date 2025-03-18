Нейросети всё прочнее входят в нашу повседневную жизнь, регулярно мелькая в новостях. На днях российское издательство АСТ анонсировало книгу «Ведьмак: Перекрёсток воронов». Спустя всего несколько дней разразился скандал из-за её обложки, частично или полностью нарисованной искусственным интеллектом (ИИ).

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Многие поклонники серии про борца с чудовищами были неприятно удивлены качеством обложки книги «Ведьмак: Перекрёсток воронов». Если внимательно к ней приглядеться, то можно обнаружить замыленную работу искусственного интеллекта. И как многие отметили в комментариях, продвинутые модели ИИ могут рисовать гораздо лучше. Особенно от мазни нейросети пострадал ведьмачий медальон Геральта. Он должен быть в форме головы волка, а на обложке это клякса непонятной формы.

В комментариях к новости разразилась целая буря негодования со стороны читателей.

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Примеры гневных комментариев, направленных против неприемлемого отношения к качеству обложки книги.

Поначалу издательство АСТ просто проигнорировало множество негативных комментариев, сделав вид, что всё нормально. Фанатов Анджея Сапковского успокоила лишь мысль о возможной замене обложки, поскольку это ещё не финальное изображение. Обнаружился интересный факт — на просторах интернета имеются в открытом доступе неофициальные издания книги с гораздо более красивыми обложками. Но после выхода официальной версии книги все фанатские творения будут удалены по требованию правообладателя.

Наглядное количество негативных эмоций от попытки обмана поклонников книжной серии «Ведьмак».

Ответ редакции и его анализ

Хотя поначалу издательство АСТ хранило молчание, но когда волна возмущений достигла критической точки, их пресс-служба дала ответ на претензии. Суть его сводилась к отрицанию использования нейросети при оформлении обложки новой книги Анджея Сапковского.

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Ответ издательства сопровождался «неоспоримыми» доказательствами своих слов. Так фанатам были представлены промежуточные варианты обложки, которые при тщательном рассмотрении породили только больше вопросов.

Промежуточные варианты обложки (эскизы) опубликованные издательством АСТ.

Например, читателями был обнаружен водяной знак американской компании Shutterstock, а если быть точным — одного из топовых стоков для поиска изображений. А другое промежуточное изображение оказалось выложено на том же ресурсе с пометкой «Изображения, созданные с помощью ИИ, без лицензионных платежей».

Разоблачения применения нейросети, опубликованные внимательными фанатами Ведьмака.

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После этого стало понятно, что нейросеть применялась как минимум на некоторых этапах создания книжной обложки. Теперь издательство намеревается доработать изображение до презентабельного вида.

Нейросеть вещь конечно полезная, но для серьёзного издательства было бы логичнее использовать одну из наиболее продвинутых её версий. А это означает, что либо у них совсем плохо с финансированием данного направления, либо это инициатива одного отдельного художника.

Другой момент, нейросети имеют некоторые особенности, бросающиеся в глаза даже неопытному зрителю. Поэтому после них требуется обязательная обработка любых изображений, которые будут представлены на оценку фанатскому сообществу, включая промежуточные эскизы, которые в итоге породили только ещё больше негатива.

Кто прав, а кто виноват

Мы наблюдаем конфликт интересов. Издательства не заинтересованы много платить художникам, и зачастую требуют от них сдавать работу в сжатые сроки. Возможно даже открыто намекая на использование нейросетей.

Художник получая небольшую зарплату, вынужден подрабатывать на стороне, в том числе в рабочее время, чтобы прокормить семью. Для него нейросеть становится возможностью достойно зарабатывать.

Читатели хотят красивые обложки, нарисованные живыми художниками, передающими своим произведениям частичку энергетики, но не желают долго ждать выхода книги в печать или платить за неё двойную-тройную цену, которая получится при найме топового художника.

Отсюда делаем вывод о необходимости законодательного урегулирования вопроса. Должна быть создана специальная комиссия или продвинутое программное обеспечение (ПО), точно определяющие процент присутствия работы нейросети. А сам закон должен данный процент прописывать и предусматривать ответственность за его нарушение. Учитывая количество публикуемых изображений, базовую проверку можно поручить ПО, а уже спорные случаи живым модераторам, желательно с художественным образованием.

Выводы

Рассмотрим плюсы и минусы существования нейросетей. К плюсам можно отнести упрощение работы для программистов, дизайнеров, копирайтеров, журналистов и многих других профессий.

К минусам же относятся пиратство работ, на которых обучается ИИ. Поскольку он интеллект ещё не в полной мере, а просто сложный алгоритм копирующий и миксующий работы живых людей. И пока что не всегда грамотно это делающий, рисуя то людей с 6 пальцами, то зонтик из головы.

Но к главному минусу можно отнести замещение начинающих специалистов нейросетями. Поскольку в каждой профессии должна проходить смена поколений. Опытные спецы, которые ранее выигрывали конкуренцию с ИИ будут уходить на пенсию, а им на замену будет некого брать, поскольку молодые и малоопытные художники и программисты были оставлены без работы и в итоге сменили профессию.

Владельцам бизнеса нужен сиюминутный результат и удешевление его получения в плане оплаты и временных затрат. А на формирование опытного специалиста не важно в какой отрасли, нужны не только 5 лет теоретического обучения, но и 10-15 лет практики на работе, желательно в разных компаниях.

Специфика России — огромные расстояния и большое количество водителей, задействованных в грузоперевозках. Этих людей обслуживают столовые и гостиницы, которые находятся в зависимости от своей посещаемости. При повсеместном внедрении одного из вариаций ИИ — автопилота, все эти люди останутся без работы.

Также в крупных городах уже практикуется замена живых курьеров летающими и ездящими роботами. Пока их мало, они служат поводом для шуток и смешных видео про застревания и опрокидывания неповоротливых машин. Но когда они начнут забирать работу у тысяч курьеров, которые буквально заполонили города, тогда начнутся различные диверсии, от которых пострадают как владельцы роботов, так и их клиенты. В итоге, для гарантированного получения своего заказа, люди будут отказываться от услуг роботов. Аналогичная судьба ждёт роботов-официантов и барменов.

Напишите в комментариях своё отношение к нейросетям и роботизации сферы перевозок и услуг. Помогает ли ИИ вам в работе или учёбе? И насколько для вас реальна перспектива в ближайшие годы остаться без работы после улучшения алгоритмов их работы?