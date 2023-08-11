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В России около 7 миллионов серых SIM-карт, часть из них Роскомнадзор скоро заблокирует

В современном мире анонимность не выгодна государству и угрожает его безопасности, поэтому оно создаёт возможности для отслеживания каждого вашего шага. Сегодня рассмотрим новость о борьбе с серыми сим-картами.
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На начало августа 2023 года Роскомнадзор начал требовать от операторов связи блокировку номеров абонентов с неактуальными персональными данными. Сообщается, что в течении 3 дней после получения списков «неопознаных» абонентов от регулятора (Роскомнадзора) оператор связи обязан уведомить абонентов о необходимости срочной актуализации информации. Легализовать свою сим-карту можно будет на портале «Госуслуг», в приложении оператора связи на смартфоне, в личном кабинете оператора на ПК, или салоне связи оператора в течение 15 дней. В том случае, если абонент не внесёт свои личные данные за отведённый срок, то его номер может быть заблокирован согласно закону «О связи».

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Также новость о массовых уведомлениях абонентов подтвердил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, операторы связи стали активно рассылать уведомления абонентам о необходимости подтвердить свои паспортные данные, иначе они будут вынуждены их заблокировать.

Но сразу стоит отметить, что уведомления от операторов связи рассылаются не всем подряд, а лишь владельцам SIM-карт, которые их получили без заключения договора, а также пользователям корпоративных SIM-карт, которые сейчас массово закупаются компаниями для своих сотрудников. Поскольку закон «О связи» требует, чтобы мобильный оператор связи проверял достоверность сведений об абоненте ещё до начала оказания ему услуг. Сюда же входят сведения о конечных пользователях услуг, в случаях, когда SIM-карта оформляется на юрлицо или предпринимателя. Данные требования актуальны ещё с 2018 года. А в 2020 году вступил в силу закон, который обязал всех предпринимателей подавать информацию о конечных пользователях корпоративных SIM-карт в ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации). Согласно этим законам, Роскомнадзор может потребовать от оператора связи заблокировать подозрительный незарегистрированный номер или просто номер с частично заполненными данными о пользователе.

Как прокомментировал эту новость представитель Роскомнадзора, на регулятор возложена обязанность проводить мониторинг достоверности информации об абонентах, занесённых операторами связи в свои базы данных. Для этого была разработана специальная информационная система, в автоматическом режиме проводящая мониторинг достоверности этих данных.

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Согласно информации от Telecom Daily, на сегодняшний день в России используется примерно 6,5-7 миллионов серых сим-карт. Данная цифра ежегодно снижается, поскольку всего пару лет назад их было целых 11 миллионов. Но благодаря оперативной работе операторов связи, абонентская база постепенно «обеляется». По предварительным данным, из этих 7 миллионов серых сим-карт, для совершения незаконных действий изначально приобреталось не более 5 %. Подразумеваются якобы сотрудники банков и полиции, которые обзванивают население находясь в местах лишения свободы. А львиная доля так называемых серых SIM-карт приходится на корпоративные симки, которые просто не оформлялись надлежащим образом, и «запасные» сим-карты, приобретаемые для регистрации в онлайн-сервисах.

Также сообщается, что в каждом запросе от Роскомнадзора, направляемом операторам связи, содержится около 50 тысяч номеров. И если владельцы «нелегальных» сим-карт не успеют подтвердить свои личные данные, то уже в ближайшее время операторы большой четвёрки могут заблокировать около миллиона абонентов.

Сим-карты разных стандартов и переходники для них.

5 причин популярности серых сим-карт

Теперь давайте разберёмся, почему в России такое количество серых сим-карт и почему их стали активно вычислять и блокировать.

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Серые сим-карты массово появились для регистрации в онлайн магазинах, которые после совершения у них первой покупки буквально заваливают спамом с акциями и распродажами, а представители банков и операторов связи почти ежедневно названивают своим клиентам (даже бывшим, которые не пользуются их услугами уже много лет) со всевозможными выгодными предложениями.

Поэтому для борьбы с серыми сим-картами было бы логично ужесточить законы о спаме и навязчивой рекламе. Но это была только первая причина.

Второй причиной стали неадекватные тарифы у сотовых операторов. Поскольку корпоративные сим-карты раздаются сотрудникам по одной простой причине, у операторов связи почти нет адекватных тарифов для общения по работе. Когда нужно звонить в другие регионы и заграницу, пользоваться там интернетом. Если подобные услуги подключать на личную сим-карту сотрудника, то цены будут просто конские. И за это спасибо «скромным» операторам связи…

Третьей причиной стала тотальная вседозволенность современных сидельцев, у которых в камерах есть не только безлимитный интернет через роутер, но и несколько сотовых телефонов с серыми сим-картами. Причём роутеры и телефоны находятся в помещениях под строгой охраной и в которых почти отсутствует мебель и предметы интерьера, куда можно что-либо спрятать. Хоть в новостях и мелькают сводки, что были задержаны граждане, передающие на зоны сотовые телефоны, но видимо это лишь капля в море… Потому как ситуации, когда заключенные обзванивают население, уже обыгрывается в КВН и комедийных сериалах, а значит имеет поистине массовый характер.

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Поэтому требуется ужесточение контроля за должностными лицами в местах лишения свободы, которые проводят досмотр посылок заключенным и имеют с ними любой контакт и возможность передачи телефонов. Поскольку, по неподтверждённой информации, сейчас на зоне можно и наркотики со спиртным купить и девушек лёгкого поседения заказать, главные условия – наличие денег и связей. 

Четвёртой причиной стала повысившаяся активность агентов ЦИПсО, ищущих в социальных сетях россиян или беженцев с Украины, готовых предоставить им необходимую информацию. А поскольку их агенты работают не только удалённо, но и на территории России (приезжая под видом беженцев), то используют те же серые сим-карты.

ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) является подразделением украинских сил специальных операций подчиняющиеся министерству обороны Украины.

Пятой причиной стали телефонные террористы, коллекторы, рэкетиры и прочие неприятные личности. Которые используя свою анонимность за деньги совершают противозаконные действия.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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