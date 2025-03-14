На днях компания Square Enix выпустила очередное обновление для компьютерной версии игры Final Fantasy 16. Среди прочих изменений оно убрало защиту Denuvo. В результате размер исполняемого файла игрушки уменьшился на 252 мегабайта.

Ради справедливости стоит отметить некоторую успешность Denuvo, полгода защищавшей игру от взлома. Её так никто и не смог взломать, хотя попытки наверняка предпринимались. На сегодня Final Fantasy 16 доступна для компьютеров и консолей PS5.

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В России пиратство зародилось в лихие девяностые, когда интернет уже появился, но был лимитированным и довольно дорогим, если скачивать требовалось в больших объёмах. В те годы в страну хлынули западные игры и фильмы, которые наспех переводились гнусавым голосом и машинным переводом. Именно тогда зародились первые российские студии перевода и озвучки, делающие игры более атмосферными, а фильмы приятными для просмотра.

Таким образом пиратство являясь злом с точки зрения законодательства и совести, послужило основой для зарождения российской индустрии перевода и озвучки фильмов, а также разработки видеоигр. Поскольку имея программный код популярной игры, можно было легко и относительно быстро выпустить продолжение или ремейк, причём силами небольшой команды.

Борьба с пиратством и её эффективность

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В России пиратство процветало по нескольким простым причинам. У населения не было денег на покупку лицензионного контента, а западные компании зная об этом, не особенно его продвигали, включая рекламу, озвучку и переводы. А свято место, как известно, пусто не бывает и его заняли пираты. Они сделали цены доступными, а с появлением торрентов и сайтов-файлообменников все стало бесплатным, окупаясь на показе рекламы.

Позднее, когда платёжеспособность россиян выросла, появились льготные цены для нашего региона. Но пиратство тем не менее продолжало своё развитие. Так, не дали особых результатов ни ужесточения законодательства, ни блокировка торрентов, зеркала которых успевали появляться как грибы после дождя, ни последующая блокировка VPN, которую также научились успешно обходить.

Критикуешь — предлагай

На сегодняшний день пиратство процветает благодаря санкциям, когда многие игры стали недоступны для покупки в России, а из других удалили русский язык, как это произошло с игрой Magic: The Gathering.

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На мой субъективный взгляд, единственным актуальным выходом для относительного разгрома пиратов является не усиление мер защиты, как думают издатели. Поскольку мощная защита требует много ресурсов снижая производительность компьютеров и тем самым портя удовольствие от игрового процесса и репутацию её разработчиков. Выходом может стать разработка и внедрение новой системы лицензирования, зависящей от уровня благосостояния каждого покупателя. Необходимые данные теоретически может представлять налоговая служба, вычислив индекс потребительской способности. Когда богатые получат условные 5 баллов, обеспеченные 4, средний класс 3, бедные 2 и малоимущие 1 балл.

Приведу пример. Богатые игроки будут оплачивать максимальную стоимость, взамен получая лимитированные издания с дополнительными плюшками, типа мерча, кружек и статуэток персонажей. Обеспеченные игроки будут платить полную мировую стоимость игры, средний класс получит цену для своего региона, а остальные смогут покупать контент по максимально сниженной цене. Для малоимущих будет реализована программа по написанию рецензий и отзывов на игру, книгу или фильм, что даст им возможность поддержать любимых авторов и разработчиков, не обогащая при этом пиратов и не поощряя кражу интеллектуальной собственности.

Выводы

Пересмотр ценовой политики позволит повысить окупаемость процесса создания контента. Снизить рентабельность пиратского бизнеса, но при при этом сделать доступнее любимые игры.

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Сейчас издатели первые полгода сохраняют защиту, именно на этот период приходится самый пик продаж. Игру приобретают сначала ярые фанаты, а потом и обычные игроки, которые особенно не ждали её выхода. После шести месяцев от старта продаж, доходы издателя резко падают, делая применение защиты уже бессмысленной затеей. По сути это является полумерой, направленной на улучшение репутации у фанатов игры. Поскольку многие поклонники честно заплатив за неё кругленькую сумму, сталкиваются с проблемами, создаваемыми защитой. В результате, часть из них скачивает пиратскую версию, где защита уже вырезана.

Напишите в комментариях своё мнение по этому поводу. Как вы относитесь к пиратству в сфере интеллектуальной собственности и как с ним нужно бороться?