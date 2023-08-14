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В этой статье мы подробно рассмотрим всего два летающих автомобиля, но каждый из них представляет целую эпоху. Так олицетворением эволюции летающих авто стал первый серийный летающий автомобиль PAL-V. Его впервые представили общественности на женевском автосалоне 2018 года.





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Для наглядности посмотрим видео обзор этого необычного автомобиля.









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Важно отметить, что PAL-V был уже полноценным серийно выпускаемым летающим автомобилем, в отличии от своих предшественников, которые представляли собой кустарные гибриды автомобиля и лёгкого самолёта. Он мог перевезти двоих пассажиров и до 20 кг полезного груза. При движении по дорогам, мощность его двигателя составляла 100 лошадиных сил, а до сотни он разгонялся почти за 9 секунд. Его максимальная скорость составляла 160 км/ч, а расход топлива 7,6 литра на 100 километров.

При переключении в режим полёта, силовая установка повышала свою мощность до 200 лошадиных сил. Летать он мог с максимальной скоростью 180 км/ч, а подниматься мог на высоту до 3,5 километров. Но у этого автомобиля было 3 серьёзных минуса: высокая стоимость (от 229 до 499 тысяч евро, в зависимости от комплектации), необходимость наличия взлётной полосы длиной до 330 метров. Учитывая большое количество частных аэродромов в Европе и США, это считалось нормальным, но для других стран такой летающий автомобиль был неактуальным. Третьим минусом стали крупные габариты авто, особенно в состоянии с разложенными винтами. В полёте средний расход топлива составлял 26 литров в час.

Стоила базовая версия Liberty (в переводе с английского «Свобода») скромные 299 тысяч евро (21 миллион рублей на 2018 год), а его максимальная комплектация продавалась уже за 499 тысяч евро (около 35 млн рублей на 2018 год). Приобрести его можно было с 2019 года, сколько было выпущено автомобилей неизвестно (если знаете, то напишите в комментариях). Сообщалось, что в комплекте с летающим автомобилем давались 10 уроков полёта на нём (на специальном симуляторе).

В США был разработан необычный летающий автомобиль за 300 тысяч долларов

Недавно американский стартап Alef продемонстрировал необычный концепт летающего автомобиля, имеющего пока ещё высокую цену, но уже более компактного и с вертикальным взлётом и посадкой. А значит, что для него уже не требовалась взлётная полоса и большие парковочные места.

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Американский компания Alef Aeronautics, расположенная в Калифорнии, анонсировала свой первый летающий автомобиль, названный Alef Model A. Он гармонично совместил в себе обычный автомобиль и двухместный самолёт. Его корпус изготовлен из лёгкой сетки, в центр которой размещается капсула - салон (в котором расположились места для водителя с пассажиром). Пропеллеры и винты, размещаются с обеих сторон от кабины и защищаются дополнительными вставками.

Посмотрим небольшую демонстрацию от разработчиков Alef Model A.





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Одной из фишек нового автомобиля стал акцент на системах безопасности. Например, он получил электрическую силовую установку и обширную программную систему стабилизации полета. Авто получило полный привод, что делает его более устойчивым на дорогах. А в воздухе за безопасность отвечает система диагностики проблем в режиме реального времени. Также у него предусмотрено автоматическое обнаружение и устранение неполадок, что гарантирует дополнительную безопасность (правда пока непонятно, как это реализовано). На одном заряде Alef Model A проезжает 322 километра или пролетает 177 километров.

Согласно планам производителя, серийный выпуск этого авто начнётся после октября 2025 года. Но уже сейчас Alef Model A доступна для предзаказа за 300 тысяч долларов (по нынешнему курсу более 30 миллионов рублей). Сообщается, что кроме Model A, компания Alef также разрабатывает четырехместный седан Model Z, который собирается представить миру после 2035 года.

Недавно стало известно, что Alef Model A уже получил разрешение на испытательный запуск в США. Сам автомобиль был анонсирован в октябре 2022 года, а среди его разработчиков оказались и российские инженеры. История повторяется, поскольку первые компьютеры изобрели советские инженеры, как и первый интернет, а в итоге все эти разработки запатентовали и стали развивать США.

Сообщается, что компания Alef Aeronautics (США), спонсируемая детищем Илона Маска SpaceX, впервые в мире получила сертификат лётной годности для летающего автомобиля от Федерального управления гражданской авиации США (по каким разрешениям летают PAL-V пока остаётся загадкой).

Как было показано на видео, на дороге Alef Model A управляется и выглядит почти как обычный автомобиль. А после взлёта автомобиль поворачивается набок, но положение водителя с пассажиром остается вертикальным. Летает машина благодаря 8 отдельным двигательным системам, работающим только в режиме полёта. Они имеет вертикальные взлёт и посадку, позволяя перелетать пробки и дорожные аварии. Также для неё гораздо проще найти парковочное место, поскольку к нему не требуется широкий подъезд, а только узкая тропинка. Также подобные авто станут незаменимы для полиции, скорой помощи и МЧС, поскольку позволят быстро добираться почти в любые труднодоступные места. И если вертолёту и самолёту нужна лётная погода, то летающий автомобиль может сократить время и дистанцию полёта до минимума, а остальной путь преодолеть по дороге. А полиции теперь станет проще патрулировать криминальные районы и проводить погони за нарушителями, становясь в случае необходимости патрульным вертолётом.

Примечательно, что среди разработчиков летающего автомобиля оказались и выходцы из России: Константин Кислый, Павел Маркин и Олег Петров. Ранее они поведали журналистам, что вдохновителем создания летающего автомобиля стал фильм «Назад в будущее», а сама идея появилась ещё в 2015 году, именно тогда они занялись разработкой этой машины.

Как считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, вероятно скоро появятся подобные проекты ещё от нескольких компаний, поскольку в США и Европе хорошо развито частное авиасообщение. В этих странах будет устойчивый спрос на летающие автомобили, но ввиду их высокой стоимости, сложности ремонта и обслуживания, в огромных количествах их выпускать не будут. Плюс ещё сохраняются некоторые проблемы с безопасностью. Он отметил, что технологии не стоят на месте, батареи дешевеют и увеличивают свою ёмкость. Напомним, что у первых электромобилей, ещё не летающих, основной проблемой был малый запас хода и долгий процесс заряда батареи. Также дешевеют сами электрические двигатели и несущие лопасти, появляются новые технологии по изготовлению корпусов автомобилей (более лёгких и прочных).

Стоит вспомнить и разработки других производителей. Например, в январе 2022 года после нескольких успешных испытаний летающий автомобиль AirCar от словацких разработчиков впервые получил сертификат лётной годности в Европе. И теперь его можно использовать как легкомоторный самолет. А в России беспилотное летающее такси разрабатывает стартап Hover. Стало известно, что компания уже приступила к сертификации авто в качестве гражданского воздушного судна. По словам его разработчиков, первые коммерческие полёты стоит ожидать уже в 2025 году.

А в качестве приятного бонуса видео с обзором китайского летающего автомобиля.





И также вспомним, как выглядели предшественники современных летающих авто.

Летающий автомобиль Джесс Диксон, 1940 год (слева сверху). Прототип летающего автомобиля 1947 года в полёте (справа сверху). Фултон Аэрофибия FA-3-101 (слева снизу). Terrafugia Transition — летающий автомобиль из США, освоен в производстве. При взлёте нужен аэродром (справа снизу).

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