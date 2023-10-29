Сейчас прочёл интересную статью Андрея Понкратова «Обзор и тестирование корпуса APNX C1» (ссылка кликабельна) и решил поделится собственным опытом на эту тему, параллельно рассказав про нюансы конструкции компьютерных корпусов и подводные камни, с которыми можно столкнуться.

Фотографии корпуса APNX C1.

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Начну с дизайнерской фишки, упоминаемой Андреем массовое использование корпусов типа «аквариум», у которых в боковой части панелей используется закалённое стекло. Это решение имеет свои плюсы и минусы. Например, оно смотрится красиво, а если один из проводов начинает цеплять какой-то из вентиляторов (тогда слышится характерный стрёкот), это окошко позволяет увидеть, какой именно провод и где цепляет. А потом уже раскручивать корпус, чтобы его убрать. Для меня это огромный плюс. Также через это окошко можно увидеть подсветку кулеров, видеокарты и оперативной памяти, если она у них есть.

Из минусов, с годами это окошко может терять прочность, если это акрил. У моего старого корпуса от Thermaltake, оно крепилось на винтах, и вокруг отверстий для винтов появились маленькие трещины. Для меня это единственный минус. Но тому моему корпусу уже больше 12 лет, поэтому ему простительно.

У корпуса из обзора (APNX C1) такой проблемы не будет изначально, поскольку крепление безвинтовое, а используется закаленное тонированное стекло толщиной 4 мм, а не акрил, как у меня.

Материал корпуса, качество краски и сборки

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Прежде всего нужно смотреть на материал корпуса, поскольку на нём чаще всего экономят. Многие читатели наверняка помнят, как выглядят старые пластиковые корпуса белого цвета. Обычно ни становятся жёлтыми с годами и сохраняют на себе серые разводы от пальцев рук вокруг кнопок и USB разъёмов.

У рассматриваемого в обзоре корпуса APNX C1 почти нет пластика, что огромный плюс, как для его прочности, так и охлаждения, поскольку у металла значительно выше теплопроводность (он будет лучше охлаждаться).

Считается, что если стенки корпуса металлические, то он прочнее, но это не всегда так. Поскольку, во-первых, качество пластика у дешёвых и дорогих моделей заметно отличается. А во-вторых, если стенки корпуса металлические, то нужно уточнять толщину металла. Я встречал корпуса с толщиной стенок 0,4-0,5 мм, которые прогибались от нажатия пальцем и на них оставалась вмятина. И качественные корпуса толщиной 0,7-0,8 мм (у нашего как раз 0,8 мм). Существуют корпуса с толщиной стенок 10-12 мм, и возможно даже толще, но они и стоят средняя месячная зарплата в регионах России.

Материал корпуса и толщина его стенок обычно влияют на его вес. Приличный вес является плюсом, поскольку он лучше поглощает вибрацию от кулеров и жёстких дисков. У APNX C1 вес около 10 кг, плюс его добавят комплектующие.

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Качество краски обычно видно уже после первых месяцев использования компьютера, когда она местами вздувается, местами меняет свой изначальный цвет, а местами отпадает.

Также смотрим на прогибаемость пластика и металла и наличие щелей и люфтов. Про качество краски и сборки у корпуса APNX C1 уже подробно написал Андрей Понкратов в своём обзоре, поэтому повторяться не буду, просто повторюсь, что тут придраться не к чему.

Для неопытных сборщиков сразу предупрежу, что лучше пусть будет качественный корпус с минимумов подсветки, чем дешёвый, но с иллюминацией как у новогодней ёлки. Поскольку она очень пагубно влияет на зрение и обычно быстро отключается или сводится к минимуму самим пользователем. А с годами дешёвый корпус с пожелтевшим пластиком и облупившейся краской, но крутой подсветкой, смотрится намного смешнее заниженной приоры со спойлеарми, как у спортивных авто. И «чёткий пацанчик» в глазах знающего человека уже выглядит «чётким клоуном».

Система охлаждения и схема продуваемости

Дальше в обзоре идёт речь о важности продуваемости корпуса. Сейчас в корпусах чаще используется всего 3 схемы охлаждения. Первая, когда стоит одинаковое количество вентиляторов на вдув и на выдув.

