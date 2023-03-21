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Зарабатываем на Доширак

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Введение:

Первый раз я набрел на "Оверы" достаточно давно, более 10 лет назад, когда начинал заниматься сборкой компьютеров. Годы шли и постоянно требовалась информация, которую почти не достать в общем доступе. Это тот самый опыт использования железа от юзеров как в конференции, так и в публикуемых статьях. Так часто они не выходили как сейчас, да и время было совсем другое. Как и интересы. Если честно, я уже устал следить за новостями по поводу политики. Можно бесконечно сидеть и лупить комменты, которые никак не повлияют на ситуацию. Однако, вы не рулили никак процессом и никогда не будете, зачем заниматься пустой тратой времени.

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Поэтому я обхожу тему политики, разве что про санкции по поводу микроэлектроники можно побеседовать, так как это напрямую влияет на цены, наличие и тд. И я прекрасно понимаю, что темы, связанные со всей этой ситуацией для заработка очень перспективны. Те же Amv или Zelot и прочие подхватывают хайповые темы - как это было в свое время с криптой, ковидом, Тайванем и прочим. Мне это не интересно. А вот копаться в железках, проводить тесты (хоть и очень простые, так как есть основная работа и семья) - для меня самое интересное. Не буду отходить от кассы и перейду к тому, зачем я это затеял.

Почему начал писать:

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Долгое время весь опыт и мысли было банально некуда законспектировать. Половину своего трудового опыта я работал как ИП, оставшаяся часть времени была проведена в продажах (около IT), так и непосредственно в IT по сей день. К сожалению, встретить кого-то, с кем можно побеседовать о железе и актуальных новостях, очень и очень сложно. Поэтому среди всех друзей и знакомых я был своего рода эникейщиком. Тот самый чел, к которому можно обратиться если что-то не работает, надо собрать комп и так далее.

Даже когда работа занимала большую часть свободного времени, уже появился доп. заработок по ремонту, переустановкам и сборке компов. И всё общение проходило в основном на форумах. Однако к заработку на оверах я всегда относился как к шутке. Подбил меня заняться этим знакомый, который худо-бедно, но разбирался в железе. Как полноценный заработок это рассматривать не стоит, ведь понадобится немало времени для мониторинга новостей, слежением за трендами и тд. И понял я это, когда решил постить последние новости по железной тематике. Тем более был отпуск.

Цель:

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Цель я себе поставил банальную.Обновить железо, приобрести себе аксессуары - то, что в принципе не особо и надо, однако тратить деньги из своего основного бюджета - жаба душит, хоть и на работе меня не обделяют. Причем цель эта - тратить только заработанное на оверах и с помощью продажи старого железа. Никакой траты личных средств.

Что получилось:

Первая статья была написана 9 мая 2022 года. Стартанул я с таким железом:

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Разве что периферия не была указана - народный монитор LG 24MK600, клава A4Tech Fstyler FK10 и мышь A4Tech Bloody Q81. Может изначально показаться, что мой сетап не сильно поменялся, однако это не так. Чуть менее чем за год поменялась и материнка, потом перешел на такую же обратно, корпус и тд. Самая интересная ситуация по видеокартам - у меня их сменилось с мая 2022 по сегодняшний день - не менее 15 штук в основном из-за тестов. Но давайте по порядку. Что удалось приобрести непосредственно за деньги, заработанные на Overclockers:

Материнская плата ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4, которую я через месяц продал и обратно вернулся на ASRock B660M Pro RS, так как на этих платах был повышенный жор проца, даже баллистиксы не хотели нормально гнаться, хотя казалось бы плата была уровнем повыше, чем Асрок. Хотел написать обзор на нее, но как-то не сложилось. Хорошо что старую плату не продавал, думал второй системник жены перевести с платформы AMD на Intel.

Оперативная память Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 PC4-28800 BL8G36C16U4W сменилась на Crucial Ballistix 2x16GB DDR4 PC4-25600 BL2K16G32C16U4B, тем более для работы с кучей виртуалок замена уже напрашивалась сама собой.

SSD Kingston NV1 1TB SNVS/1000G m2 был заменен на 2 шт WD Blue SN570 500GB WDS500G3B0C и WD Blue SN570 1TB WDS100T3B0C

Блок питания ASUS ROG-STRIX-550G был заменен на Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold

Корпус SilentiumPC Krux Naos TG был заменен на Asus Prime AP201

С вентиляторами была немного другая ситуация. Частично оставил старые Noctua NF-P12 Redux-1300 PWM и Noctua NF-S12B redux-1200, докупил ещё парочку и дополнил всё это дело двумя be quiet! Shadow Wings 2 140mm PWM, так как новый корпус уже позволял ставить 140-ки.





