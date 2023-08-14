Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Летающие автомобили будущего решат проблемы пробок и парковок

Сегодня речь пойдёт о летающих автомобилях и их стремительном развитии. Сначала вспомним серийный летающий авто 2018 года, представленный на женевском автосалоне. А потом вернёмся в наши дни и рассмотрим более продвинутый экземпляр, ставший настоящим прорывом.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В этой статье мы подробно рассмотрим всего два летающих автомобиля, но каждый из них представляет целую эпоху. Так олицетворением эволюции летающих авто стал первый серийный летающий автомобиль PAL-V. Его впервые представили общественности на женевском автосалоне 2018 года.


реклама

Для наглядности посмотрим видео обзор этого необычного автомобиля.



реклама

Важно отметить, что PAL-V был уже полноценным серийно выпускаемым летающим автомобилем, в отличии от своих предшественников, которые представляли собой кустарные гибриды автомобиля и лёгкого самолёта. Он мог перевезти двоих пассажиров и до 20 кг полезного груза. При движении по дорогам, мощность его двигателя составляла 100 лошадиных сил, а до сотни он разгонялся почти за 9 секунд. Его максимальная скорость составляла 160 км/ч, а расход топлива 7,6 литра на 100 километров.

При переключении в режим полёта, силовая установка повышала свою мощность до 200 лошадиных сил. Летать он мог с максимальной скоростью 180 км/ч, а подниматься мог на высоту до 3,5 километров. Но у этого автомобиля было 3 серьёзных минуса: высокая стоимость (от 229 до 499 тысяч евро, в зависимости от комплектации), необходимость наличия взлётной полосы длиной до 330 метров. Учитывая большое количество частных аэродромов в Европе и США, это считалось нормальным, но для других стран такой летающий автомобиль был неактуальным. Третьим минусом стали крупные габариты авто, особенно в состоянии с разложенными винтами. В полёте средний расход топлива составлял 26 литров в час.

Стоила базовая версия Liberty (в переводе с английского «Свобода») скромные 299 тысяч евро (21 миллион рублей на 2018 год), а его максимальная комплектация продавалась уже за 499 тысяч евро (около 35 млн рублей на 2018 год). Приобрести его можно было с 2019 года, сколько было выпущено автомобилей неизвестно (если знаете, то напишите в комментариях). Сообщалось, что в комплекте с летающим автомобилем давались 10 уроков полёта на нём (на специальном симуляторе).

В США был разработан необычный летающий автомобиль за 300 тысяч долларов

Недавно американский стартап Alef продемонстрировал необычный концепт летающего автомобиля, имеющего пока ещё высокую цену, но уже более компактного и с вертикальным взлётом и посадкой. А значит, что для него уже не требовалась взлётная полоса и большие парковочные места.

реклама


Американский компания Alef Aeronautics, расположенная в Калифорнии, анонсировала свой первый летающий автомобиль, названный Alef Model A. Он гармонично совместил в себе обычный автомобиль и двухместный самолёт. Его корпус изготовлен из лёгкой сетки, в центр которой размещается капсула - салон (в котором расположились места для водителя с пассажиром). Пропеллеры и винты, размещаются с обеих сторон от кабины и защищаются дополнительными вставками.

Посмотрим небольшую демонстрацию от разработчиков Alef Model A.


реклама

Одной из фишек нового автомобиля стал акцент на системах безопасности. Например, он получил электрическую силовую установку и обширную программную систему стабилизации полета. Авто получило полный привод, что делает его более устойчивым на дорогах. А в воздухе за безопасность отвечает система диагностики проблем в режиме реального времени. Также у него предусмотрено автоматическое обнаружение и устранение неполадок, что гарантирует дополнительную безопасность (правда пока непонятно, как это реализовано). На одном заряде Alef Model A проезжает 322 километра или пролетает 177 километров.