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Вторая, когда на вдув стоит больше вентиляторов, а на выдув меньше. Тогда внутри корпуса создаётся переизбыток воздуха, который выдувает из корпуса горячий воздух и часть пыли через все имеющиеся щели. Это решение считается оптимальным, поскольку способствует поддержанию чистоты внутри корпуса.

Третья схема, когда наоборот, на вдув стоит мало вентиляторов, а на выдув больше. Тогда в корпусе создаётся некоторая разрежённость воздуха. И пыли может затягиваться больше, несмотря на более сильный выдув.

У обозреваемого корпуса можно установить либо 11 вентиляторов 120 мм, либо 5 вентиляторов 140 мм. Какие ставить большой разницы нет, но считается, что большие вертушки немного тише и дают больший поток воздуха при одинаковой скорости. Приведу скриншоты со схемой их размещения.

Показана возможность установки 11 вентиляторов 120х120 мм, либо 5 вентиляторов 140х140 мм.

Дальше в обзоре говорится о наклейке с изображением корпуса. На самом деле это большой плюс, поскольку позволяет примерно определить, подойдёт расцветка корпуса под ваш интерьер, если вы не читали и не смотрели обзоры на него, а покупаете спонтанно. И это решение позволяет не удорожать упаковку корпуса, поскольку печать цветной наклейки стоит дешевле, чем полностью цветная коробка. Это позволяет не брать с потребителя лишних денег за коробку, которую он быстро выкинет. У меня они обычно некоторое время хранятся на балконе, потом выкидываются.

Габариты корпуса

Габариты корпуса важно учитывать, если у вас уже имеется компьютерный стол с отсеком для системного блока. Поскольку он обязан не просто в него свободно заходить, но и должно оставаться минимум по 2-3 сантиметра по бокам и сверху для доступа воздуха.

Потом габариты корпуса нужно учитывать при выборе процессорного кулера, особенно башенного типа. Поскольку на форумах регулярно встречаются жалобы горе-сборщиков, которые приобрели высокую башню и теперь у них не закрывается боковая крышка корпуса.

Габариты корпуса нужно учитывать при выборе видеокарты. Например, корпус APNX C1 поддерживает видеокарты длиной до 395 миллиметров (в обзоре Андрея эта информация есть на 2 фотографиях коробки корпуса).

Комплектация корпуса

Рассмотрим её на примере корпуса APNX C1:

Руководство пользователя;

Комплект нейлоновых стяжек;

Комплект липучек для стяжки кабелей;

Дополнительные пластиковые фиксаторы крепления панелей;

Несколько комплектов разных винтов;

Комплект антивибрационных подушек для жёстких дисков;

Стальной адаптер монтажных втулок для крепления материнской платы.

Теперь разберём каждую позицию детально, зачем она нужна и насколько необходима.

Пример комплектации корпуса APNX C1.

Руководство пользователя позволяет узнать, что и куда крепится, если у вас нет опыта сборки компьютеров, а опытные сборщики обычно обходятся и без него.

Комплект нейлоновых стяжек - вещь полезная, если они хорошего качества, как тут. Поскольку, под воздействием солнечных лучей они теряют свою прочность и эластичность, становясь хрупкими и ломкими. Поэтому их нельзя покупать на рынке под открытым небом или заказывать с алика. Иногда стяжки используются для крепления кулеров, но смотрится это по-колхозному.

Комплект липучек для стяжки кабелей - вещь не только полезная, но и универсальная, позволяющая сделать грамотный кабель-менеджмент и со временем его переделывать, после апгрейда компьютера. А нейлоновые стяжки обычно нельзя использовать повторно. Поэтому при наличии липучек, как в нашем случае, лучше сразу использовать их.

Дополнительные пластиковые фиксаторы крепления панелей, приятно, что они есть в комплекте (производителю корпуса плюсик в карму), но на практике могут и не пригодится.

Несколько комплектов разных винтов, тоже спасибо производителю корпуса, поскольку они как правило пригождаются, как при сборке компьютера, так и при его апгрейдах. У меня есть знакомые в компьютерных магазинах, чем я периодически пользуюсь. Например, пару раз мне отсыпали различных винтов для запаса на будущее.

Комплект антивибрационных подушек для жёстких дисков – вещь полезная, поскольку вибрации сокращают жизнь жёстким дискам, когда головки повреждают поверхность блинов (и появляются Bad-блоки), а расстояние между ними тоньше человеческого волоса (для SSD вибрации не страшны).

Краткое устройство жёсткого диска (полное тут не будет рассматриваться). Пример расположения головок и пластины жёсткого диска. Их фотография. Фото головки в припаркованном состоянии.

Стальной адаптер монтажных втулок для крепления материнской платы – вещь также нужная, часто идёт в комплекте, позволяя установить в корпус почти любую материнскую плату.

Базовое охлаждение

Базовое охлаждение вынесем в отдельный пункт, поскольку есть в продаже хорошие корпуса вообще без предустановленных вентиляторов, подразумевая в этом плане полную свободу для пользователя. Но мне нравится, когда базовое охлаждение уже имеется и в количестве 3-4 вертушек. В нашем случае это 4 фирменных вентилятора APNX F1 (3 вертушки спереди, размером 140 х 140 мм и 1 сзади, размером 120 х 120 мм).

Компоновка корпуса

При выборе корпуса важно учитывать и его компоновку. Например, сейчас у большинства корпусов отсек для блока питания идёт снизу, а раньше часто был сверху.

Если он сверху, то горячий воздух от процессора и видеокарты (самых горячих компонентов компьютера) нагревал блок питания.

При нижней компоновке, как у нашего APNX C1, блок питания для своего охлаждения забирает максимально холодный воздух снизу корпуса, а нагретый передаёт выше, где он оперативно вытягивается задним вентилятором, не успевая нагреть остальные комплектующие.

Также проверяйте расположение кнопок включения и перезагрузки, и USB разъёмов. У APNX C1 они находятся сверху (USB3.0 x 2 и USB C x 1), что оптимально, поскольку не отбирает место у системы охлаждения. Плюс компьютер будет удобней включать ребёнку, когда ему не придётся тянуться к середине передней панели корпуса (где кнопку питания любили размещать на старых корпусах). Удобнее, когда наверху и USB порты, так они обычно дольше служат, особенно у детей, которые любят флешки вытягивать за ремешок вверх или вниз, а не браться за корпус флешки, как правильно.

В нашем случае при неправильном вытаскивании флешки, тянуть вниз её ремешок бесполезно, а вверх она нормально вытащится, не повреждая при этом разъём на корпусе. У кого есть дети, меня поймут…

Если говорить о корпусе APNX C1, то у него реализована одна полезная возможность, блок питания вытаскивается наружу (после откручивания пары болтов), а не изнутри, что очень облегчает его замену в случае поломки или апгрейда. Это наглядно видно на фото из обзора Андрея.

Возможность вынимания блока питания наружу, а не изнутри, что бывает неудобно.

Пылевые фильтры

Пылевые фильтры тоже играют важную роль, стоя на страже чистоты внутренностей вашего системного блока. Поскольку пыль впитывает влагу, которая затем впитывается в текстолит материнской платы и видеокарты, окисляя их дорожки.

Кроме пылевых фильтров также встречаются пылевые решётки, фильтрующие крупные частицы пыли и комки шерсти домашних питомцев.

В нашем случае, у корпуса APNX C1 имеются оба вида защиты. Причём они располагаются в два уровня, сначала пылевая решётка, а затем более мелкую пыль останавливает пылевой фильтр. Их тут 2 штуки (спереди и снизу). На верху стоит одна пылевая решётка, поскольку горячий воздух всегда поднимается снизу вверх, и на верху корпусов вентиляторы либо вовсе не ставятся, либо ставятся, но только на выдув.

Снизу же корпуса происходит забор холодного воздуха, где его температура ниже всего, поэтому важно проводить влажную уборку места, на котором стоит ваш системный блок. Снизу вентилятор либо не ставится, либо ставится на вдув.

Ответы на комментарии читателей к статье Андрея Понкратова «Обзор и тестирование корпуса APNX C1»

Эта статья будет немного нового формата, поскольку кроме разбора фишек корпусостроения на примере APNX C1, я ещё отвечу на комментарии к статье с его обзором. Я заранее извиняюсь, что не буду цитировать комментарии читателей, поскольку это увеличит объём статьи и снизит её уникальность.