Что касается видеокарт, то ситуация тут конечно запутанная) Я могу вспомнить лишь часть видеокарт, которые были куплены и перепроданы для тестов. Однако стоит учесть одну составляющую и начальные условия. Sapphire RX 6700 XT, которая стояла почти год во втором системнике только сейчас перешла ко мне в постоянное использование. Мне Cuda ядра и Optix по работе не нужны, поэтому видеокарта, на которую зарабатывал путем перепродажи и заработка с оверов пошла во второй комп жене - с Palit RTX 3050 удалось перейти к Asus Tuf RTX 3070. Сейчас попробую вспомнить что прошло через мои руки за 10-11 месяцев (большая часть покупались для тестов, а не для постоянного использования):

ASUS GeForce PHOENIX RTX 3050

ZOTAC GeForce RTX 3050 Twin Edge

KFA2 GeForce RTX 3050 X

Asus dual 3060

Palit 3060 Dual

Palit 3060 StormX

KFA2 EX 3060Ti

Asus TUF 3060

Asus TUF 3060Ti

Asus TUF 3070

Asus Dual 6600XT

Sapphire 6600XT Nitro

XFX 6700XT Merc 309

Powercolor 6600XT Hellhound

Powercolor 6800 Red Devil LE

Больше не помню. Практически все эти карты фигурировали у меня в статьях, про часть я не писал, так как банально не было времени.

Из периферии удалось приобрести:

Монитор Acer CB272Ubmiiprx

Мышь HyperX Pulsefire Haste (сколько ещё мышек было куплено в поисках идеала можно почитать в статьях)

Второй джойстик Xbox, который используется уже с PC.

Остальное:

Про остальное нет смысла упоминать - всякая мелочевка, бытовые штуки, которые с маркетплейсов РФ дешевле, чем в РБ и тд.

Время подвести статистику:

К сожалению, я не вел учет доходов, хотя личная бухгалтерия всегда у меня на карандаше. Просто попробую ручками посчитать сколько просмотров набрали статьи и новости за весь этот небольшой период.

Статьи Новости 89 шт - 999.255 просмотров 121 шт - 1.004.496 просмотров

По статьям всё более чем понятно. Казалось бы, статьи про железо на сайте про железо и всего по 11-12 тыс в среднем на статью. Но важно понимать, что одна статья может набрать не более 1-2 тыс, другая наберет 70 тыс. По новостям всё намного интереснее. На всем периоде с мая 2022 до февраля 2023 я их практически не постил и решил проверить как дело обстоит там. И результат очень интересный и в некоторой степени удручающий, особенно на фоне заявлений того же Zelot, для которого новости, которые написали ему ChatGPT, набрали 10-11 тыс просмотров - это очень мало. Всё очень сильно зависит от темы статьи или новости и как быстро она была взята из первоисточника, своевременно опубликована и не встречалась ли ранее на русскоязычных ресурсах. Поэтому не сомневайтесь. Зарабатывает он очень неплохо.

Самое интересное, что около 90 новостей были написаны мной в период всего-то с 7 по 11 марта. И это 80 процентов набранных просмотров, из которых 400.000 просмотров в новости про новый техпроцесс от Интел (внезапно) и около 70 тыс - про лампу для пианистов (ещё внезапнее). Именно так играет роль скорость, с которой новость была взята из первоисточника и опубликована. Время здесь идет на минуты, так как новостных ресурсов тьма. Если вы слоупок и занимаетесь просто рерайтом новостей даже часовой давности - то смысла в этом очень мало. Так как и на самих оверах есть конкуренция.

Ставки на оверах прописаны, что-то придумывать мне нет смысла, так как подсчет ценности той или иной статьи или новости зависит не только от просмотров, но и от коэффициентов, которые будут выставлены редакцией. Скажу лишь одно - если вы любите железо и готовы поделиться своими мыслями, то делать это определённо стоит, чтобы разбавить непотребство в виде политоты, которая никакак вам не подвластна. Да и переубедить вы никого не сможете в комментах. Тем более повлиять на кого-то. Так что шанс есть и кайфануть от написания, обновить железо и поделиться опытом, кому-то помочь и при этом ещё и заработать.

PS: скажу сразу, если кто-то подумает, что всё это занимает много времени. Мониторинг новостей - да. Статьи - всё зависит от темы.

Если вы получаете удовольствие от написания, то это не будет занимать много времени и не будет похоже на работу, которую нужно выполнять каждый день в определённом фиксированном объеме. У меня получается всё совмещать по настроению с основной работой, семьёй, отдыхом и периодическим геймингом. Тем более начинает работать голова при написании и анализе, что точно лишним не будет.

Пишите больше про железо, технологии и полезные мелочи, которые упрощают жизнь. Это - прогресс. Если этим не заниматься, то и до средневековья нам недалеко осталось.

Текущая система:

PPS: если Вы всё-таки решились писать статьи или новости, реагируйте только на здравую критику. И будьте готовы, что некоторым ботоводам и конкурентам Ваши статьи очень не понравятся. Не стоит отвечать или вообще реагировать на их комментарии, так как их цель лишь давить на Вашу психику. 99 процентов людей, которые заходят почитать новости или блоги авторов - вообще не зарегистрированы на оверах. И они не станут оставлять комментарии. Разве что люди, которые сталкивались с проблемами железа, которые Вы описываете и тд, имеют свое мнение по данной статье или новости. Их комменты никак не влияют на просмотры, рейтинг статьи, так и количество плюсов или минусов в комментариях.

Если материал действительно интересен, то никакие местные маргиналы и ботоводы никак не повлияют на популярность и качество вашего блога. Творите и вдохновляйте других для тестов железа, пробуждайте интерес к новым технологиям и не деградируйте с основной массой, судорожно листающей новости в ленте на тему политики и СВО как наркоманы. Всем добра!

Спасибо за внимание!