Согласно планам производителя, серийный выпуск этого авто начнётся после октября 2025 года. Но уже сейчас Alef Model A доступна для предзаказа за 300 тысяч долларов (по нынешнему курсу более 30 миллионов рублей). Сообщается, что кроме Model A, компания Alef также разрабатывает четырехместный седан Model Z, который собирается представить миру после 2035 года.

Недавно стало известно, что Alef Model A уже получил разрешение на испытательный запуск в США. Сам автомобиль был анонсирован в октябре 2022 года, а среди его разработчиков оказались и российские инженеры. История повторяется, поскольку первые компьютеры изобрели советские инженеры, как и первый интернет, а в итоге все эти разработки запатентовали и стали развивать США.

Сообщается, что компания Alef Aeronautics (США), спонсируемая детищем Илона Маска SpaceX, впервые в мире получила сертификат лётной годности для летающего автомобиля от Федерального управления гражданской авиации США (по каким разрешениям летают PAL-V пока остаётся загадкой).

Как было показано на видео, на дороге Alef Model A управляется и выглядит почти как обычный автомобиль. А после взлёта автомобиль поворачивается набок, но положение водителя с пассажиром остается вертикальным. Летает машина благодаря 8 отдельным двигательным системам, работающим только в режиме полёта. Они имеет вертикальные взлёт и посадку, позволяя перелетать пробки и дорожные аварии. Также для неё гораздо проще найти парковочное место, поскольку к нему не требуется широкий подъезд, а только узкая тропинка. Также подобные авто станут незаменимы для полиции, скорой помощи и МЧС, поскольку позволят быстро добираться почти в любые труднодоступные места. И если вертолёту и самолёту нужна лётная погода, то летающий автомобиль может сократить время и дистанцию полёта до минимума, а остальной путь преодолеть по дороге. А полиции теперь станет проще патрулировать криминальные районы и проводить погони за нарушителями, становясь в случае необходимости патрульным вертолётом.

Примечательно, что среди разработчиков летающего автомобиля оказались и выходцы из России: Константин Кислый, Павел Маркин и Олег Петров. Ранее они поведали журналистам, что вдохновителем создания летающего автомобиля стал фильм «Назад в будущее», а сама идея появилась ещё в 2015 году, именно тогда они занялись разработкой этой машины.

Как считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, вероятно скоро появятся подобные проекты ещё от нескольких компаний, поскольку в США и Европе хорошо развито частное авиасообщение. В этих странах будет устойчивый спрос на летающие автомобили, но ввиду их высокой стоимости, сложности ремонта и обслуживания, в огромных количествах их выпускать не будут. Плюс ещё сохраняются некоторые проблемы с безопасностью. Он отметил, что технологии не стоят на месте, батареи дешевеют и увеличивают свою ёмкость. Напомним, что у первых электромобилей, ещё не летающих, основной проблемой был малый запас хода и долгий процесс заряда батареи. Также дешевеют сами электрические двигатели и несущие лопасти, появляются новые технологии по изготовлению корпусов автомобилей (более лёгких и прочных).

Стоит вспомнить и разработки других производителей. Например, в январе 2022 года после нескольких успешных испытаний летающий автомобиль AirCar от словацких разработчиков впервые получил сертификат лётной годности в Европе. И теперь его можно использовать как легкомоторный самолет. А в России беспилотное летающее такси разрабатывает стартап Hover. Стало известно, что компания уже приступила к сертификации авто в качестве гражданского воздушного судна. По словам его разработчиков, первые коммерческие полёты стоит ожидать уже в 2025 году.

А в качестве приятного бонуса видео с обзором китайского летающего автомобиля.


И также вспомним, как выглядели предшественники современных летающих авто.

Летающий автомобиль Джесс Диксон, 1940 год (слева сверху). Прототип летающего автомобиля 1947 года в полёте (справа сверху). Фултон Аэрофибия FA-3-101 (слева снизу). Terrafugia Transition — летающий автомобиль из США, освоен в производстве. При взлёте нужен аэродром (справа снизу).

