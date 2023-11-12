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Рассмотрим обсуждение статьи Андрея Понкратова «Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT»

Сегодня рассмотрим статью Андрея Понкратова «Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120», а также ответим на вопросы читателей.
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Сегодня продолжим рассматривать фишки корпуса APNX C1, описанные в редакционной статье Андрея Понкратова «Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120», а также ответим на вопросы читателей. Как и в прошлой подобной статье (ссылка кликабельна), я не буду цитировать комментарии читателей, поскольку это увеличит объём статьи и снизит её уникальность, а буду описывать суть вопроса.

В обзоре Андрея говорится о габаритах современных топовых видеокарт, занимающих до 4 слотов, и необходимости их поддержки на материнской плате. Если рассмотреть таблицу с коэффициентами теплопроводности разных металлов, то вроде бы можно предложить вендорам нестандартный выход из положения. Изготавливать подложку из серебра, а радиаторы из меди. 

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Таблица с коэффициентами теплопроводности разных металлов

Но не всё так просто, и кроме увеличения стоимости такого охлаждения, тут появляется другая проблема. Вес во многом определяется исходя из плотности металла. Чем выше плотность, тем тяжелее проводник тепла. Плотность меди составляет 8900 кг/м3, а алюминия 2700 кг/м3. То есть при равном объеме медный радиатор будет весить в 3,3 раза больше алюминиевого. А при лучшей теплопроводности всего в 2 раза, получим уменьшение габаритов системы охлаждения видеокарты, но при этом её вес увеличится ещё больше.

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Поэтому производители видеокарт вынуждены идти по пути ограничения теплопакета видеочипов и улучшения конструкции вентиляторов, у которых можно увеличить площадь лопастей и скорость вращения.

Ответы на комментарии читателей к статье Андрея Понкратова «Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120»

Суть комментария: Читатель Mr.Vadson считает, что при грамотно организованном продуве, 3 хороших вентилятора диаметром 140 мм продуют всё без потери эффективности. 

Ответ: Частично он прав, но всё будет упираться в общее тепловыделение конфигурации. Так для большинства домашних сборок действительно такая схема подойдёт. Но для многих игровых её будет уже недостаточно, особенно на пиковых нагрузках. В итоге пользователь будет страдать от троттлинга.

Суть комментария: Читатель Дмитрий Иванов спрашивает про внутреннюю звуковую карту Sound Blaster Z SE. Он хочет оставить внутреннюю звуковую карту в новой сборке, но боится, что ставить её некуда, поскольку новая видеокарта просто перекроет все входы. 

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Ответ: Дмитрию стоит устанавливать видеокарту горизонтально, используя подпорку, тогда звуковая карта спокойно помещается. Если Дмитрий напишет конкретную модель видеокарты для своей новой сборки, то можно будет сказать точнее. Но большинство видеокарт (примерно 95%) не требуют вертикальной установки.

Суть комментария: Читатель Александр Непогодин считает бредом ставить 3 вентилятора на вдув спереди и рядом 3 на выдув сбоку. Поскольку воздух заходит и сразу выходит, а к видеокарте и материнской плате попасть не успевает. Его вердикт, что это бессмысленная трата электричества и создание шума. 

Ответ: Наверное, читатель плохо читал сам обзор, поскольку в нём Андерй Понкратов писал:

«Здесь также следует вспомнить, что на современных видеокартах производители укорачивают печатную плату, оставляя крупный радиатор. Бэкплейт тоже делают с отверстиями, чтобы горячий воздух проходил насквозь, поэтому при вертикальной установке он будет как раз идти в сторону правой боковой панели, а если у вас там будут стоять вентиляторы на вытяжку, то горячий воздух будет эффективнее выходить за пределы корпуса.»

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Но это только один нюанс такой конфигурации вентиляторов. Второй позволяет эффективнее вытягивать мелкие частицы пали, которые успевают пройти через пылевой фильтр. В данном случае их сначала приподнимает нижний вентилятор диаметром 140 мм. А затем они вытягиваются тремя боковыми вентиляторами 120 мм.

Также, учитывая задний вентилятор, 3 вентилятора СЖО и 3 передних, образуется тяга (из 7 вертушек), которую не смогут нейтрализовать 3 боковые вертушки.

Общий вид системы охлаждения корпуса APNX C1 и фрагмент с расположением нижнего и боковых вентиляторов по отношению к видеокарте.