Суть комментария: Читатель armadaovs сравнивает разные модели корпусов по цене и функционалу, рассказывая, какой из них лучше.

Ответ: По своему опыту могу сказать, что корпуса подобны женщинам, лучший у каждого свой. Поскольку некоторые функции идут в ущерб другим. Например, для эстета важен белый корпус, который будет красиво смотреться, но быстрее темнеть от садящейся на него пыли. Дизайнеру важен красивый корпус, у которого дизайнерские изыски пойдут в ущерб его функциональности. Геймеру важен крупный корпус с иллюминацией и агрессивным дизайном, ему обычно не критична переплата бренд и редкий дизайн.

Суть комментария: Читатель REY_B_ отвечает armadaovs, что на сегодня в приоритете не вес, а возможность собрать мощную конфигурацию, с хорошим продувом и охлаждением. И чтобы внутренности корпуса не забивались пылью.

Ответ: Могу сказать, что REY_B_ отчасти прав, но это правило относится только к определённой нише корпусов. Так как сначала идут максимально дешёвые и лёгкие корпуса, для максимально бюджетных сборок, обычно офисных или для бедных студентов, которым лишь бы учиться можно было.

Потом идут среднебюджетные решения для дома и приличных офисов, где не экономят каждую копейку. У них уже появляется базовый функционал, бывают пылевые фильтры и некоторые дизайнерские изыски.

Далее идут дорогие корпуса, которые имел ввиду наш читатель REY_B_, они уже обладают богатым функционалом, как правило прилично весят, но встречаются и относительно лёгкие модели (всё зависит от используемых материалов, габаритов и толщины стенок). Они уже обычно имеют несколько пылевых фильтров, а не один, как среднебюджетные, и имеют гораздо лучшую продуваемость, поскольку рассчитаны на установку топовых процессоров, блоков питания и видеокарт.

Затем идут премиум решения, которые как раз могут похвастаться большим весом. У них даже речи не идёт о какой-либо экономии, а используются только самые лучшие материалы и самые удобные решения. Такие корпуса могут иметь шумоизоляцию и огромные габариты, поскольку предусматривают возможность установки самых навороченных процессорных башенных кулеров, и самых дорогих видеокарт, занимающих сразу по 3 слота и имеющих большую длину.

Суть комментария: Читатель armadaovs отвечает REY_B_, что вес всегда важен, как показатель прочности. И дальше упоминает корпуса из фольги и толстого алюминия.

Ответ: По моему опыту, вес важен не всегда. Поскольку в самых бюджетных корпусах использование толстого, но хрупкого пластика и стекла почти никак не влияет на его прочность, но даёт ощутимый вес, что делается как раз для обмана потребителя.

А в дорогих корпусах могут использоваться как стандартные материалы, так и повышенной прочности, которые обычно выбирают техноблогеры и экспериментаторы (энтузиасты), постоянно что-то модернизирующие в своих компьютерах. Тут лёгкий корпус из хорошей стали может быть на голову прочнее более дешёвого аналога из пластика и алюминия, который будет тяжелее и более брутальным на вид.

Суть комментария: Читатель swr5 называет минусы и плюсы компоновки внутри корпуса и расположение видеокарты. С его точки зрения вертикальное расположение лучше горизонтального.

Ответ: Про провисающие видеокарты он прав, я их тоже не люблю, благо уже появились как усиленные слоты на материнских платах, так и поддержка у самих корпусов. Например, у корпуса из обзора в комплекте идёт стильная и удобная штанга для поддержания видеокарты, регулируемая по высоте (на фото она совсем не бросается в глаза, смотрится как часть корпуса, кто не верит, можете убедиться сами.

Пример незаметности съёмной штанги для поддержки видеокарты.

Но на самом деле таких тяжёлых и длинных видюх довольно мало и с провисанием будут бороться всего 4-5% пользователей ПК в мире. Кстати, читатель REY_B_ правильно пишет, что вертикальное расположение не спасает от перегрева. Это скорее просто способ отказаться от устройства, поддерживающего тяжёлую видеокарту, чем улучшение её охлаждения.