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

россия сша новости электромобиль автомобиль летать
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
25
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
79
Как зарегистрироваться на Оverclockers.ru и начать писать в блог

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
17
Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
11
Неисправный Tesla Cybertruck на обочине случайно продемонстрировал устройство подвески и днища
1
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
37
«Российский газ был благословением для Германии» — немецкий политик
4
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
2
Боец ВСУ: Севернее Бахмута нам пришлось отойти на тыловые позиции, ВС РФ подтянули резервы
+
Россия призывает партнеров по БРИКС к совместным экспедициям
+
Bild: Запад передал Украине не более 100 современных танков, Россия производит 50 в месяц
7
В Урожайном бои - поселок переходит из рук в руки
+
В республике Нигер стремительно вырос спрос на ткань белого, синего и красного цвета
2
Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ
2
Маршрут экспорта нефти в Азию через Северный морской путь на 30% короче чем через Суэц
3
Украина теряет танки Leopard 2 в ходе контрнаступления
1
Запрет на использование iPhone в российских компаниях и ведомствах расширяется
+
ЭКОВАС перенес встречу по ситуации в Нигере из-за неготовности войск
+
Пентагон ударными темпами разрабатывает собственные системы РЭБ
+
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Украина останется без Одессы, если она продолжит наступать
4
«Иностранные наемники бегут с передовой» — полковник Дуглас Макгрегор
1
Украина не сможет получить ракеты Taurus в ближайшем будущем
1

Популярные статьи

Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
20
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
24
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
5
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
5
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
"Вы говорите Тайвань, а мы говорим Корея", — в США рассказали о наиболее вероятном конфликте в Азии
3
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
7
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
19
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
46

Сейчас обсуждают

Truth seeker
19:07
Благо админы сайта одобряют
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
Truth seeker
19:06
Не знал, что путин комик, и куда его гнать?
Командующие ВСУ разработали план наступления с высадкой на левом берегу Днепра в Херсоне
Chihonya
19:05
Вот именно, наставят всяких сборок от Васей Пупкиных, натвикают сами чего не зная, а потом амудэ проклятая работать не хочет, у мну работают нормально, что зеленые, что красные)
Бью рекорды в тесте 3DMark на Radeon RX 550 - легкий разгон, приятный результат
Shatun29
19:04
Не надо спекулятивный курс выдавать за реальный. Он как поднялся до 100 так и свалится до 60-70. Не надо думать что против России воюет только военная составляющая пендосов и их жополизов, финансовая ...
Официальный курс доллара на завтра вырос до 101 руб., евро — до 110,6 руб.
FelsheR-BAN100911
19:01
Так гоните своего комика на историческую родину, и вас сажать не будут.
Командующие ВСУ разработали план наступления с высадкой на левом берегу Днепра в Херсоне
Иван Пискунов
19:00
А чо все фапают на эти нанометры, если по факту они особо ничего не имеют общего с реальностью?
Intel ещё два года будет топтаться на месте – только в 2025 появится архитектура Lunar Lake на 7-нм
Вячеслав Ермолаев
19:00
Что они там курят? Я тоже такое хочу.
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
Михаил Авраменко
19:00
Дв уж, свидомые граждане Некроруины продолжают могилизировать своих же свинобратьев с помощью своего же дырявого ПВО. А потом истерично хрюкают в этих ваших интернетах на тему "Опять Россия виновата"....
Российские дипломаты покинули территорию Молдавии после принятия властями РМ решения об их высылке
Shatun29
19:00
Ссылаясь на рейтинг продажных политизированных изданий, в странах где свобода слова по сравнению с Россией находится где то на уровне ниже канализации. По сравнению с прошлым летом рубль вырос почти в...
Официальный курс доллара на завтра вырос до 101 руб., евро — до 110,6 руб.
Chihonya
18:59
Шишкин, как днюха?
Майнеры продолжают добывать криптовалюту себе в убыток, не окупается даже розетка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем