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Тенденции игровой индустрии периодически изменяются, сейчас вновь обрела популярность уже порядком подзабытая тема портативных игровых консолей. И если раньше у них была довольно примитивная графика (Тетрис, Геймбой, Нинтендо) и специфические простенькие игры, то сейчас они развились до уровня обычных компьютеров. Ярким примером стала новая гонка портативных консолей, с производительностью, достаточной для запуска ПК-игр (пока без максимальных настроек конечно). Недавно стало известно, что включилась в эту гонку и компания Lenovo, со своей ещё не анонсированной консолью Legion Go. И хотя официального анонса новинки пока не было, но на сайте Windows Report уже успели появиться официальные изображениями гаджета. Теперь так модно стало, для разогрева интереса потенциальных покупателей организовывать небольшие сливы информации, которые всегда чётко дозированные и обычно сохраняют часть интриги...





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Сообщается, что современные портативные консоли должны будут заполнить свободную пока нишу между полноразмерными консолями, компьютерами с ноутбуками, и смартфонами, которые год от года становятся всё производительнее в плане игр. Это задача весьма непростая, особенно учитывая активно набирающий оборот облачный гейминг, когда можно оформить подписку и подключится к мощному серверу со старенького компьютера или бюджетного ноутбука, получив 60 FPS в самых новых играх. Облачный гейминг решает сразу две задачи, позволяет реже обновлять компьютерное железо и не покупать лицензионные игры (аренда которых входит в стоимость подписки). Минусов у облачный гейминга тоже два, это увеличенное время отклика и высокие требования к качеству интернет соединения.

Вернёмся к портативным консолям, на сегодня устройства данного класса представлены всего 3 крупными игроками: Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally, и китайской AYANEO. А значит у их потенциальных конкурентов появляется одно важное преимущество. Они могут провести исследование будущего рынка сбыта, выяснив, какие фишки конкурентов зашли потребителю, а какие наоборот его отталкивают. И Lenovo видимо воспользовались этой возможностью. Поскольку, если судить по слитым в сеть изображениям, новая консоль Lenovo Legion Go собрала лучшие особенности существующих гаджетов. Например, у Nintendo Switch она переняла съёмные контроллеры, которые получают максимальный физический износ из всей конструкции, и через некоторое время активной игры могут потребовать замены. У ASUS ROG Ally переняли максимально удобное расположение управляющих элементов. А у Valve Steam Deck трекпад. При этом экран они решили увеличить до 8 дюймов, вероятно для превосходства как над аналогами, так и над геймерскими смартфонами, у которых диагональ не превышает 7 дюймов.





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Точные технические параметры консоли пока хранятся в секрете, порождая всё больше слухов. Но уже стало известно, что в гаджете будет установлен мобильный процессор AMD Phoenix, а работать он будет под управлением Windows 11. Консоль будет довольно производительной, а значит и горячей, поскольку на фотографиях видны крупные вентиляционные отверстия на задней панели. Плюс засветилась и подставка, позволяющая поставить консоль на стол и смотреть видео, как на планшете (диагональ у неё как раз планшетная).

Также стало известно, что у консоли Lenovo Legion Go будут боковые и задние курки, трекпад и прочая навигация, в виде удобно расположенных кнопок. Вверху и внизу гаджета находятся порты USB Type-C, есть миниджек (разъём для наушников), регулировка громкости (двумя отдельными кнопками) и слот для карт microSD, от которого отказываются многие игровые смартфоны (якобы ввиду медленного обмена данными у microSD).





А вот точные технические характеристики Lenovo Legion Go, стоимость и дата выхода в свет пока остаются неизвестными, геймерам предлагают дождаться официального анонса. А он по слухам может произойти уже в сентябре на выставке IFA 2023. Также пока неизвестно, будет ли консоль официально продаваться в России или останется надеяться на параллельный импорт.

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Ещё ранее приходили новости и про экран диагональю 8 дюймов. Сообщалось, что компьютерные и портированные с консолей игры обычно заточены на большие мониторы (диагональю от 19-20 дюймов), а на экранах маленьких размеров элементы пользовательского интерфейса скорее всего будут отображаться некорректно. Как и диалоги, в случае отсутствия полноценной озвучки и включения субтитров, будут слишком мелкие для комфортного чтения. Но при увеличении размера дисплея обычно повышаются вес и габариты, что снижает комфорт от пользования гаджетом. Поэтому возможно в новой консоли мы увидим более лёгкую матрицу и более тонкие рамки вокруг экрана, что позволит не выделяться среди конкурентов большим весом и громоздкостью.

В новостях уже намекалось, что процессоры линейки AMD Ryzen 7040 (Phoenix) подойдут для консоли не только по производительности, но и по низкому энергопотреблению (от 15 Вт). А это в свою очередь сильно влияет на автономность гаджета. А если в устройстве разместят передовой процессор AMD Ryzen Z1 Extreme, то энергопотребление вероятно будет ниже 15 Вт, а производительность и автономность наоборот повыше. Но пока всё это по-прежнему остаётся только слухами.





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Также проскакивали новости про комплектацию консоли Lenovo Legion Go очками дополненной реальности (Legion AR Glasses). Но если они будут запитываться от самой портативной консоли, то снизят её автономность, а если будут иметь отдельное питание, то уже снизят портативность. Этой новостью поделился всё тот же ресурс Windows Report, ссылающий на собственный источник (видимо тот же, который слил фотографии устройства). Предварительно известно, что подключаться к консоли очки якобы будут по USB-кабелю, что позволит сделать их достаточно компактными (но добавит лишний провод и снизит автономность). Источник допускает, что очки будут продаваться отдельно, видимо, чтобы не задирать цену самой портативной консоли, которая вряд ли окажется скромной.

Немного позднее появилось уточнение про процессор гаджета, который будет из серии AMD Ryzen Z1, и иметь в распоряжении 8 ядер и 16 потоков, при тактовой частоте до 5,1 ГГц (что объясняет мощную систему охлаждения). Его интегрированная графика RDNA3 будет иметь 12 вычислительных блоков и тактовую частоту 2,7 ГГц. Кстати, аналогичный чип стоит в старшей модификации ASUS ROG Ally. Экран возможно похвастается самыми тонкими рамками (среди аналогов) и соотношением сторон 16:10.

Ещё ходят слухи про колесо прокрутки в качестве одного из элементов управления, но на фотографиях его пока не видно.

По самым свежим неподтверждённым данным, в Интернете появились более полные характеристики портативной консоли Lenovo Legion Go. И согласно им, диагональ экрана составит 8,8 дюйма, с разрешением 2560*1600 точек, частотой 144 Гц и яркостью 500 нит (кд/м2), 16 Гб оперативной памяти формата LPDDR5X, внутренней памяти будет 3 варианта (на 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб), стоимость составит около 800 долларов или евро, а релиз намечен на декабрь 2023 года. Вопрос возник по ёмкости батареи, которая 900 мАч скорее всего не будет, учитывая, что у многих смартфонов она колеблется в диапазоне 4-6 000 мАч.





Напишите в комментариях, хотели бы вы себе портативную консоль Lenovo Legion Go и по какой цене были бы согласны её приобрести. И сколько по вашему мнению должны стоить очки дополненной реальности Legion AR Glasses?

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