Сразу отвечу, почему видеокарты чаще всего располагаются горизонтально. У многих корпусов внизу находятся вентиляционные отверстия, иногда имеющие вентиляторы, за счёт них при горизонтальном расположении видеокарта охлаждается лучше. А при вертикальном расположении видеокарты инженерам нужно предусмотреть свободное место (увеличить высоту корпуса) и нестандартный выход разъёмов на задней стенке корпуса.

Если говорить о топовых решениях вроде RTX 4090, то для них рациональнее уже водяное охлаждение (система жидкостного охлаждения или сокращённо СЖО). Например, как у RTX 4090 INNO3D iChill Frosbite 24Gb (ссылка кликабельна). Когда видеокарта довольно компактная и «предназначена для работы в контуре СЖО», что указано в её описании, поскольку она ни имеет воздушного охлаждения, а её радиатор весьма компактен.

Или RTX 4090 ASUS 24Gb (ссылка кликабельна). Которая имеет гибридную систему охлаждения с одной турбиной и СЖО с 2 вентиляторами.

По «APNX C1-VGA-KIT (видимо докупать надо отдельно)», его действительно нужно докупать, что написано на официальном сайте производителя (ссылка кликабельна) «Vertical GPU Holder Kit (Optional)». Но это правильное решение, поскольку вертикальное расположение мало кому нужно, при наличии удобной подпорки видеокарты и возможности покупки видеокарты с водяным или гибридным охлаждением. Все пользователи не должны платить за мало востребованную опцию.

Суть комментария: Читатель Джон Коннор открывает интересный спор по поводу заглушек в корпусах и аэродинамики.

Ответ: Могу сказать, что частично он прав, но лишь для случая, когда в помещении, где стоит системный блок, каждую неделю проводится уборка, а все пылевые фильтры каждый месяц (возможно даже чаще) полностью очищаются. Иначе пылевые фильтры забиваются, циркуляция воздуха резко уменьшается, и вся начинка системного блока начинает страдать от перегрева, вплоть до троттлинга, периодического выключения ПК или даже выхода его из строя.

Дело в том, что не все пользователи ПК часто убирают в комнате и чистят свои пылевые фильтры, именно поэтому в корпусах предусмотрены другие вентиляционные отверстия.

Суть комментария: Читатель Bamboliny спрашивает про количество и габариты накопителей, которые можно установить в этом корпусе и есть ли взаимоисключения при их установке.

Ответ: Приведу здесь таблицу с подробными характеристиками корпуса.

Таблица с характеристиками корпуса APNX C1 и их кратким описанием.

И сразу поясню, что отсеков для DVD привода тут нет, как и в большинстве современных корпусов. А жёстких дисков формата 3,5 или 2,5 дюймов можно установить 3 штуки. Они крепятся резиновыми втулками и винтами на специальную боковую стенку. Подробности смотрите на схеме.

Примеры установки накопителей на боковую панель, также их можно комбинировать.

Ограничений со стороны корпуса я не увидел, но они возможны со стороны материнской платы. Кстати на современных материнских платах обычно есть 1-3 слота под SSD М.2, поэтому накопителей пользователям корпуса точно хватит.

Для меня и большинства пользователей этот корпус в плане дисков оптимален, поскольку позволяет на материнской плате разместить 1 быстрый SSD М.2 NVMe для операционной системы и всех программ (на 500 Гб – 1 Тб), а на корпусе 1 SSD SATA (на 1–2 Тб) и 2 HDD (жёстких диска) (на 2–3 Тб) организованных в зеркальный RAID массив, для хранения семейных фото и видео.

Далее наш читатель пишет про «возможность наличия проблемы установки радиатора СВО на верхнюю панель» и описывают свою ситуацию. Приведу его комментарий скриншотом.

Комментарий читателя Bamboliny.

В его случае косяк со стороны дизайнеров и инженеров материнской платы GIGABYTE X570 AORUS ULTRA, у которой как видно на фото, имеется неиспользуемое пространство на верху панели (выше клюва орла), плюс идёт своеобразная крыша сверху. Поэтому в данном случае производители корпуса и радиатора абсолютно невиновны.

Фото блока разъёмов задней панели материнской платы GIGABYTE X570 AORUS ULTRA.

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