Суть комментария: Читатель R_baron считает, статья стала доказательством того, что в толковом корпусе нет смысла от вентиляторов. Аргументируя это тем, что даже тут +/-3 градуса с 11 вентилями как включёнными, так и выключенными.

Ответ: На самом деле смысл от вентиляторов есть, поскольку эффект нагрева накапливается. И если при коротком тесте разница была небольшая, то за целый рабочий день она увеличится в несколько раз. И в нашем случае стояла СЖО (система жидкостного охлаждения), которая выводила тепло сразу на свои радиаторы, а не вовнутрь корпуса, как обычный кулер с вентиляторами. Плюс процессор был вручную урезан по энергопотреблению, ввиду простой СЖО, не рассчитанной на такой теплоотвод.

Суть комментария: Читатель Эщкере считает, что тут вопрос не в количестве вентиляторов, а в грамотной их установке.

Ответ: В обзоре была задача показать, как в новом корпусе работают 11 вентиляторов, а не создать для него оптимальную конфигурацию охлаждения. Например, можно было бы попробовать 3 боковым вентиляторам изменить выдув на вдув (поменяв крыльчатку на запасную). 

Вентилятор APNX FP1-140 и его характеристики.

Тогда бы улучшился обдув радиатора видеокарты. Так же я бы заменил везде где можно вентиляторы диаметром 120 мм на 140 мм. Поскольку они хоть и обладают меньшими максимальными оборотами (500-1300 об/мин против 500-1800), но имеют больший CFM (86,9 против 83,87) а также меньшую шумность в dBA (15,9-32,9 против 15,3-34,8).

3 вентилятора APNX FP2-120 их характеристики (сверху). Запасная крыльчатка и вентилятор со снятыми лопастями (снизу).

Немного поясним по терминам.

CFM (Cubic Feet per Minute обозначающее воздушный поток, измеряемый числом кубических футов в минуту). Чем он больше, тем лучше теплоотвод вентилятора. А теплоотвод процессорного кулера или системы охлаждения видеокарты также зависит от материала подложки и радиатора, числа и материала тепловых трубок, и площади рёбер радиатора. 

dBA – уровень шума в децибелах, русское сокращение (дБ). Тихими считаются кулеры с шумом ниже 25 dBA. Если шум в 15 dBA едва слышен, его можно сравнить с шелестом листвы при небольшом порыве ветра. То 30 dBA уже можно сравнить с тиканьем настенных часов и это максимальный шум для ночного времени в жилых помещениях. А 30 dBA уже сравним со слегка приглушенным разговором людей.

Наглядное сравнение уровня шума, начиная от еле уловимых звуков и до смертельного грохота.

TDP (thermal design power) или (расчётная тепловая мощность) - показатель, показывающий, какую тепловую мощность должна отводить система охлаждения процессора.

Теперь подберём альтернативное охлаждение процессора Intel Core i9-13900KS, имеющего тепловыделение (TDP) аж 253 W. Для него воздушных кулеров не так уж и много, например, наиболее подходящий вариант DeepCool AG620 BK ARGB (ссылка кликабельна). Его максимальная рассеиваемая мощность: 260 Вт, при воздушном потоке 67.88 CFM и уровне шума 29,4 dBA. Он имеет огромный радиатор и сразу 2 вентилятора диаметром 120 мм и со скоростью вращения 300-1850 об/мин. А также имеет ARGB подсветку. Кстати, по уровню шума он не сильно выделяется на фоне фирменных вентиляторов корпуса, поэтому не сделает его более шумным. При таком кулере возможно не пришлось бы урезать теплопакет процессора до 300 Вт (при базовом аппетите 150 Вт), но точно это можно сказать лишь после тестов.

Выводы

Сам корпус APNX C1 (ссылка кликабельна), как и его комплектация (базовая и дополнительная) достойны внимания и найдут своих покупателей. Поскольку в нём можно реализовать красивую подсветку при почти максимальной продуваемости. При этом корпус очень удобный для сборки и последующих апгрейдов. Его плюсом стала пара пылевых фильтров, 4 вентилятора в базовой комплектации. Также в базовой комплектации идёт поддержка тяжёлых видеокарт, а в дополнительной комплектации райзер и адаптер для вертикальной установки видеокарты.

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Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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